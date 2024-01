Scorsese, el gran cineasta hecho de libros: las historias de mafia, asesinos y religión que inspiraron al director más nominado

60 años del Princess R: el auto que el mundo conoció como el Rolls-Royce de los pobres

El impuesto a los autos de lujo no es una exclusividad argentina. En Inglaterra, en 1964, BMC fabricó el Vanden-Plas Princess R. Buscaba ofrecer la calidad de los modelos más suntuosos, pero a precio “topeado”, para no pagar un fuerte arancel del gobierno. Ponerle motor Rolls-Royce no fue suficiente