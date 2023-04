‘‘La sexualidad esta manchada de bruma, más aun cuando se trata de mujeres’': Ángela Falla habló del por qué de su carrera como escritora

La colombiana está trabajando en una proyección audiovisual sobre uno de sus libros / Ángela Falla

Ángela Falla es una mujer apasionada, sensible y muy cuidadosa con la palabra, que le permite, entre otras muchas cosas, ofrecer consejos y análisis sobre los problemas e inseguridades, los suyos y los de los demás. Usualmente está riéndose y hablando de cuanta cosa se le pasa por la cabeza, de manera alegre y participativa.

Falla asegura que deja su corazón y alma en cada cosa que hace y emprende. Su primera publicación fue en 2020 y este miércoles cumple un aniversario más de su inicio oficial como escritora, el 26 de abril.

Falla está convencida de que por medio de la lectura y el pensamiento crítico se puede cambiar la sociedad; además, es una persona que se ríe y divierte como si ‘‘mañana se fuera a morir’'. Su lema es: ‘‘la vida es muy corta como para no tener flow, jejejejejejejejejeje’’.

Pese a que Ángela es abogada de profesión, nunca ejerció porque su amor y vocación están en el mundo de las letras / Calixta editorial

Falla es abogada, maestrante en Género, Políticas y Sociedad y escritora, pero lo que algunas personas no conocían sobre ella es que siempre quiso ser actriz y quizá por eso se inclinó, según sus respuestas durante una conversación que sostuvo con Leamos, a contar historias en otras pieles y a darle voz a mujeres que nunca la han tenido.

Sin embargo, asegura que “lamentablemente” eligió ser abogada, falló como litigante, pero encontró de nuevo el rumbo cuando empezó a trabajar con derechos humanos, porque ahí también le daba voz a las personas discriminadas.

‘‘Estoy trabajando en dos proyectos súper importantes para mí, el primero es un libro digital que habla del amor propio y cómo enamorarse de uno mismo y el segundo: la película de mi primer libro sexópolis que espero se estrene el próximo año’'.

Sobre sus próximos proyectos, el por qué y cómo decide emprender su carrera literaria y otros detalles, Falla aclaró algunas dudas.

Sexópolis es la primera publicación literaria de la autora bogotana, Ángela Falla / Calixta editorial

— Usted, ha dedicado un gran parte de su vida a ayudar a la mujer, ¿Cómo nace su necesidad de comunidad y de hermandad?

— Reflejándome en los ojos de otras mujeres que también sentían lo mismo que yo. Casi siempre cuando hacía talleres o conferencias hablaba desde mi experiencia y en el salón las mujeres asentían, claro, a todas en pequeña o gran medida nos ha pasado lo mismo, pero el sistema nos ha querido silenciar. Por ello siempre estoy haciendo algo para reivindicar mis derechos, los de mis hermanas y los de las que están por venir.

— ¿Cree que esto en parte es lo que la conlleva a escribir sobre mujeres o sobre la sexualidad en general?

— Sí, la sexualidad esta machada de bruma, más aun cuando se trata de mujeres, porque siempre se nos ha encargado el rol de sumisión, entrega y satisfacción de las necesidades de los demás. Entonces las mujeres siempre han estado al borde del goce, del disfrute y de la reivindicación de su derecho al placer y a ser seres sexuales.

— ¿Las personas se convierten en escritores o nacen con el don, qué cree usted?

Creo que son dos vías, he conocido gente que fluye con las palabras, hay otras personas que han cultivado el oficio y ahora son brillantes escribiendo. De algo que sí estoy segura es que este oficio se nutre con la lectura y con la misma escritura, con el cine y con la música, definitivamente hay que experimentar muchas formas de arte para escribir y que las historias produzcan reacciones y sentimientos.

— ¿Qué inspira a Ángela a la hora de escribir?, ¿Tiene algún ritual?

— Me inspiran las mujeres con las que trabajo, las injusticias, el placer, el gozo, el erotismo, la forma en las que las mujeres nos relacionamos con el otro, con nuestras parejas. No tengo ningún ritual y he querido apartarme de manera consciente de ellos, porque no quiero que poder escribir este ligado a algo externo.

Confieso que escribo en la mitad de un compartir con la familia, en el transporte público, en la fila del médico, en un café, donde este la idea de una la plasmo en lo que tenga a la mano.

Los libros publicados por la editorial Calixta también se pueden conseguir a nivel internacional por plataformas como Buscalibre / Calixta editorial

— ¿Qué es lo que más anhela lograr a través de sus libros?

— Generar debate acerca del goce y de la reivindicación de la sexualidad de las mujeres. Quiero que el estado como la cama sean laicos, que las religiones no interfieran en nuestro placer. Que las mujeres disfruten de ser sexuales y que no se avergüencen por gozar y reivindicar el placer. Que como sociedad dejemos de atribuirles estereotipos negativos a las mujeres que quiere llegar al orgasmo. Sé que es demasiado pero si puedo soñar siempre lo haré en grande.

— ¿Estará presente en la FILBo, 2023, cuándo, dónde y a qué hora?

— Estaré firmando mis tres libros, “Sexópolis”, “Estereotipadas” y “Entrelazadas”, el 30 de abril a las 3:00 pm en el stand 333 pabellón 3. Iré otros días a la feria, me puede seguir en @angelafalla en IG y ahí les cuento que otros días estaré.