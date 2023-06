“Mi papá escribía en todos lados, no solo en servilletas”: los descubrimientos de la hija del renovador de la dramaturgia mexicana

Rodolfo Usigli (Infobae)

Con un gran amor por las artes escénicas, el mexicano Rodolfo Usigli le dejó al mundo una obra invaluable como dramaturgo, pero también como poeta y narrador, además de su faceta como diplomático. Tal fue su producción creativa que a casi 45 años de su muerte el mundo aún sigue descubriendo parte de ella.

“Me encontré que había varios poemas en una caja y los empecé a seleccionar y se los mandé a Ediciones Odradek”, así relató la hija del escritor, Lavinia Usigli Casas, al medio La Jornada los hallazgos que realizó gracias a su interés por encontrar el legado de su padre.

Empeñada en descubrir más escritos de su padre, Lavinia inició la que se convertiría en una extensa búsqueda en el interior de la casa de su infancia. Allí, tras abrir cientos de cajas, rebuscar entre documentos y libros, encontró un tesoro invaluable y protegido, una serie de poemas, el comienzo de una serie de piezas que leyó, clasificó y seleccionó, convencida de que el mundo debía conocerlas.

“Cuando murió, dejó toneladas de cajas. Era impresionante todo lo que guardaba mi padre y por años estuvo cargando sus manuscritos”.

Rodolfo Usigli (Cortesía Odradek)

Finalmente, 31 poemas inéditos acompañados de manuscritos dan forma a El olvido maravilloso, el libro publicado en 2023 que busca que la obra de Usigli no quede en el olvido. Lavinia asegura que afianzar el nombre de su padre en la memoria era una necesidad para ella, de modo que no fuera conocido solo por los especialistas sino también por el público en general.

Además, recordando el papel de Usigli en la vida política, señaló: “Las obras políticas son interesantes para que la gente conozca de ese México que ahora se está depurando”. Lavinia también destacó que su padre solía escribir en distintos lugares, incluso en servilletas y cualquier documento que pasara por sus manos, de manera que esta recopilación reúne escritos diversos que le han revelado también varias historias y momentos. “Me fascinó cómo tachaba y volvía a escribir (...) ahora que me he dado este tiempo para revisar los escritos y los documentos, hay mucha información relevante. En una cronología que publicaron de mi papá hay muchos errores que fui descubriendo gracias a sus escritos”.

Sobre “El olvido maravilloso”

Destaca que la portada fue uno de los aspectos que más le gustó. Está basada en una fotografía de su padre a la edad de 14 años, la cual tiene ver con que, según señaló, el gusto por la escritura le llegó desde una edad muy temprana. “Nació con el don, el carácter de escritor”, afirmó.

En cuanto al título, indicó que proviene de uno de los sonetos que inicia de la siguiente forma:

El olvido es maravilloso

es un estado de pureza

en que hace un ángel la limpieza

de nuestro tedio a nuestro gozo.

Y un escritor inolvidable

Rodolfo Usigli nació el 17 de noviembre de 1905 en la Ciudad de México, lugar en el que construiría un camino fértil hasta convertirse en una figura emblemática de la dramaturgia mexicana y latinoamericana, dejando un legado imborrable en el ámbito cultural, pues se le atribuye gran parte del avance del teatro moderno.

Y si bien no inició sus estudios en el mundo de la literatura y el teatro, pues se especializó en pintura y escultura, su verdadera pasión y talento permaneció latente en su pecho. De esta manera dio origen a su trabajo con mayor relevancia en 1928 titulado El gesticulador, una pieza que revolucionó el teatro por su contenido crítico al régimen revolucionario mexicano, que además la censuró, pero que le otorgó reconocimiento nacional e internacional.

Algunas de sus obras son: El apóstol, Falso drama, La última puerta, Noche de estío, El Presidente y el ideal, Estado de secreto, El niño y la niebla, poesía; Conversación desesperada, Sonetos del tiempo y de la muerte, así como ensayos: México en el teatro, Caminos del teatro en México, Anatomía del teatro, Itinerario del autor dramático, entre otros.

