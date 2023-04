Qué leer el fin de semana: “Quema tu dieta” y el recomendado de Obama por menos de 1.500 pesos argentinos

"Quema tu dieta", "Antes de que se enfríe la taza de café" y "Fortuna", tres libros que resuenan para leer en cualquier dispositivo.

El fin de semana trae la oportunidad de explorar nuevas lecturas, pero elegir cuál puede ser difícil. Infobae Leamos ha seleccionado tres autores destacados cuyas obras ofrecen una excelente introducción a diferentes géneros literarios. Descansar durante estos días con una buen libro es un plan ideal. ¿Lo mejor? Aprovechar los precios convenientes en sus versiones electrónicas.

En esta selección, tres reconocidos títulos del entrenador, experto en fitness y asesor nutricional español Ismael Galancho; el reconocido productor, director y escritor japonés para el grupo de teatro Sonic Snail, Toshikazu Kawaguchi; y el renombrado escritor argentino, el primero en ser finalista del premio Pulitzer, Hernán Díaz.

“Quema tu dieta”,<b> </b>de Ismael Galancho (1.339, 99 pesos argentinos)

“Quema tu dieta”, de Ismael Galancho.

Quema tu dieta es el libro que, en pocas semanas, logró un gran revuelo. ¿Por qué? Porque lo recomendó Antolella Roccuzzo, la modelo y empresaria argentina, esposa de Lionel Messi y ayudó a futbolistas profesionales como Luis Suárez. “Mi experiencia con Ismael fue un aprendizaje continuo. Mi meta era verme mejor físicamente, pero también llevar una alimentación más saludable y entender el significado de una buena nutrición. Lo recomiendo cien por cien”, supo decir Roccuzzo.

¿De qué se trata? El libro del entrenador, experto en fitness y asesor nutricional español Ismael Galancho aporta claves para perder grasa “con rigor y ciencia”. Con una vasta experiencia en el campo nutricional, Galancho comparte prácticos consejos que, aclara, no son universales sino que buscan adaptarse a las necesidades de cada lector. Y ofrece una alternativa que fomenta una relación sana con la comida, sin restringir alimentos fundamentales ni pasar hambre.

¿Por qué leerlo? Quema tu dieta es uno de los libros del momento. El libro va contra algunas de las modas en la nutrición y la “cultura de la dieta” y ofrece un plan para la pérdida de grasa, adaptándose a las necesidades individuales, con objetivos factibles y mayor flexibilidad, frente a enfoques rígidos como la dieta cetogénica, la dieta paleo o el real food.

“Antes de que se enfríe el café”, de Toshikazu Kawaguchi (1.472,99 pesos argentinos)

“Antes de que se enfríe el café”, de Toshikazu Kawaguchi.

Antes de que se enfríe el café es un verdadero fenómeno editorial de los últimos meses: ha vendido un millón de ejemplares en todo el mundo. En esta novela es el debut como novelista de Toshikazu Kawaguchi, productor, director y escritor para el grupo de teatro Sonic Snail. Basado en la obra teatral homónima que recibió el primer premio en el festival de drama de Suginami y con una exitosa adaptación cinematográfica en su país, el libro nos presenta las emocionantes historias de cuatro clientes que deciden aventurarse en esta mágica experiencia: viajar en el tiempo. Una mesa, un café y una decisión.

¿Cuál es la aventura? Un pequeño local esconde un gran secreto en una de las callejuelas de Tokio. Una cafetería que no solo ofrece excelentes cafés, sino también la posibilidad de viajar en el tiempo. Si elegís sabiamente tu asiento, podés sumergirte en el pasado y revivir emociones y experiencias ya vividas. Pero, cuidado: el viaje solo durará hasta que el café se enfríe y no podrás salir del establecimiento hasta que eso suceda. Y, también, un viaje a la delicada cultura japonesa con su evocador y romántico retrato de Tokio.

¿Por qué leerlo? Antes de que se enfríe el café es un libro delicioso y encantador, con una profunda comprensión de las relaciones y del amor, las oportunidades perdidas y la esperanza de un futuro mejor que siempre está por llegar.

“Fortuna”, de Hernán Díaz (1.373, 70 pesos argentinos)

“Fortuna”, de Hernán Díaz.

Fortuna, del primer argentino en ser finalista del premio Pulitzer por su primera novela, Hernán Díaz, fue considerado por Barack Obama como una de las lecturas del año. Su elogio se suma a los de varios medios estadounidenses, como The New York Times, que lo han calificado como uno de los grandes libros de 2022. Sobre esta novela, que ya había llamado la atención en el circuito literario internacional por su nominación al Booker Prize, uno de los premios más prestigiosos del mundo a la literatura anglosajona, también se sabe que la actriz Kate Winslet protagonizará una miniserie de HBO basada en el libro.

Díaz, que es el primer argentino en ser finalista del premio Pulitzer por su primera novela, A lo lejos, dice que Fortuna es “un tanto inusual”. En sus páginas, el autor narra la peripecia vital de Benjamin Rask, que llegará a ser uno de los hombres más ricos del mundo, en el Nueva York de principios del siglo pasado. Alguien escribe una novela basada en su vida, engordada y edulcorada a base de chismes y secretos. Luego de que el millonario se enojara por cómo lo muestran a él y a su esposa (dicen que su riqueza es de origen dudoso y que su esposa está recluida), decide pedirle a su secretaria que sea la escritora fantasma de sus memorias para revertir esa imagen indeleble que todo Nueva York parece haberse hecho sobre él.

¿Por qué leerlo? Fortuna es considerado uno de los libros del año por The New York Times y The New Yorker y acaba de ser publicado en español por Anagrama. Una invitación a explorar el capitalismo, las clases sociales y el poder del dinero en la Nueva York de principios del siglo XX con una pluma única.

Seguir leyendo: