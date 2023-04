‘‘Soy un hijo de la revolución y crecí en un totalitarismo, al final soy un exiliado y un refugiado”: el cubano Armando Lucas Correa habló de libros, historia y política

''La niña alemana'' es la primera publicación que tiene Armando Lucas Correa bajo el sello de Ediciones B y con la editorial Penguin Random House / En busca de inspiración

Armando Lucas Correa es un escritor y periodista cubano que reside en Nueva York junto a su pareja y a sus tres hijos. Es graduado de Licenciatura en Teatrología y Dramaturgia, del Instituto Superior de Arte, de La Habana.

El exeditor de la revista de entretenimiento más leída del habla hispana, People en español, le contó a Leamos un poco sobre su más reciente publicación La viajera nocturna, en adición a detalles sobre su proceso como lector, periodista y escritor:

“Trabajé durante casi 25 años en People en español y es donde crecí como periodista, después de trabajar en El Nuevo Herald, pues fue allí en dónde logré posicionar a la revista que eventualmente se volvería la número 1 en Estados Unidos para el habla hispana.

Siempre quise escribir y escribía desde niño. Lo primero que escribí fue una obra de teatro cuando me gradué de la Universidad y esta ganó un premio en Cuba. Usualmente el escritor tiene que empezar desde cero y al volverme reportero del Herald seguía escribiendo historias que a mí me fascinaban, pero tú no te vuelves autor hasta que tú no públicas.

Para mí no era una prioridad, pero era como un bono para mi salud mental el seguir escribiendo. Y más cerca del 2000, en realidad en el 2009 ya existía mi hija, había nacido Emma y una editorial me pidió una reunión en People en español.

Yo pensé que querían hacer algún libro de celebridades tipo biografía autorizada y luego me enteré de que no, de que ellos querían que yo escribiera sobre mi proceso de convertirme en padre y así es como nace ‘‘En busca de Emma’' y yo, que no estaba acostumbrado a hablar de mi vida privada, sino de la vida privada de los demás, lo pensé muy bien y decidí hacer el libro.

Este primer libro se publica en el 2009 y me abrió las puertas, porque una editora que se llama Johana Castillo se leyó el libro y me dijo: ‘‘Armando este libro se lee como una novela, ¿Por qué tú no escribes una novela?’'

Entonces, le presenté mi proyecto del St. Louis de todo lo que lleva estudiando y me dijo, ‘‘no, no, esto es una novela’', al comienzo pensaba en hacer un libro de testimonios, pero cuando mi hija nace se le da un poco de voz a los niños del St. Louis en La niña alemana.

La novela cuando salió para imprenta ya se había vendido en más de 12 países y fue entonces cuando me contrataron para hacer dos libros más que son “La hija olvidada” y “La viajera nocturna”.

El autor de ''La hija olvidada'' laboró durante casi 25 años con la revista más importante del habla hispana People en Español / Armando Lucas Correa

— ¿Por qué mujeres como protagonistas?

—Yo crecí en un matriarcado, mi mamá estudió en una escuela americana en Guantánamo y mi papá era ingeniero eléctrico de la base naval de Guantánamo. Mi mamá que era brillante, quería ser ingeniero también, pero en esa época las mujeres se quedaban cuidando a sus hijos.

Desde entonces ahí mi mamá decide divorciarse, yo creo que mi mamá ha sido una inspiración de mujer, fuerte después de esto nos mudamos a La Habana y mi mamá se hizo ingeniera mecánica y teniendo 83 años, sigue trabajando y pues yo crecí con mi abuela, mi mamá, mi hermana, mis primas, mis tías. Yo creo que ese matriarcado de alguna manera ha influenciado a mis libros.

— ¿Por qué su fascinación con temas que involucran a Alemania y la Segunda guerra mundial?

— Yo fui un niño que en vez de leer libros sobre piratas o indios, leía libros sobre la Segunda Guerra mundial. Siempre me fascinó la Segunda Guerra mundial. También mi abuelo tenía fascinación por la historia. ¿Y, por qué siempre me pregunté y me sigo preguntando cómo la Segunda Guerra mundial y el Holocausto sucedieron en el continente más civilizados del mundo que es Europa? Pero peor aún, en el país más civilizado de Europa, que es Alemania.

