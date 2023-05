Mauricio Kartun: “La tragedia siempre nos da elementos para reírnos”

Feria del Libro - Entrevista a Mauricio Kartun

Tras escribir más de treinta obras teatrales, el dramaturgo y director de teatro argentino Mauricio Kartun acaba de publicar su primera novela, Salo solo. El patrullero del amor. En ella, sigue a Salomón Goldfarb, un hombre de casi 70 años que, tras enviudar, decide apalear su abrumadora soledad a fuerza de citas. Prueba con Tinder, aunque sin éxito. Prueba, también, con clases de teatro, aquagym y hasta un seminario de filosofía judía. El autor fue entrevistado por la periodista Belén Marinone en el stand de Leamos-Bajalibros.

Sobre los inicios de esta obra, contó: “Mi novela nació en pandemia, casi te diría en la búsqueda desesperada de encontrar relatos que pudiera publicar en una red social y que de alguna manera me permitiera seguir fluyendo en la escritura, algo que en dramaturgia me resultaba imposible, ¿para quién escribir teatro en un momento de encierro?, ¿cuándo iba a ponerme a ensayar?”.

El dramaturgo argentino Mauricio Kartun debutó en la narrativa con "Salo solo. El patrullero del amor" (Foto: Nicolás Sulberg)

En Salo solo, editado por Alfaguara, Kartun se sirve del humor irreverente que caracteriza su teatro y lo despliega con maestría en una novela cuyos personajes, que oscilan entre el patetismo y la sensibilidad, son tan inolvidables como aquellos a los que el autor les dio vida en las tablas.

Sobre los motivos por los cuales decide hacer humor en pandemia y con un tema tan complicado como es el duelo, relató: “la tragedia siempre nos da elementos para reírnos, pero, por otro lado, la pandemia era un lugar donde había una demanda de alegría tan grande, estábamos todos tan necesitados de que nos hagan reír, tiene algo tan vital la risa. Mi compañera y yo estuvimos un año y dos meses en una zona costera muy cerca de la playa, en un sitio muy solitario, en un bosque sin cruzarnos con nadie, a lo sumo cuando estaban los momentos de la clausura algún policía caballo. Era tan raro todo. Cada vez que publicaba algo en una red social todos hablaban de la risa, de la necesidad de divertirse, por eso creo que fue la propia energía de la demanda, la que creó la oferta con la que escribió este libro”.

Mauricio Kartun dirigió y escribió obras como "El niño argentino", "Chau Misterix", "El partener", "La casita de los viejos", "Sacco y Vanzetti", "La Madonnita" y "Terrenal. Pequeño misterio ácrata" (Nicolás Sulberg)

Con respecto a la decisión de elegir un protagonista que haya pasado los 70 años, Kartun contó: “Pienso que vivimos en un momento de negación de un montón de cosas. A partir de cierta edad, lo que aparece es la negación de la condición invisible. Hay un momento en la vida donde uno empieza a sentirse transparente, desaparecí a los ojos del deseo de otros. Es un momento de angustia muy grande, la sensación de la vida ha cambiado y ya nadie me busca. He desaparecido de los lugares donde hay demanda”.

“La vida contemporánea es de una gran crueldad a partir de cierta edad. Es muy difícil conseguir laburo después de los 50. Las cosas han cambiado mucho y paradójicamente empezamos a vivir más años, porque la medicina está avanzada, porque las condiciones lo posibilitan y entonces empieza a aparecer un gran sector de adultos mayores que se empiezan a encontrar con ese sitio. Me asombra mucho ver la cantidad de gente que consume pastillas, que no puede dormir sin pastillas. La sensación es que necesito desmayarme porque cuando llega la noche y me quedo solo empiezan a aparecer todos los fantasmas. Creo que la manera de ahuyentar fantasmas es el otro”.

