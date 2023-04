La mayoría de los adultos anti-trans no conocen ni a una persona trans: estas son las conclusiones de la organización Just Like Us

El estudio demuestra que las mujeres lesbianas son quienes más apoyan a la comunidad trans

Un estudio realizado por parte de la Organización Just Like Us detalla que la mayoría de adultos jóvenes que dicen no apoyar a la población trans no conocen a una de ellas. En cifras de la entidad, según la población sondeada, se trata de un 74% de personas. La encuesta, en total, contó con la participación de 3695 adultos entre los 18 y los 25 años. Ellos se declararon como ‘no solidarios’ en lo que respecta a esa población.

Dos tercios de los encuestados, es decir, el 66% de las personas que participaron en el sondeo, aseguraron conocer a alguien transgénero, mientras que 28% destacaron que se trataba de alguien cercano. Quienes dijeron que no conocían a una personas trans, solo el 33% aseguraron sentirse solidarios con aquella población. El 64% de las personas que dicen conocer a alguien trans, solo el 3% dijeron que ‘no se sentían solidarios’ respecto al tema.

Esto, concluye la entidad, demuestra que tener a una persona trans dentro del círculo social hace que sea más fácil ser un aliado de esa población. El 89% de los adultos jóvenes LGBT+ manifestaron que “apoyan” o “apoyan mucho” a las personas trans, en comparación con el 69% de los adultos jóvenes no LGBT+ que aseguraron lo mismo.

El estudio demuestra que las mujeres lesbianas son quienes más apoyan a la comunidad trans. Por encima de las demás identidades sexuales, el 92% de mujeres homosexuales comentaron conocer a una persona trans y el 96% manifestaron apoyar a este grupo poblacional. Por el otro lado, el 89 % de las personas LGBT+ en general dijeron que apoyaban a las personas trans.

El dato es relevante porque, detalla la entidad, refleja en gran parte lo que ocurre alrededor de la discriminación en contra de esta población sexualmente diversa

“Escuchamos mucho en las noticias y en la vida diaria ahora que es negativo sobre las personas trans, y ahora la investigación muestra que gran parte de esta negatividad proviene de ni siquiera conocer a una persona trans en la vida real”, comentó Amy Ashenden, CEO de Just Like Us, the LGBT+.

“Hay miedo a lo desconocido y necesitamos educación inclusiva LGBT+ en las escuelas para eliminar la vergüenza y el estigma. Desafortunadamente, debido a que las personas trans solo representan el 0,5% de la población en Inglaterra y Gales, no muchas personas conocen a una persona trans en la vida real y luego ven el miedo en la prensa o en las redes sociales y se preocupan por algo que desconocen. a ellos. Necesitamos desesperadamente una mejor educación para que las generaciones futuras no descarten a toda una comunidad por temor a lo desconocido”, añadió.

“Las actitudes negativas hacia las personas trans son increíblemente dañinas y tienen efectos reales: los jóvenes trans con los que trabajamos nos cuentan a diario el impacto que esta negatividad y el miedo tienen en su salud mental y bienestar. Tiene sentido que la mayoría de las personas que se describen a sí mismas como que no apoyan a las personas trans ni siquiera conocen a una persona trans. También tiene sentido que conocer a una persona trans hace que tengas el doble de probabilidades de ser un aliado trans. Hemos visto en el pasado cómo la homofobia ha sido impulsada en gran medida por el miedo a lo desconocido y, lamentablemente, la historia se repite”, destacó en la publicación hecha por la Organización Just Like Us.

“También estoy encantada de ver que las lesbianas son, con mucho, las que más apoyan a las personas trans. Como lesbiana, sé cuánto apoyo brinda nuestra comunidad a nuestros hermanos trans y es fantástico tener finalmente la evidencia para demostrar esto: las lesbianas y las personas trans se solidarizan juntas. Siempre lo hemos hecho”, añadió.