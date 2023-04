4 recomendaciones de la editorial SinFronteras para comenzar abril

4 novedades editoriales de Sin Fronteras / Sin Fronteras

La editorial Sin Fronteras se ha venido posicionando como una de las publicadoras colombianas independientes más destacadas a nivel latinoamérica pues no solamente opera y distribuye sus libros y autores a nivel país, sino que cuenta con cubrimiento en varios sectores hispanohablantes.

La editorial Sin Fronteras nace de la necesidad del mercado colombiano por encontrar una oferta de libros diferenciales en géneros de literatura juvenil, infantil, gerencia y buen vivir a precios competitivos, combinado con la experiencia en el sector de su fundador y director Mauricio Duque.

Conformado por un equipo de profesionales apasionados por los libros, el portafolio de Sin Fronteras se encuentra bien ubicado hoy por hoy tanto en tiendas físicas como en línea, donde ya cuenta con un portafolio en formato E-book y audiolibro que permite a lectores de todas las edades disfrutar tanto de una experiencia a nivel físico como digital en diferentes formatos.

Las cuatro novedades que recomiendan para iniciar de la mejor manera este mes de abril son:

1) De cero al cielo de William Shaw: Emprendimiento

“De Cero al Cielo” es un libro que además de contar detalles sobre el nacimiento de grandes marcas como Viva Colombia y Ultra Air, encarna la mentalidad de un emprendedor, de un líder, y de un comunicador que ha marcado la pauta , basándose en la disrupción y el conocimiento del mercado y del público. Este libro es una muestra de que siempre se puede empezar de cero y llegar al cielo. No importa si tu idea, tu deseo o tu emprendimiento no tiene que ver con volar, William Shaw te llevará a través de diferentes herramientas y ejercicios a encontrar y crear lo que siempre has soñado.

2) Cáncer, un regalo mal empacado de Lina Hinestroza: Bienestar

“En cada capítulo hay una serie de lucidez que nos llega con fuerza. No es un impacto solo para las personas que padecen cáncer de mama, sino una experiencia vital que le hace frente al sufrimiento, no importa si estás o no enfermo o enferma. A medida que uno se mete en la lectura, encuentra una forma clara de analizar y detallar el viaje por un camino escarpado y difícil, que no es otra cosa que la manifestación de un espíritu de lucha, que ella testimonia, por momentos, con una naturalidad sorprendente.

Este libro que cuenta con prólogo del reconocido y aclamado autor Walter Riso, también cuenta con un factor destacable pues: El 100% de la venta del libro se donará a la fundación Alma Rosa; Una fundación por la detección temprana del cáncer de mama #PorLaVidaDeLasMujeres.

3) Lo que nunca olvidaremos de Gustavo Castro Caycedo: Memorias literarias

Lo que nunca olvidaremos es el libro que todo abuelo quisiera dedicarle a sus nietos o a las nuevas generaciones, y que, con detalle, Gustavo Castro Caycedo narra con alegría, humor y muchos recuerdos de lo que no queremos olvidar y que se vivió con mucha intensidad para quienes nacieron entre los años cuarenta, cincuenta y sesenta del siglo pasado, y que hoy recuerdan con jubilo, como la música, el cine, los juegos, las fiestas de antaño y mucho más. Castro Caycedo logra hacer un paralelo entre ese mundo y el mundo actual, con los cambios tecnológicos y sociales, para acercar también a las nuevas generaciones, que desean saber cómo crecieron sus abuelos y padres, y que, al igual que ellos, sienten la nostalgia por todo lo vintage.

4) Legado de sangre y honor de Gleen Black: Juvenil

Roth Nikov me salvó de un destino despreciable y ahora conoce mis secretos y mis pensamientos. Sin embargo, el Pakhan de la Mafia Roja carga una sentencia en sus ojos y me consume en cuerpo y alma. Él es todo lo que anhelé en su momento, pero ahora estoy atrapada. Ya es tarde.