Taylor Swift en Argentina: secretos de la última gran estrella global que logró meterse en la vida cotidiana de sus fans

Taylor Swift, que este jueves, viernes y sábado estará cantando en un Monumental agotadísimo, es eso que suele ser definido como “fenómeno”. Una estrella pop que se la pasa rompiendo récords pero que, además, se transformó en una suerte de ícono cultural y referencia en cuestiones de independencia artística, de género y varias causas más.

Una reciente publicación de DW.com señala que expertos de los campos de economía, lingüística, psicología, neurociencia y gestión musical han tratado de comprender qué es esto que sucede con la chica nacida en Pensilvania el 13 de diciembre de 1989. “Incluso -destaca- existe un artículo de Wikipedia dedicado exclusivamente al ‘impacto cultural de Taylor Swift’”.

En todo caso, habría que empezar por decir que tener una decena de discos grabados y una mitad de ellos regrabados sin haber llegado a los 34 años habla de una dedicación al trabajo que si además va acompañada de una generosa dosis de talento y una cuota determinante de inteligencia podría explicar una buena parte de la cuestión. Pero, definitivamente no alcanza con eso.

Tres portales de palabras al universo <i>swiftie</i>

Entonces, para entender la parte que no pueden explicar la ciencia ni los ensayos de “swiftólogos” de ocasión -o al menos una porción de ella-, está Ayer soñé con Taylor. Editada por Planeta, se trata de una recopilación de “visiones, ensoñaciones y fantasias swifties” relatadas por un abanico de fans que va de los 16 a los 40 años.

Pero que también incluye tres breves piezas introductorias, la primera firmada por la filósofa, escritora y periodista Tamara Tenembaum, la segunda por la periodista Paz Azcárate y la tercera por la cantante y compositora Carmen Sánchez Viamonte, que contextualizan de manera apropiada esas experiencias oníricas contadas en primera persona que se suceden a continuación.

“Es una estrella del siglo XX: su personaje público, en el fondo, no tiene gusto a nada”, advierte Tenembaum desde un espacio que dedica fundamentalmente a reflexionar sobre esa rara conexión que Swift establece mucho más desde su obra que desde cualquier cotillón extramusical. “Me gusta que Taylor crea en la objetividad de lo bueno (…) Nadie cree en esas cosas en el siglo XXI. Solo ella”, describe, entre otras virtudes que la identifican.

Azcárate, en cambio, hace foco en el campamento que se levantó en las puertas del estadio de River apenas salieron a la venta las entradas para las tres fechas programadas del “Eras Tour” en Buenos Aires. En medio de ese clima alterna historias mínimas con atinadas intervenciones explicatorias.

El rol de las canciones de Taylor durante la cuarentena, las preocupaciones de los días de la vida compartidas por los y las fans que la artista convierte en músicas para sus oídos, sus corazones y sus cabezas… Paz dice que “seguir la obra de Taylor es seguir un universo que se interconecta y crece”, como una continuidad adolescente de los juegos de infancia. Reducto íntimo y compartido a la vez, en el que la creadora de discazos como Lover y Folklore “se vuelve una compañera, una amiga o una hermana mayor que sí te entiende”.

Ni más ni menos que lo que rubricará Sánchez Viamonte un par de páginas más adelante, al resaltar el carácter combativo de la artista y esa cosa de sentirse crecer a la par. “Taylor Swift -dice- nos convirtió de alguna forma en su diario íntimo y así nos concedió la más profunda de las amistades. Entendemos a Taylor porque ella nos entiende”.

Una Taylor a la medida de cada sueño

Entonces sí, atravesados los portales, Ayer soñé con Taylor - Visiones, ensoñaciones y fantasías swifties pone a disposición 88 relatos, algunas veces más extensos y otras sintetizados en apenas unas pocas líneas, en la mayoría de los cuales Taylor aparece con los roles más diversos pero siempre tan cercana, tan próxima como cualquier persona que forma parte de nuestro aquí y ahora cotidiano.

En esa secuencia de narraciones directas, la diva que no es diva camina por la calle buscando un refugio para perros, canta sentada en la rama de un árbol o en un balcón de un departamento de Caballito, fuma un porro, se besa, se acaricia y gime con Florencia, va a la Universidad del Cine en San Telmo y se hace un rato para ir con Selena Gómez a ver jugar al fútbol a Federico.

También se suma a una fiesta en el Bajo Flores después de visitar la tumba de Evita, llega a cambiar el curso del tiempo y de la realidad de la mano de Harry Styles, recorre pasillos entre las góndolas de un supermercado y comparte la habitación de Melina, donde le garantizó que cuando no pueda más de dolor ella siempre va a tener una canción para ayudarla a que pase.

Un recorrido de lectura ágil y amorosa auxiliada por una escritura impecable, donde no hay un orden por seguir, en el que género y edad son datos que no hacen a la cuestión de fondo y que a modo de servicio agrega una vía de comunicación con sus protagonistas.

Más allá de los relatos

Pero además, hay tres cuestiones que no pueden quedar fuera de esta reseña. La primera es una suerte de recomendación para quienes se sienten ajenos a cualquier cosa que tenga que ver con Taylor y no comprendan por qué genera lo que genera: Cuando tengan un rato, busquen en el canal de YouTube de Global Citizen la versión de “Soon You’ll Better” que hizo en medio de la pandemia en el marco del “festival” online “One World Together at Home” y hagan la prueba de salir indemnes.

La segunda es insistir sobre la capacidad que un artista puede tener de cambiarnos la vida con una canción. Y si no, que lo digan quienes acaban de emocionarse hasta las lágrimas con el lanzamiento de “Now and Then”, la última canción de The Beatles que viene de algún modo a decirnos que nos quedemos tranquilos porque algunas cosas del mundo que soñamos siguen estando en su justo lugar.

Ana dice en su relato que sueña con Taylor siempre con la sensación de que cada palabra que pronuncia es entendida por ella exactamente de la manera en la que la está usando. Algo así como si las respuestas estuvieran ahí, en sus canciones, para que a quienes las escuchan se les haga más sencillo darle forma a sus preguntas.

La tercera: detrás de la realización de Ayer soñé con Taylor - Visiones, ensoñaciones y fantasías swifties hay una idea de cómo contar y tratar de explicar el fenómeno conjugando razón y corazón, que el compilador, José Bellas, logró fraguar con una transparencia que sólo puede ser practicada desde un par de oídos bien atentos y desprejuiciados. Dos atributos que en los tiempos que corren deben ser celebrados.