Por qué no hay escritores colombianos en los listados internacionales de fin de año

La pregunta contiene, implícita, la curiosidad por entender el hecho, dilucidar la razón, descifrar los porqués, pero deja de lado otras inquietudes del tipo, ¿ha pasado así en años previos?, ¿cuántos nombres suelen aparecer anualmente en los listados? ¿Han estado, siquiera, entre los más leídos? ¿Las listas responden a fines comerciales o estéticos y editoriales?

Hace poco, por citar tan solo un ejemplo y no extendernos, El País publicó su lista de ‘Los 50 mejores libros de 2022′, en el suplemento literario Babelia. En ella, tan solo siete escritores son latinoamericanos, de los cuales dos son mujeres. Voces provenientes de Argentina, México, Nicaragua y Cuba. ¿En dónde han quedado los chilenos, los peruanos, los ecuatorianos? ¿Y los colombianos?

El desbalance es significativo y lo cierto es que esto viene de antes. El año 2014 fue, probablemente, el que más lo evidenció. En ocho años, poco ha cambiado. Entonces, ¿por qué la sorpresa? ¿Es, acaso, porque las cosas parecen seguir la misma senda?

Los listados serán siempre materia de discusión. Habrá alguien que no esté de acuerdo, que considere que las cosas deberían ser diferentes, que se tiene que incluir o excluir esto o aquello, en fin. A muchos les ha molestado, ahora, que no hayan sido incluidos autores como Juan Gabriel Vásquez, por ejemplo, que este año recibió premio en Francia y publicó su primer poemario, o Héctor Abad Faciolince, que regresó a la novela tras la publicación de sus diarios en 2019. Nombres que, a decir verdad, son más que conocidos entre los lectores europeos.

El real reclamo, o la incertidumbre, surge alrededor de nombres como el de Juan Miguel Álvarez, Margarita García Robayo, Vanessa Londoño, Laura Restrepo, entre otros. Todos con novedad publicada en 2022, a excepción de la autora de “El asedio animal”, que, en este caso, se le relaciona por las reediciones de su obra. Y todos, también, habiendo concebido títulos de gran factura literaria.

¿Qué criterios se han tenido en cuenta para no incluir sus nombres? ¿Cuáles han sido las razones que han terminado por excluirlos?

El editor colombiano, Mario Jursich, rememoró en sus redes sociales el asunto y trajo a cuento lo sucedido en 2014, año en el que ningún latinoamericano fue considerado. Comentó que cuando le hizo el apunte a María Luisa Blanco, la entonces directora del suplemento, citándole casos específicos de títulos publicados ese año, con gran mérito literario, ella le respondió, directa: “Ese libro no se vende en España”.

La frase es contundente. Lo más crítico aquí no es tanto que se incluyan autores y autoras de un país y de otro no, o que haya más de Europa que de Latinoamérica, sino que el criterio de selección no está guiado exclusivamente por lo estético. Atiende, y en un grado muy alto, a lo comercial. Así pues, no necesariamente los mejores libros del año, en este caso, son realmente los mejores.

A día de hoy, la excusa de que no se venden ciertos títulos, o que no están disponibles en España o en Francia, o cualquiera de estos países, resulta obsoleta. Existe internet y existen los libros digitales, y plataformas que te llevan, a tu Kindle o a tu mesa, cualquier libro en cualquier parte.

Habría que preguntar, también, siendo autocríticos, si en realidad la literatura colombiana, en cuanto a corpus, como conjunto, está demostrando la calidad suficiente para competir afuera. Casos aislados intentan demostrar que sí, pero, ¿es suficiente?

