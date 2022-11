Los cinco libros que no puedes perder de vista esta semana

Oscar Wilde, Rocío Silva Santisteban y Carlo Collodi entre las recomendaciones literarias de esta semana.

La oferta literaria en el Perú sigue creciendo. A pesar de los dos extensos años de pandemia por la covid-19, son cada vez más los curiosos que visitan librerías y ferias en busca de su próxima lectura u ordenan sus títulos a través de sitios web. Desde Infobae Perú, compartimos esta breve, pero valiosa lista de libros que pueden hacer la diferencia en esta semana que apenas empieza.

Literatura anónima - Omar Guerrero

'Literatura anónima' es una publicación de Colmillo Blanco

Este es un libro perfecto para los más curiosos, para aquellos que se emocionan con las historias que van a paso lento, pero que mantienen viva una promesa. Quizás el lector termine deseando que los cuentos de Guerrero sean más extensos, que comparta más momentos de duda y humor, pero el autor ha tomado una buena decisión en presentar estas historias en breves pastillas.

Cuentos donde autores como Martín Adán o J.D. Salinger cumplen un papel fundamental, llamarán la atención de aquellos enterados de los misterios que envuelven a estos escritores. Por ello, comentarios como los de la escritora Claudia Salazar justifican la lectura de este libro. “Cuentos que cuestionan la noción de identidad, que abordan las construcciones autoriales, la imaginación, la ficción y la escritura (...) Estos cuentos son literatura sobre la literatura misma”, escribió.

Las aventuras de Pinocho - Carlo Collodi

'Pinocho' puede ser encontrado bajo el sello de Austral

Dentro de pocos días, el cineasta mexicano Guillermo del Toro estrenará su versión de Pinocho y, a pesar de la ola de buenas reseñas, quizás resulte interesante verla habiendo leído la versión original. El clásico infantil italiano va más allá de la tierna historia de un muñeco de madera travieso y desobediente, en sus páginas existe una serie de momentos trágicos para Pinocho que lo irán convirtiendo en otra persona.

Como suele suceder con los textos pensados para niños, la historia de Collodi tiende a ser moralista, pero aún así, mantiene viva una imaginación que conecta con el lector. Pero no vaya a pensar que se trata de una historia para los más pequeños. Recuerdo que los libros no tienen edad, lo más probable es que nosotros no estemos listos para abordar ciertas historias, pero el momento para hacerlo siempre llega.

Tiempos violentos - Farid Kahhat y Clemente Rodríguez

'Tiempos violentos' es una publicación de Planeta

Más allá de nuestra fronteras ocurren hechos que terminan por afectarnos. La invasión rusa en Ucrania y los efectos que han tenido en nuestro día a día han sido notorios durante este último año y lo mejor que podemos hacer es entender por qué. Esta publicación de Planeta explora este y otros acontecimientos que, a pesar de su relevancia, son abordados en menor proporción en comparación a otras noticias.

El retrato de Dorian Gray - Oscar Wilde

'El retrato de Dorian Gray' puede ser encontrado bajo el sello de Austral

Este 30 de noviembre se recordará un año más del fallecimiento de Oscar Wilde, el polémico escritor que entre sus más recordados títulos se encuentra la historia de un joven que maravillado por su belleza hace todo lo posible para conservarla. Será un retrato suyo el que envejecerá por él y si bien parece una buena idea al inicio, terminará siendo una que lo atormentará sin descanso.

Una herida menor - Rocío Silva Santisteban

'Una herida menor' es una publicación de Animal de Invierno

Un repaso por los últimos 39 años de producción poética es lo que ofrece la más reciente publicación de Animal de Invierno. Alejada ya de la política activa, la escritora revive sus versos más recordados y presenta otros a sus lectores. “El poder desde lo femenino, el forcejeo con un mundo patriarcal en una relación amorosa heterosexual” son, según Violeta Barrientos, una constante en el trabajo poético de Santisteban.

