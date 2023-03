La Amazonía en los ojos de Richard Mosse, una exposición, un libro y una película: así es “Broken Spectre”

El fotógrafo irlandés Richard Mosse y su proyecto "Broken Spectre", que cuenta con la producción de una película, la impresión de un libro, y una exposición en tres ciudades del mundo. (The Times).

Producto del trabajo al que se ha dedicado durante los últimos años, internado en lo más profundo de la Amazonía, el fotógrafo Richard Mosse, oriundo de Kilkenny, Irlanda, crea “Broken Spectre”, una exposición fotográfica que reúne las imágenes más impactantes del deterioro progresivo de esta zona del mundo.

La exposición va acompañada de la producción de una película y un libro, como parte del proyecto que el fotógrafo irlandés y su equipo emprendieron hace años, una de las apuestas más ambiciosas de Mosse.

En el libro, el irlandés hace uso de una serie de técnicas fotográficas que le han permitido captar tanto lo visible como lo invisible de un espacio y así dar cuenta de la dimensión del colapso en la Amazonía, con el ánimo de llamar la atención sobre la necesidad imperiosa de actuar al respecto.

Fotografía de la exposición "Broken Spectre", una de las que hacen parte del libro resultante. (Broken Spectre).

La mirada de Mosse en estas fotos se concentra en temas como la migración, el conflicto y el cambio climático. A través de ellas, los lectores del libro podrán conoces, entre otras historias, la de la brasileña Txai Suruí, quien creció en tierra de libertad, llena de belleza, donde los nativos usaban los ríos para bañar sus cuerpos y los frutos que caían de los árboles alimentaban a toda una comunidad.

Eso era antes, porque ahora, la tierra Suruí no es más que otro de tantos lugares que se ven amenazados por la deforestación, la agroindustría y el racismo.

Las tierras se manchan por las guerras y la avaricia de los poderosos, quienes piensan que tienen derecho sobre algo que ocupan todos, pero no le pertenece a nadie. Mosse llama la atención, también, sobre este tipo de verdades y otras como que el 75% del ecosistema que integra la Amazonía se encuentra, actualmente, completamente dañado.

Fotografía de la exposición "Broken Spectre", una de las que hacen parte del libro resultante. (Broken Spectre).

Hoy por hoy, los índices de deforestación son más altos que en los últimos 15 años. El pulmón del mundo parece el de un hombre que se ha entregado al tabaco y ya no respira como antes, porque no tiene fuerza, no tiene de dónde sacar el aire.

Todo esto lo muestra con sus fotos el irlandés y los lectores que se internen en las páginas del libro resultante de “Broken Spectre”, podrán entender, o mejor, reconfirmar que estamos cerca de llegar a un punto de no retorno y es vital tomar cartas sobre el asunto. No falta poco, por ejemplo, para que la selva amazónica deje de generar lluvia. Que pasara, y de seguir por esta senda, pasará, no le beneficia a nadie.

Fotografía de la exposición "Broken Spectre", una de las que hacen parte del libro resultante. (Broken Spectre).

La deforestación que se habrá de desencadenar, no sólo en esta zona del planeta, será devastadora, además de la liberación de carbono, cuya actividad será imparable. Advierte Mosse que el impacto será superlativo, de manera negativa, por supuesto, en tanto a cambio climático, biodiversidad y la vida de las comunidades locales e internacionales.

Son cerca de 440 páginas las que componen el libro de “Broken Spectre”, que albergan alrededor de 342 fotografías, en un formato de 245 x 320 mm, acompañadas de secuencias fílmicas que sirvieron de eje para la producción cinematográfica del proyecto.

El libro cuenta con un texto del periodista Jon Lee Anderson y los testimonios de tres personajes que han vivido su vida entera en la Amazonía, entre ellos Txai Suruí; también cuenta con una entrevista del artista Hans Ulrich Obrist.

La obra de Richard Mosse propone una pregunta central acerca del dilema de fotografiar y hacer arte sobre los conflictos humanos. Se pregunta si son temas que pueden ser abordados de manera estética, y si es posible que el espectador, a través de la contemplación, pueda sentir que el conflicto le implica.