Entonces esa pregunta siempre me la sigo haciendo, porque yo no acabo de entender y por eso los personajes de “La viajera nocturna” se mueve en una dicotomía y son contradictorios. Voy a poner un ejemplo France, que es el nazi de la novela y que comete una gran traición y al final hace algo bueno en su vida, como yo lo pinto, o sea como tú ves el nazi siempre en las películas, en los libros que es el ogro, el malo, que grita, que es rudo, inhumano, sanguinario.

Aquí vas a ver a un nazi bello que escribe poesía, estudia en Humboldt, que se enamora de alguien que es poeta y de alguna manera quiere a esta niña negra y pese a que hace cosas horribles...

Yo hace dos días presenta el libro en un club en Nueva York y todas las mujeres me preguntaban, ¿Explicame porque France hizo lo que hizo?. Nosotros no entendemos, yo le dije, yo tampoco esa pregunta también me la hago, entonces quise hacer esas contradicciones y yo crecí después de la revolución, soy un hijo de la revolución y crecí en un totalitarismo, al final soy un exiliado y un refugiado.

— ¿A cuántos idiomas han sido traducidos tus libros y en qué países se encuentran en la actualidad?

— “La niña alemana”, por ejemplo creo que va por 16 lenguas, más de 30 países, porque nos olvidemos que América Latina es un continente, yo sé que España, Estados Unidos y América latina nos ven como un solo bloque, pero no somos un solo bloque.

De “La hija olvidada” son unos 17 porque estamos esperando la traducción al ruso que con la guerra entre Ucrania y Rusia y la ocupación rusa que está haciendo en Ucrania que sea detenido, pero también va a ser traducidos a estar contratado para llevarse. Me encanta recibir las ediciones en en idiomas que no Leo.

Armando Lucas Correa es un escritor cubano que ha enfocado un gran porcentaje de su obra literaria en la Segunda Guerra Mundial / Univision

— ¿Tiene una colección puntual de sus obras traducidas?

— Yo los tengo todos, sí yo los tengo, pero no los exhibo, los tengo almacenados, pero en mi habitación, en la casa que tenemos en el campo tengo en donde tengo un librero y los pongo todos bien abajo, pero me encanta cuando vienen los amigos a compartir un rato y ahí empiezo a enseñarles los diferentes libros porque además todos tienen diferentes portadas y ahí, por ejemplo, en el hebreo tú sabes que se lee al revés no, igual que en el mandarin no tengo japoneses. Traducción japonesa eso.

Pero sí están en chino mandarín, esta edición parece un libro de manga porque es como la cara de la niña muy asiática y los textos en chino.

La portada de “La viajera nocturna” a mí me encanta, es sobria no tiene a una niña como referente y es que yo exigí que no hubiese una niña, recalqué ante mis editores que no quería una niña de espalda y con una maleta, porque si tú vas a las novelas de historia todo el mundo está de espalda, entonces no, no, yo estoy cansado de eso y pero de todas formas para él, porque en en estado, si no sale primero en járkov en tapa dura y ahora va a salir en paperback, en tapa blanda iban a ser una portada un poquito con más comunicación y se va a haber una.

— Editor, periodista, escritor, chismógrafo de profesión: ¿Hay algo que de pronto sea un hobby oculto que tiene Armando y que nadie sepa?

-A ver no no es un joven y oculto, pero mira tú has mencionado varios logros en mi vida, no como escribir, como haber trabajado para People en español. ¿Ah, pero tú sabes cuál es mi logro mayor?, ser papá, eso para mí lo es todo, tener a mis tres hijos y verlos crecer.

— ¿Qué le ayuda a activar la creatividad?

-Me encantan las cosas literarias y repito, algo tiene que ser algún clásico, pero ahora mismo, por ejemplo, estoy re leyendo “Paraíso”, de José Lezama Lima, que es el gran escritor cubano.