Jennifer López y Jimmy Fallon se alían para enseñar castellano

López y Fallon son amigos, y "Con Pollo" es su primera colaboración como autores.

Jennifer López y Jimmy Fallon lanzaron esta semana Con Pollo, un libro infantil ilustrado que tiene como objetivo principal enseñar a los niños de dos a cinco años algunas palabras en español. Ese fin está a cargo, en las páginas del libro, de una gallina creada por la ilustradora Andrea Campos que introduce algunas de esas palabras a los pequeños lectores.

“Estoy muy orgullosa de esta pequeña aventura de juego bilingüe e impaciente porque conozcan a Pollo”, indicó la actriz en un mensaje en su perfil de Instagram. “Todo va mejor siempre #ConPollo, especialmente cuando se trata de empezar temprano para que los niños aprendan español de una forma divertida”, agregó la cantante estadounidense de origen puertorriqueño.

El libro lo escribió junto con el actor y presentador del canal NBC Jimmy Fallon, quien ha publicado varios textos para la infancia temprana incluidos Nana Loves You More, This is Baby, y 5 More Sleeps ‘Til Christmas. La idea de trabajar en algún proyecto juntos nació durante una entrevista en el late night show que conduce Fallon: pensaron en alguna producción musical o audiovisual, pero terminaron inclinándose por un libro.

Una de las páginas del libro que escribieron López y Fallon.

Durante los meses más duros de pandemia y confinamiento, según publicó USA Today, Fallon y López intercambiaron ideas a través de correos electrónicos para decidir cómo sería el libro infantil en el que intentarían introducir algunas palabras en español a lectores de lengua inglesa. En uno de esos correos, Fallon le contó a López que notaba que cada vez más familias tenían un pollo como mascota, y a partir de ese dato -y de cuánto les llamó la atención- empezaron a construir la obra que acaban de publicar.

El personaje central de Con Pollo es una gallina blanca con cresta roja a quien, según explica el texto en inglés, “le gusta jugar y jugar y jugar todo el día”. El libro consiste en 48 páginas ilustradas y preguntas formuladas, primero, totalmente en inglés (“Do yo want to go to the beach?”), y después la misma pregunta con algunas palabras en español (“Go to la playa con Pollo?”). En otra página el texto bilingüe es: “Do you want to play soccer or play fútbol con Pollo?”. La puntuación es, en ambos casos, de inglés, con signo de interrogación sólo al fin de la frase.

La cantante presentó el libro a través de su perfil en Instagram.

El libro, que incluye un índice de términos con instrucción fonética y códigos de colores, fue publicado por Feiwel and Friends y está disponible también en versión electrónica. Según contó Fallon en declaraciones periodísticas, habría querido aprender más castellano durante su niñez, y ahora mismo toma clases junto a sus hijas.

La combinación de esa inquietud idiomática con las raíces latinas de su amiga López fue el caldo en el que se cocinó el libro que acaban de publicar juntos y que, quién dice, tal vez se trate de la primera entrega de una serie que enseñe cada vez más palabras en español en tierras angloparlantes.





Con información de EFE.





SEGUIR LEYENDO: