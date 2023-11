John Carpenter compondrá la música para Death of a Unicorn, la película protagonizada por Jenna Ortega

Jenna Ortega en Merlina

El cineasta John Carpenter, cuyo legado es innegable en la historia del cine, se prepara para su regreso a la gran pantalla. Sin embargo, su enfoque se desplaza hacia su talento musical. Reconocido por su película icónica, Halloween, Carpenter dejará la silla del director para sumergirse en la creación de la banda sonora de Death of a Unicorn, un proyecto en el que fusionará su genio musical con el de su hijo, Cody Carpenter, y Daniel Davies.

La trama de Death of a Unicorn gira en torno a un inesperado y oscuro suceso, donde un padre y su hija chocan accidentalmente con un unicornio en su camino hacia un retiro de fin de semana. La película también seguirá al jefe multimillonario del padre, quien busca explotar las propiedades curativas de la criatura.

Ari Aster, aclamado por sus trabajos en El legado del diablo (Hereditary - 2018) y Midsommar (2019), se suma como productor ejecutivo, aportando su sello distintivo de calidad al proyecto. La dirección de Alex Scharfman en su debut como director, junto con su guión, moldean una película categorizada como una intrigante “comedia negra”.

Paul Rudd en Ant-Man

El elenco de la película es notable, con la participación de Jenna Ortega (conocida por Merlina) y Paul Rudd (reconocido por Ant-Man) en los papeles principales. Recientemente, se anunció la incorporación de Will Poulter (The Maze Runner), Richard E. Grant (Loki), Anthony Carrigan (Barry), Sunita Mani (Glow), Jessica Hynes (Shaun of the Dead), y Stephen Park (Asteroid City).

La filmación de Death of a Unicorn terminó durante el verano estadounidense y la película se encuentra actualmente en la etapa de postproducción. A pesar de no tener una fecha de lanzamiento confirmada, se espera que salgan las primeras imágenes en las próximas semanas.