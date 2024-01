“Está claro que tendré más trabajo”: Federico X, nuevo rey de Dinamarca, llega al poder con un libro que sorprendió a todos

Federico X fue proclamado rey de Dinamarca tras la abdicación de su madre, Margarita II. Europa Press/Contacto/Lin Jing

Acaba de estrenar su flamante condición de rey y, para agregarle sorpresa a un nombramiento que nadie esperaba, acaba de dar a conocer sus primeras reflexiones sobre el reinado que llevará a cabo a través de un libro que nadie tenía en el radar y que empezó a venderse este miércoles. Federico X, que desde este domingo es el nuevo monarca de Dinamarca, es también la voz más importante del recién publicado Kongeord (Palabras de Rey).

El nuevo titular de la monarquía danesa se convirtió en rey luego de que la reina Margarita II, su madre, abdicara, algo que resultó una sorpresa para el mundo entero y que la entonces monarca dio a conocer durante su discurso de Fin de Año, hace apenas algunas semanas.

Margarita II, que tiene 83 años, contó durante ese discurso hacia el pueblo danés que abdicaba dados algunos problemas de salud provocados tras una cirugía de espalda de gran complejidad y también por la necesidad de habilitar a una nueva generación -la de su hijo- a ocupar los máximos cargos de la monarquía de Dinamarca. Aún así, y por tradición, Margarita II conservará el título de reina, ya fuera de las funciones que desempeñó durante décadas.

No todo es tradicional en la familia real danesa: la abdicación de Margarita II rompe con una costumbre de las monarquías escandinavas. Es que habitualmente los reyes y las reinas de esas naciones no suelen renunciar, sino que su reinado termina ante el final de la vida. Hay que remonatarse a casi 900 años atrás para encontrar un rey danés que haya renunciado a esa función, e incluso la propia Margarita II había asegurado en reiteradas ocasiones que su monarquía era “un deber de por vida”.

Ahora el deber es de su hijo, ya nombrado como Federico X, y una de las primeras acciones que tomó durante su reinado recién estrenado fue publicar Kongeord, un libro de conversaciones con Jens Andersen, un periodista que en 2018 ya había publicado una biografía de quien en ese entonces era príncipe heredero. El libro se vende en Dinamarca a 220 coronas danesas, algo así como 33 dólares (es decir, algo así como 27.687 pesos).

"Kongeord" se vende en Dinamarca al equivalente a unos 33 dólares.

Ahora que su status acaba de cambiar, Kongeord es la vía (rápida) que encontró Federico X para hacer conocer sus principales -y primeras- ideas sobre el reinado que acaba de inaugurar. En ese mismo volumen, el sucesor de Margarita II concentra también algunas reflexiones sobre su vida y también sobre el cristianismo.

La sorpresa ante la publicación fue total en Dinamarca: es que Kongeord se había mantenido en secreto hasta este miércoles. Incluso la editorial que publicó el libro, Politikens Forlag, hizo saber que reciél el día de Fin de Año la Casa Real entró en contacto con el sello para encaminar el proyecto.

En este volumen se concentran conversaciones que Federico X mantuvo con Andersen durante los últimos dos años. “No veo como un paso abrupto convertirme en regente. Está claro que tendré más trabajo y algunas tareas un poco distintas, pero seguiré siendo la misma persona y mi enfoque seguirá siendo el mismo que antes”, reflexiona el monarca en el libro.

Entre las reflexiones que incluye el libro, Federico X vuelve sobre un tema al que ya se había referido: el peso que le generó durante su juventud saber y asumir que su futuro le deparaba el destino de ser monarca. “Sólo quería ser como todos los de mi edad, y durante muchos años no me gustaba decir rey sobre mi mismo. Mi cumpleaños número 18 lo recuerdo casi como el fin del mundo, la sensación de que todo lo divertido y emocionante se acababa. Por suerte no fue así”, afirma.

Mary, la reina consorte, junto a Federico X.

Además, el libro que Federico X y Andersen acaban de publicar también reflexiona sobre la reina consorte, Mary, a quien el monarca se refiere como su “compañera” y también su “copiloto”. Según el libro, ambos comparten la preocupación por el cambio climático y también la preparación de algunos actos oficiales. Y Federico X no duda en asegurar que, además, Mary es quien más frecuentemente le recuerda “que por supuesto no siempre tengo razón”.

En las páginas de Kongeord, Federico X también da cuenta de cuando era un niño o un adolescente y sentía una enorme frustración cuando algún compañero de clase le recordaba que algún día sería rey, algo para lo que no se sentía preparado en ese momento. El nuevo monarca de Dinamarca asegura que en esos momentos sentía deseos de “empujar o golpear” a esos compañeros, y que fue su abuela materna, la reina Ingrid, la persona que más lo ayudó a superar ese malestar.

Ya en su condición de rey, Federico X es la máxima autoridad de la Iglesia nacional luterana de Dinamarca, y es en relación a eso que en el libro cuenta que cada noche sus dos hijos más chicos le insisten para que él y Mary recen junto a ellos antes de irse a dormir.

El reinado recién empieza y en Dinamarca la monarquía goza de un apoyo popular superior al 70%, e incluso del 80% para sus integrantes más destacados. La labor de Federico X es mantener el buen nombre de su dinastía. Los rumores de su relación extramatrimonial es, en ese sentido, un posible primer traspié.

Con información de EFE.