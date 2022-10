Dos voces que presentan un punto de vista original de la migración desde España: Paloma Chen y Mohamed El Morabet

Durante los últimos años han surgido voces nuevas y novedosos escritores en diferentes géneros literario que reflejan los aspectos contemporáneos en los que viven y las nuevas inquietudes que se van desarrollando con la inclusión de todos los paradigmas que rodean lo cultural, lo religioso y hasta la tecnología.

En España, la localización del país vasco le ha permitido ser uno de los centros migratorios más recurridos por países del viejo continente, Medio Oriente y los países africanos. La multiculturalidad que vive España en pleno siglo XXI, también ha sido retratada en extensas páginas de libros escritos por voces migrantes y que ahora forman parte de las voces literarias surgidas en aquel país; en los años noventa las realidades de los barrios migrantes españoles se dibujaban en los escritos de Hanif Kuresishi o Alain Mabanckou; En pleno 2022 este tipo de escritura está representado por nuevas voces entre ellos, los escritores Paloma Chen y Mohamed El Morabet, quienes representaron a España en La Feria Internacional de Libro Frankfurt en Alemania.

Paloma Chen

Es una joven poeta de origen chino que se ha aventurado a escribir en contra de la discriminación. Nacida en Alicante, España, pero es hija de padres chinos originarios de Wenzhou, con tan solo 23 años se ha convertido un referente de la literatura española y recientemente acaba de recibir un el Premio de Poesía Viva #LdeLirica en reconocimiento a su trabajo, una serie de poemas publicados en los que reflexiona sobre la vida y las vivencias que sufren los migrantes desde sus experiencias personales y familiares, ya que sus padres cuando llegaron a Valencia y ahí establecieron un restaurante familiar en Utiel.

Paloma Chen, desde pequeña ayudó al negocio de sus padres y pudo constatar lo difícil que fue construir una vida lejos del lugar de donde venían sus padres. Es por estas experiencias y su crecimiento por los barrios del país Ibérico, que sus versos se encuentran llenos de las vicisitudes que implico crecer con dos culturas, las dificultades de comunicación por no compartir un lenguaje y los estereotipos que le atrajo ser la chica china del pueblo. Chen es autora del poemario “Invocación a las mayorías Silenciosas”, el texto donde revela sus más profundas vivencias, el escrito cuenta con un prólogo de Glady de la Cruz Juria y fue editado bajo el sello editorial de Letraversal.

“Entiendo los restaurantes y los bazares chinos como espacios de resistencia. Son lugares, donde las familias migrantes tratan de prosperar y donde se reproducen los falsos estereotipos. Lo chino como sinónimo de suciedad y cutreza”. Dijo Paloma Chen en entrevista con El Diario Español.

Mohamed El Morabet

De origen marroquí, el joven escritor nacido en Rif se mudó a España durante su adolescencia. Pertenece a un pequeño grupo de jóvenes escritores con tradición magrebí quienes forman parte de un importante grupo en la nueva literatura española. El escritor y periodista Sergio del Molino aseguró: “Mohamed representa la vanguardia de la literatura que viene”. Desde muy joven adoptó la lengua del país que lo acogió, un fenómeno que pocos migrantes realizan, ya que algunos consideran que es olvidar su lengua materna.

Es autor también de “Un solar abandonado”, un texto que versa sobre la historia de un traductor marroquí afincado en Madrid, el cual comienza un viaje a Alhucemas, su ciudad natal, con la esperanza de poder llegar al entierro de su abuela. En las páginas del libro, Mohamed, mezcla la huida de una vida desorientada que busca reconectar con su pasado y encontrar algo que guie su futuro. Es una historia que se mezcla con las realidades migrantes y el Marruecos de la actualidad. Mohamed El Morabet en 2021 fue galardonado con el Premio Málaga de Novela por su obra “Desierto Mar”.

“La lengua sólo se puede reivindicar usándola bien e intentando crear mudos a través de ella. La imaginación no tiene límites si una la ejercita; llevo viviendo muchos años en Madrid y nunca me he sentido preso”, dijo Mohamed El Morabet en entrevista con el diario El Español De Málaga.

