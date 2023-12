Taylor Swift no para: el inesperado récord que rompió y cómo hizo para rescatar una vieja tradición estadounidense

Taylor Swift en el estadio Monumental durante un concierto de su gira Eras, en Buenos Aires. Se trata de la última gran revolución pop. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La mayoría de los lectores asocian la colección Little Golden Book, que comenzó hace más de 80 años, con libros como El cachorrito poky y La maquinita que pudo. Es posible que la próxima generación no pueda escapar de un título muy diferente: Taylor Swift: A Little Golden Book Biography (Taylor Swift: una biografía de Little Golden Book). Ya ha vendido un millón de ejemplares, convirtiéndose en el título que más rápido se ha vendido en la historia de la serie.

Aunque Random House Children’s Books lleva tiempo publicando biografías de personajes históricos en los Little Golden Books, no fue hasta 2020 cuando los libros empezaron a abarcar figuras contemporáneas, como Ruth Bader Ginsburg y Dolly Parton.

Una biografía típica de Little Golden Book venderá una media de 5.000 a 6.000 ejemplares en sus primeras cuatro semanas, y la popularidad de algunos títulos -Betty White, la Reina Isabel- aumenta con el tiempo. Según NPD BookScan, el título de Taylor Swift vendió 167.872 ejemplares en el mismo periodo.

Hablamos con la autora Wendy Loggia, coleccionista de toda la vida de los libritos de oro, a través de Zoom. La entrevista ha sido editada para favorecer su claridad.

"Taylor Swift: A Little Golden Book Biography", un clásico a la medida de los tiempos que corren.

-¿Cómo se involucró en este proyecto?

-Empecé mi carrera trabajando en la edición de libros infantiles en un sello llamado Grosset & Dunlap, que ahora forma parte de Penguin. A muchos editores se les pedía que escribieran libros para bebés, libros de cartón, ese tipo de cosas. Empecé a hacerlo y me gustó mucho, así que me lancé al ruedo cuando buscaban guionistas para películas. Al principio, pensé en escribir bajo seudónimo porque quería mantener mi vida de editora separada. Y luego mis hijos me decían: “Mamá, nadie nos cree que hayas escrito esto”, así que pensé: “Empezaré a usar mi nombre”.

-¿Y en cuanto a esta colección en especial?

-En cuanto a los Little Golden Books, creo que la mayoría están escritos por autores externos; no creo que los haya escrito mucha gente interna. Quiero decir, ¡quizás quieran hacerlo ahora! Cuando estaba viendo internamente cómo se desarrollaba la serie, al principio tuve la idea de hacer un libro de Lucille Ball y otro de Taylor, dos mujeres icónicas con increíbles bases de fans. Se los propuse en febrero de 2021. Lo irónico es que inmediatamente dijeron que sí a Lucille, pero querían pensar en Taylor. Me dieron luz verde para ella en julio.

-¿Por qué cree que hubo dudas? ¿Es porque Taylor Swift es muy contemporánea?

-Creo que posiblemente. Tenían un libro de Dolly Parton, pero ella es obviamente de otra generación, y ellos no habían empezado a hacer libros sobre personas más jóvenes. Creo que se fijaron en figuras que habían vivido vidas muy coloridas y largas. Taylor es relativamente joven. Pero es alguien en quien los lectores estarían interesados -niños, profesores, educadores-, así que estaban dispuestos a arriesgarse. Y creo que ahora, siguiendo la respuesta y leyendo las reseñas en Amazon y siendo etiquetada en reels de Instagram y TikToks, puedes ver cómo el libro realmente atrae a lectores de todas las edades, ya seas madre, abuela o una mini-Swiftie. Creo que mucha gente ni siquiera se había dado cuenta de que Little Golden Books seguía existiendo.

Wendy Loggia, autora del libro infantil inspirada en la vida de Taylor Swift.

-¿Cuáles eran los elementos que sabía que quería incluir desde el principio, como ejes principales del libro?

-Es curioso, porque con Lucille Ball tienes un principio y un final, ¿no? Toda su vida está completa. Como Taylor es tan joven, pensé: ¿qué querrían saber los lectores? Los libros son para niños. Así que lo abordé sin muchos datos, detalles sobre ceremonias de entrega de premios, cuántos Grammys ha ganado y todo eso. Quería centrarme en que era una niña con grandes sueños, que decía la verdad y que iba a por lo que quería, a pesar de que los niños se burlaban de ella y eran malos con ella... toda esa historia pública. Entregué el primer borrador en agosto de 2021. Justo después de que saliera el vídeo de “Bejeweled”, al final del proceso de publicación, el ilustrador pudo añadir un pendiente en la última ilustración del libro, como guiño al video mismo.

