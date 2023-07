Tres generaciones de mujeres que luchan en un mundo asediado por la guerra, el hambre y la muerte

Una pesadilla como ninguna (webconsultas.com)

El silencio de las olas es la primera novela que lanzó al mundo la autora española Ángela Banzas, la cual tuvo un importante éxito y sirvió para consagrarla como una de las más leídas de los últimos años, una novela que recorre la historia de mujeres de tres generaciones distintas en Galicia.

Banzas llevará a los lectores por una historia atravesada por el hambre, la guerra, el clasismo, la desconfianza, la lucha y la muerte, la de Adela Roldán y un sueño perturbador que la ha atormentado desde que era una niña.

Sobre qué representa Galicia en su novela, mencionó con añoranza a la Librería Hojablanca que:

“Galicia reunía todo lo que yo necesitaba. En parte la escritura ha sido sanación, es curativa porque en el momento en que estás fuera y a través de la poesía te permite viajar de alguna forma con las emociones, que es más importante incluso a veces que los sentidos. Esos sentidos que están dentro de las emociones es maravilloso y ahí la poesía lo consigue”.

“El silencio de las olas” de Ángela Banzas

Portada del libro “El silencio de las olas” de Ángela Banzas (Editorial: Penguin Random House)

La novela abre con una escena tan impactante como enigmática: un hombre envuelto en un misterio toca a la puerta de una casa donde viven una mujer y dos niñas. Sin presentarse, amenaza su vida, ante la extrañeza y el miedo de las residentes; está seguro de que es el lugar correcto. Esta escena será clave.

De esta manera se introduce en la vida de Adela Roldán, una mujer joven que, en apariencia, lleva una vida tranquila en compañía de su familia compuesta por su esposo y su hijo. Sin embargo, desde niña tiene una pesadilla recurrente, un sueño perturbador y oscuro en el que ve la muerte de una mujer delante de una niña.

Ha consultado con varios profesionales para dar con el significado de ese sueño que no la deja descansar, pero la respuesta parece cada vez más lejana. No hay indicio alguno sobre lo que quiere decirle la imagen de su sueño, no reconoce lo que sucede y mucho menos el lugar en el que se encuentra, aunque siempre es el mismo.

Todo cambia cuando una noche identifica el nombre del pueblo en el que tiene lugar la escena que la atormenta. Dispuesta a descubrirlo todo, viaja hasta Vilar de Fontao en Galicia para comprobar si la casa y el escenario de su sueño existen y termina en un viaje de más de cien años que la pondrá de frente ante un oscuro secreto.

La historia se desenvuelve en varios hilos que tienen lugar en distintos momentos y lugares, siempre protagonizados por mujeres, los cuales, si bien en principio parece que no tienen conexión, hay un elemento que aparece siempre en ellos: un camafeo azabache, un secreto y un reloj.

El protagonismo recae en las mujeres que construye para esta historia, cada una de ellas debe enfrentar un destino distinto con todas las consecuencias que acarrean. Ser mujer en este lugar no es fácil, más aún cuando el desgarre de la guerra, el hambre y el clasismo acechan con tanta rudeza.

Sobre la autora: Ángela Banzas

Ángela Banzas (PH: Paco Navarro/casadellibro)

♦ Nació el 12 de mayo de 1982 en Santiago de Compostela, España.

♦ Estudió Ciencias Políticas de la Administración en la Universidad de Santiago.

♦ Es Máster de Administración de Empresas en la Escuela Europea de Negocios de Madrid.

♦ Su primera novela fue El silencio de las olas (2021).

