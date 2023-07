La emotiva búsqueda de una identidad familiar perdida en las páginas de “Cuando el tiempo se detuvo”

Ariana Neumann vivió casi toda su vida con un misterio que la acompañó desde su infancia. Su padre, Hans Neumann, era un enigmático empresario y mecenas que emigró a Venezuela. Las únicas pistas que Ariana tenía sobre su vida antes de su llegada eran una antigua fotografía de sus abuelos paternos, un documento de identidad con un nombre falso y la pasión de su padre por coleccionar y reparar relojes. Sin embargo, cuando Hans falleció le dejó a Ariana una caja llena de cartas y documentos que se convertirían en el punto de partida de una fascinante búsqueda.

Movida por su deseo de descubrir la verdad y convertirse en la detective que siempre soñó ser, Ariana se embarca en una misión apasionante: desentrañar la historia de esa familia desconocida y su vida en Praga durante la primera mitad del siglo XX. Lo que encuentra en el camino la conduce a un viaje a través de la memoria de una familia judía destrozada por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la persecución y el Holocausto.

Las revelaciones son asombrosas y conmovedoras. A medida que profundiza en los documentos y las cartas, descubre los giros y vueltas propios de una historia de ficción. Actos valientes de amor y momentos de humor inesperados emergen en medio de la oscuridad. Pero lo más impactante es descubrir el coraje de su padre, un joven que evitó ser enviado a los campos de concentración al esconderse de los nazis, valiéndose de una identidad falsa en Berlín, la capital del Reich, desde 1943 hasta 1945.

En entrevista con el portal ProDavinci, Neumann contó que lo que mantuvo vivo a su padre fue su determinación a sobrevivir a cualquier precio. “Es cierto, tuvo suerte. Pero no creo que mi papá fuera particularmente valiente. Las circunstancias lo obligaron a tomar decisiones muy difíciles. Claro, demostró que tenía coraje. Quizás lo hizo porque no le quedaba otra”, dijo.

La historia la escribe Neumann en las páginas de Cuando el tiempo se detuvo. Con una narrativa apasionante, nos lleva de la mano mientras desentraña los secretos de su familia y nos sumerge en la historia de una época turbulenta. Su meticulosa investigación podría haber sido la base de una novela histórica, pero, en cambio, nos brinda una poderosa autobiografía familiar que conmueve a los lectores en múltiples niveles.

La historia de Ariana Neumann es un testimonio de resiliencia, amor y determinación. Su dedicación para desentrañar los secretos de su pasado y reconstruir la historia de su familia nos recuerda la importancia de conocer nuestras raíces y comprender cómo los eventos históricos pueden moldear nuestras vidas.

En un mundo cada vez más globalizado, donde las historias familiares a menudo se desvanecen en el olvido, la valiente búsqueda de Ariana Neumann nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria y el legado. Su historia nos enseña que, a pesar de los desafíos y los obstáculos, nunca debemos dejar de buscar la verdad y abrazar nuestras raíces. Porque en el viaje de descubrimiento, encontramos una parte de nosotros mismos que de otra manera permanecería perdida en la bruma del tiempo.

Sobre la autora: Ariana Neumann

♦ Nació y creció en Venezuela.

♦ Se graduó de Historia y Literatura Francesa de la Universidad de Tufts; tiene una maestría en Español y Literatura Latinoamericana de la Universidad de Nueva York y un posgrado en Psicología de la Religión de la Universidad de Londres.

♦ Ha trabajado en la industria editorial, fue corresponsal para el diario en inglés The Daily Journal en Venezuela y sus escritos han sido publicados en The European, el Jewish Book Council y The New York Times.

♦ Su libro Cuando el tiempo se detuvo es un bestseller internacional y ha estado en las listas de los libros más vendidos de The New York Times y The Washington Post. Además, ganó el Dayton Peace Prize for Non Fiction en 2021 y el premio a mejores memorias en el Jewish Book Awards de 2020, entre otros, y se ha traducido a siete idiomas.

♦ Actualmente, vive en Londres con su esposo, sus tres hijos, un border terrier y un criollo rescatado, mientras trabaja en su segundo libro.

