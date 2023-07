Mentiras, misterios y un solo objetivo: lograr el éxito a costa de todo

Qué es la poesía y cómo se hace en las manos del poeta (Pixabay)

Fascinado por el mundo de las letras, Enrique Tejedo cumplió su sueño con el lanzamiento de Maniquí armado, su primera novela, una historia fresca en la que sigue el sueño de un hombre por convertirse en un gran escritor, aunque para ello tenga que recurrir a métodos poco ortodoxos.

La aventura se sumerge en la vida de un hombre que se verá de frente con los triunfos, los fracasos y los fines que pueden, o no, justificar los medios.

Sobre el proceso de escritura de la novela, Tejedo contó a la cadena SER que seguía el hábito de escribir todos los días a las 5:00 a. m. Algunos días lo conseguía, mientras que otros le costaba un poco más; además, emprendió una campaña de crowdfunding a través de la cual pudo conseguir su sueño:

«Me encontré entre los mecenas un profesor del instituto con el que, la verdad, me llevaba bastante mal, ¡no me lo esperaba!. No solo se hizo mecenas, también siguió muy de cerca el proceso editorial, y luego me dio su opinión, positiva, sobre el libro».

“Maniquí armado” de Enrique Tejedo

“Maniquí armado” de Enrique Tejedo (Editorial Libros.com 2019)

“Me daba mucha vergüenza decir que era un mantenido, por lo que siempre que volvía a Beniguar del Mar dejaba bien claro que estaba acabando una novela que iba a ser un éxito. Luego me adelantaba a la pregunta —que era siempre la misma— y les pedía que no me metieran prisa, que Cortázar tardó cuatro años en escribir Rayuela y tres años le costó a Vargas Llosa acabar La ciudad y los perros. La gente se esforzaba por hacer ver que me creían, que confiaban en mi talento y mi esfuerzo, pero sabían tan bien como yo que era un maldito parásito”.

De este modo inicia Enrique Tejedo la narración de esta novela en la que cuenta la historia de Américo Lizandra, un joven que tiene un solo objetivo, cumplir su sueño de convertirse en un gran escritor y lo hará como sea, incluso si para ello tiene que recurrir a caminos dudosos.

Da cuenta de cómo son sus relaciones personales, especialmente con sus compañeros de piso y sus familiares, el trabajo particular que consigue y que no esperaban sus padres, así como el haber conocido a una mujer de la que no tardará mucho en enamorarse y cuyo vínculo parecerá, al final, complicarlo todo.

Américo reside con dos compañeros muy particulares, a la vez que trabaja como portero de un edificio. Esto no es algo que sus padres sepan, para ellos, él trabaja en una gran multinacional mientras adelanta sus estudios de máster.

La historia de una oportunidad para convertirse en escritor o, más bien, la lucha por lograrlo. Las tardes en la portería son el espacio ideal, en medio de la soledad, para dedicarse a la escritura de una novela que espera que lo lleve al éxito que busca. No obstante, una distracción podría poner todo en riesgo cuando conozca a un hombre misterioso que no ha salido de su casa en veinte años y cuya reputación no lo deja bien parado.

Sobre el autor: Enrique Tejedo

♦ Nació en Castellón.

♦ Es licenciado en Periodismo.

♦ Reside en Madrid, España.

♦ Se desempeña como SEO en una agencia de marketing online.

♦ También ha ejercido como guionista de televisión, community manager de youtubers.

♦ Su primera novela es Maniquí armado.

♦ También ha escrito relatos de corta extensión que han sido publicados en blogs.

