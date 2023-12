Massa contará su paso por el Ministerio de Economía en un libro que incluirá conflictos y decisiones clave

Video Sergio Massa anuncia su libro

Después de haber sido un ministro de Economía elegido para salvar el país en un momento duro, después de haber estado prácticamente a cargo del gobierno de la Argentina, después de haber sido el candidato detrás del que se encolumnó el peronismo en sus distintas facetas, después de las recorridas, después de los debates, después del batacazo de la primera vuelta y del golpe del balotaje, después del inicio del gobierno de su opositor, Javier Milei, después de esos meses agitados, Sergio Massa está escribiendo un libro. Que todavía no tiene título pero, dicen fuentes cercanas al ex candidato a presidente, hará enojar a muchos. “Cercanos y ex cercanos”.

Cuentan que Sergio Massa reconstruye lo vivido en su paso por el último gobierno y que lo hace “agenda en mano”, recordando distintos momentos y conflictos. Sucintamente, el índice comprenderá, confían, “La sorpresiva llegada a Economía en medio de la crisis en la que se hablaba de helicóptero”, “El FMI y su bajada de palanca”, “China, Qatar, el nacimiento del Dólar Soja y la piña de la sequía”, “La llegada de Batakis” y, cómo no, “Las tensiones en la coalición de gobierno. Los pedidos de los empresarios por mantener ventajas y la candidatura de unidad en el último minuto”.

El libro, según se prevé, estará en la calle en marzo. ¿Como un relanzamiento político de Sergio Massa? Desde el entorno del ex ministro lo relativizan: “Él se concentra en el armado de la Fundación Encuentro”, declaran. Pero subrayan: “Quiere contarlo todo, sin cassette”.

La idea habría surgido en diciembre desde el equipo de la editorial Planeta, que hoy lo asiste en la escritura del libro. El plan estaba en las cabezas de los editores, pero la realidad política aceleró el proceso. De hecho, el contrato se firmó este miércoles y se trabaja “a toda velocidad”, según fuentes de la editorial.

Dicen los que lo acompañan a diario que está entusiasmado, que quiere hacer un “recorrido por meses intensos en lo económico y cómo puso todo 24x7 en un contexto complicado”. Es decir, que quiere contar su versión.

Libros y políticos

Aún en estos años en que la cultura audiovisual se impone, los libros han sido una herramienta de comunicación para los políticos. Lo hizo Cristina Kirchner con su Sinceramente -cuyo lanzamiento en la Feria del Libro 2019 fue prácticamente un acto de campaña-, y lo hizo Mauricio Macri con Primer Tiempo, que fue un boom de ventas equiparable al de la líder kirchnerista. Y por supuesto lo hizo Javier Milei, que también entendió que la Feria del Libro era una vidriera enorme y allí presentó El fin de la inflación, en un acto para el que hubo colas de cinco horas y en el que, en mayo, le gritaron “Presidente, presidente”.

El libro que saldrá en marzo no será el primero de Sergio Massa. En 2015, el entonces diputado publicó El cambio justo, un texto en el que -más allá del juego de palabras- desarrollaba sus ideas económicas.

La tapa del libro anterior de Sergio Massa

Allí decía cosas como: “Muchos ciudadanos creen que la economía está lejos de su alcance; sin embargo, la economía de un país tiene puntos en común con la economía de una familia. Cuando gastamos más de lo que tenemos, cuando tomamos créditos a tasas muy altas, cuando perdemos la capacidad de producir y de generar trabajo, cuando vendemos nuestro patrimonio sin pensar en nuestros hijos, todas estas decisiones tienen su correlato en la economía nacional”.

Y si a alguien le sonó que eso es algo que podía haber dicho Javier Milei, hay que decir que la frase que sigue es: “Necesitamos que haya más iniciativa privada para generar empleo y oportunidades, pero también necesitamos un Estado que potencie el crecimiento del sector privado, lo apuntale cuando haga falta y genere las condiciones de estabilidad necesarias”.

O, más claro: “Una economía desarrollada no le deja todo al mercado, ni tampoco todo al Estado”.

¿Qué dirá ahora Sergio Massa, qué intimidades develará, qué conflictos dejará ver, qué decepciones, qué arrepentimientos? A toda velocidad y agenda en mano, eso se está escribiendo en este verano caliente.