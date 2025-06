Bungie anuncia que Marathon, su próximo juego, será retrasado indefinidamente

Entrevistamos a Yannick Banchereau y Daniel Florea, desarrolladores de The Division 2 El juego de Ubisoft recibe un nuevo DLC a seis años de su lanzamiento y conversamos con sus desarrolladores

REVIEW | RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army - Un regreso triunfal El clásico de Atlus regresa con todo, combinando lo mejor de los RPG de acción y colección de monstruos