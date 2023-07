“Mi Lady Jane”: un festín literario de fantasía y humor histórico

Esta novedad del grupo editorial Urano World estará próximamente disponible en librerías de casi toda Latinoamérica; es la más que entretenida e interesante obra colaborativa de las autoras Cynthia Hand, Brodi Ashton y Jodi Meadows. Una novela que ha conquistado lectores de distintas partes del mundo con su mezcla de fantasía, humor y narrativa histórica.

Si bien son tres las mujeres detrás de esta historia, es Cynthia Hand quien encabeza el grupo y suele dar la cara en entrevistas y ferias. Ha escrito varios libros para adolescentes, entre los que se encuentran la saga Unearthly y la novela The Last Time We Said Goodbye. Antes de comenzar a escribir para jóvenes, estudió ficción literaria y obtuvo un MFA y un PhD en escritura. Actualmente, reside en Boise, Idaho, con sus dos hijos, sus dos gatos y una montaña de libros.

En las páginas de Mi Lady Jane, cerca de 480, los lectores viajarán a la Inglaterra del siglo XVI, una época de intrigas, complots y cambios políticos. La novela toma como punto de partida un el episodio real de la disputa por la corona inglesa entre las casas de Tudor y Grey. Las autoras toman esta base histórica y la revolucionan con una dosis de fantasía y sátira, dando lugar a una trama que combina elementos del género fantástico y la comedia.

A través de una prosa fresca y ágil, nos encontramos con Jane Grey, retratada como una joven inteligente, apasionada por la lectura y ansiosa por tomar las riendas de su destino. Su vida dará un giro inesperado cuando se vea envuelta en un complot mágico que la convertirá en algo inesperado y asombroso.

El libro abraza la magia de los cuentos de hadas, incorporando el concepto de la transformación en su núcleo. Este elemento fantástico, mezclado con un tono humorístico, añade una capa encantadora a la trama y garantiza que los lectores se embarquen en una aventura total a medida que los personajes enfrentan situaciones asombrosas y se ven envueltos en enredos hilarantes.

Además de la trama entretenida, la pluma de las autoras da muestra de un profundo conocimiento de la época en la que ambientan la novela, ofreciendo a los lectores la posibilidad de recorrer el escenario histórico, mientras disfrutan de la ficción. Con diálogos ingeniosos y descripciones vívidas, las autoras logran trasladar a los lectores a la Inglaterra renacentista, haciéndoles sentir que forman parte de un emocionante viaje en el tiempo.

Entre las lecturas que ya se han hecho, solo hay elogios para Mi Lady Jane por su originalidad y encanto. En Goodreads, la versión original en inglés tiene una calificación de 4.0, resaltándolo como un libro imprescindible para los amantes de la fantasía, la historia y el humor inteligente.

La novela se ha convertido rápidamente en un bestseller internacional y ya se ha confirmado una adaptación audiovisual por alguna productora de streaming. Con un poco de todo entre sus páginas, seguramente le dará un buen reto a más de un lector.

