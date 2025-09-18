Skygard Arena alcanza su versión 1.0: nueva campeona, arena multijugador y soporte en español

Skygard Arena, de Gemelli Games.

El estudio independiente Gemelli Games lanzó oficialmente la versión 1.0 de Skygard Arena, su juego táctico por turnos enfocado en la personalización de campeones. El título, que estuvo 10 meses en acceso anticipado, ya se encuentra disponible en Steam con un 35 % de descuento durante sus primeras dos semanas.

La actualización llega con contenido fresco: una nueva campeona llamada Seraphine, la arena Sala del Trono de Seraphine para el multijugador, ocho reliquias inéditas, logros de Steam y hasta una nueva cinemática de introducción. Además, ahora incluye textos en español junto a otros idiomas como inglés, francés, chino, portugués brasileño y alemán.

“Desarrollar un juego como este, con una campaña completa para un jugador y un modo PvP innovador, ha requerido años de trabajo duro”, comentó Alexandre Colin, cofundador y director ejecutivo de Gemelli Games. “Queremos agradecer a todos los jugadores que apoyaron durante el acceso anticipado; sus comentarios fueron claves para llevar el juego al nivel actual”.

Un MOBA táctico con infinitas combinaciones

En Skygard Arena, los jugadores forman un equipo de tres campeones y adaptan su estilo de combate con 80 hechizos y 80 reliquias, lo que da pie a más de 500.000 combinaciones posibles. La jugabilidad gira en torno al posicionamiento y la captura de objetivos en escaramuzas por turnos, donde recolectar orbes permite desatar ataques definitivos devastadores.

El título también cuenta con:

Campaña completa para un jugador con 13 misiones principales y 26 secundarias.

Modo Arena multijugador PvP 1v1, con partidas de unos 20 minutos, en formato clasificatorio o casual.

10 campeones jugables, cada uno con 2 Personas (variantes con hechizos y skins propias).

IA modular inspirada en Stockfish, con 4 niveles de dificultad que no alteran estadísticas, solo la calidad de las jugadas.

Una banda sonora épica de 90 minutos, compuesta por Raphael Joffres (Clair Obscur: Expedition 33).

El mundo detrás de la Arena

La historia de Skygard Arena comienza tras la Fragmentación que dividió el mundo en islas flotantes y desencadenó el enfrentamiento entre cinco facciones: Katia (elfos y enanos), el Imperio Carmesí, el Clan de las Nubes, los Guardianes y el Reino de Plata. Para evitar una guerra abierta, se instauró el Torneo de las Facciones, donde cada bando envía a sus mejores campeones a luchar por recursos y poder.

Un estudio con raíces en París

Gemelli Games fue fundado en París por los hermanos Antoine y Alexandre Colin, con la idea de crear títulos de estrategia accesibles pero profundos. Su filosofía se centra en el desarrollo junto a la comunidad, recibiendo retroalimentación directa en cada etapa. Skygard Arena es su primer juego, y también su carta de presentación.