El nuevo tráiler de The Marvels pone sobre la mesa mucha acción, tintes de humor y gatitos asesinos

Según la directora Nia DaCosta, la relación entre las tres actrices se asemeja a lo retratado en la película.

La secuela de Capitana Marvel (2019) tendrá su estreno en noviembre de este año - luego de haber sido pospuesta - y se acaba de revelar el segundo tráiler de la película en el cual podemos ver un poco más del trío de heroínas que protagonizan la nueva aventura de Marvel. Brie Larson vuelve como Carol Danvers y esta vez tendrá que formar equipo con Kamala Khan y Monica Rambeau, interpretadas por Iman Vellani y Teyonah Parris respectivamente, ya que sus poderes se han entrecruzado.

La nueva aventura de Capitana Marvel suma a dos heroínas más, Kamala Khan y Monica Rambeau. El estreno de la película será el 9 de noviembre. (Marvel Studios)

Esta nueva historia tiene como foco central conectar con algunas tramas que empezaron tanto en la cinta anterior como en las series originales de Disney+: WandaVision (2021), Ms. Marvel (2022) e Invasión Secreta (2023). Durante el tráiler podemos ver que gran parte de la película se desarrollará en el espacio, siguiendo la línea de Guardianes de la Galaxia, y habrán participaciones especiales como la del infaltable Nick Fury (Samuel L. Jackson). Al elenco se suma Zawe Ashton como la kree Dar-Benn, quien será la villana a derrotar.

The Marvels está dirigida por Nia DaCosta (Candyman), quien continúa adentrándonos en la fase cinco del MCU y tiene la difícil tarea de reactivar el universo Marvel que viene sufriendo grandes fracasos de taquilla como el de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Si la cinta no sufre más retrasos, llegará a los cines el 9 de noviembre.

