El libro de Oppenheimer que se publicó nueve años después de que se lanzara la primera bomba atómica

En 1954, Simon & Schuster publicó un libro con varias conferencias del científico sobre las relaciones entre ciencia y sociedad.

La primera bomba atómica detonó a las 8:15 horas del 6 de agosto de 1945, en la ciudad de Hiroshima, Japón, y mientras los políticos y soldados norteamericanos celebraban la victoria, la mente detrás de la terrible arma de destrucción masiva se preguntaba si había hecho lo correcto. Las dudas invadieron por años la mente de J. Robert Oppenheimer, y mucho de lo que creía sobre la ciencia al servicio de la sociedad se vio trastocado por los eventos ocurridos a finales de la Segunda Guerra Mundial.

Durante unas conferencias que dictó en 1946, en la Universidad de California, Berkeley, tan solo un año después de que el mundo presenciara el poder destructivo de la bomba, el científico abordó temas que iban desde la filosofía hasta la comprensión humana del funcionamiento del mundo, así como las implicaciones éticas de la ciencia y su relación con los dilemas de las sociedades.

El contenido de dichas conferencias fue publicado en 1954 por Simon & Schuster en un libro titulado “Science and the Common Understanding” (La ciencia y la comprensión común). Los textos exponen la perspectiva de Oppenheimer sobre la ciencia como una herramienta para la comprensión y el avance del conocimiento humano. El científico creía que la ciencia no solo debe ser accesible para unos pocos expertos, sino que también debe servir como un puente para conectar a la sociedad en general con el mundo natural y sus maravillas.

Portada de la edición original del libro "Science and the Common Understanding", de J. Robert Oppenheimer.

El impacto social de la ciencia

El libro de Oppenheimer explora el impacto social de la ciencia y cómo esta puede afectar a la sociedad en su conjunto. En un momento en que la ciencia estaba adquiriendo una importancia cada vez mayor en la vida cotidiana, Oppenheimer insta a considerar el papel de los científicos en la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrenta la humanidad.

Advierte, también, sobre los peligros de la falta de comprensión pública sobre los avances científicos, y la necesidad de una comunicación efectiva entre la comunidad científica y la sociedad en general.

Un llamado a la responsabilidad ética

En “Science and the Common Understanding”, Oppenheimer destaca la responsabilidad ética de los científicos y la importancia de que tomen decisiones informadas y éticas en sus investigaciones y desarrollos. El físico advierte sobre las consecuencias potenciales del uso irresponsable de los avances científicos y aboga por una actitud responsable y consciente por parte de la comunidad científica.

ARCHIVO: Esta foto de archivo del 17 de octubre de 1945 muestra al Dr. J. Robert Oppenheimer de los laboratorios de Nuevo México del proyecto de fabricación de la bomba atómica, testificando ante el Comité de Asuntos Militares del Senado en Washington. El Departamento de Energía de los Estados Unidos ha desclasificado documentos relacionados con la audiencia de la Guerra Fría sobre Oppenheimer, quien dirigió el Proyecto Manhattan y posteriormente fue acusado de simpatizar con el comunismo. El departamento publicó la semana pasada transcripciones de las audiencias de la década de 1950 sobre la autorización de seguridad de Oppenheimer, proporcionando más información sobre el mundo previamente secreto que rodeaba el desarrollo de la bomba atómica. (Foto de AP, archivo).

La herencia de Oppenheimer en la actualidad

A pesar de haber sido publicado hace décadas, el libro con las reflexiones de Oppenheimer continúa resonando en un mundo donde los avances científicos y tecnológicos siguen transformando nuestra realidad.

“Science and the Common Understanding” es una obra esencial para aquellos que deseen profundizar en la visión del padre de la bomba atómica sobre la ciencia y el mundo. El legado del célebre físico perdura en este libro, invitando a la reflexión sobre la importancia de una ciencia accesible y ética, que contribuya al bienestar de la humanidad en su conjunto.

Oppenheimer fue siempre un visionario, y aun después de los años, y más allá de los errores y las tragedias, nos recuerda que la ciencia es un puente, más no un fin, y que su impacto en la sociedad debe ser guiado siempre por una responsabilidad ética inquebrantable.