-¿Cómo se dieron las cosas tras la salida a la venta del libro?

-El libro salió a la venta en mayo de 2023 y, con la gira Eras y la publicación de sus álbumes Taylor’s Version, parecía que siempre había un nuevo momento que celebrar, así que todo fue creciendo como una bola de nieve. Como autora, normalmente no te sientas en una reunión de impresión, pero como soy editora, a veces estaba en reuniones en las que se hablaba del libro. Me enteraba de la tirada y pensaba: “Creo que podríamos imprimir más”, pero no decía nada. Seguían reimprimiendo y aumentando la tirada. Todo el mundo pensaba que sería grande, pero nadie creía que fuera a ser tan grande.

-Ha mencionado que, al tratarse de un libro para niños, hay temas que quiere tratar y con los que es más fácil que los niños se sientan identificados; así que sí a la granja de árboles de Navidad, pero no al vídeo de Kim Kardashian. ¿Puede hablarnos de su decisión de escribir sobre Swift, que tiene lo que usted llama una “gran reputación” por “hablar sobre la injusticia racial” y animar a la gente a votar? Me imagino a distintos autores adoptando distintos enfoques al respecto. Hay un contingente de gente que preferiría que estos temas no aparecieran en los libros para niños...

-Por suerte, Taylor Swift tiene mucho material y nos ha contado muchas cosas. Soy una gran fan, pero este público se lo sabe todo.

-¿Cómo acabó coincidiendo la cronología del libro con la de la carrera de Swift? Me parece increíble que haya habido dudas, porque ahora está en todas partes.

-Oh, están ahí fuera.

"Miss Americana", el documental que muestra la vida de Swift. (Créditos: Netflix)

-Claro, y aunque Swift se ha vuelto más explícita sobre algunas de sus creencias, no está exactamente a la vanguardia de las estrellas del pop que hablan de política. Así que se podría argumentar a favor de dejarla de lado.

-No creo que la consideremos una figura extremadamente política. Pero leyendo sobre ella y viendo la película Miss Americana supe que lo había intentado, y que en los últimos años se había hecho oír. No quería meterme en demasiados detalles ni ser demasiado específica, pero quería tocar el tema de una forma general y adaptada a los niños, aludiendo a ello y dejándolo para los lectores que quisieran saber más. En realidad, quería centrarme en la composición de las canciones y en el hecho de que es como leer su diario, que habla con el corazón y que siempre está evolucionando, y animar a los niños a soñar. Suena cursi, pero es una fuente de inspiración para mucha gente. Incluso cuando escribí sobre Lucille Ball, sabía que tuvo una vida muy colorida, y que había cosas que no necesitábamos poner ahí. No es que no intente contar toda la verdad, pero creo que hay cosas que interesan más a los niños.

-Las cifras de ventas por sí solas sugieren que se trata de un público mucho mayor de lo habitual, pero ¿notan algo diferente en la forma en que la gente se relaciona con este libro? ¿Hay mucha más gente que lo trata como un objeto novedoso, por ejemplo?

-En realidad lo es todo. Es muy regalable. Hay TikToks enteros de gente que toma el libro, recorta las ilustraciones y las enmarca. Hay quien lo convierte en un diario basura, arranca la encuadernación y añade páginas para hacer un álbum de recortes. La gente compra varios ejemplares: uno para leerlo y otro para guardarlo en la estantería. La gente tiene colecciones enteras con sus CD y merch y todo tipo de objetos bonitos de Taylor Swift y luego añaden el libro a ellas. Regalan entradas para conciertos en el libro. Se ve en baby showers donde es el tema. También es un buen recordatorio de que en el mundo editorial pensamos que todo el mundo debe conocer ya un libro -yo mismo estoy casi harta de hablar de ello-, pero sigo viendo vídeos en los que la gente dice: “¡Chicos, miren lo que he encontrado!”. Para ellos, es nuevo.

-¿Está trabajando en otro Little Golden Book que le haga ilusión?

-Aún no se ha anunciado, pero el próximo otoño habrá un Little Golden Book sobre otro ícono de la cultura pop. Pero es difícil pensar en alguien que supere a Taylor.

Fuente: The Washington Post