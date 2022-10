Escritores peruanos dan sus propuestas sobre quién debe llevarse el Nobel de Literatura

Escritores dan a sus candidatos para el premio Nobel de Literatura.

Este jueves 6 de octubre se revelará finalmente al ganador del premio Nobel de Literatura. Finalmente se develará el misterio de quién sucederá al tanzano-británico Abdulrazak Gurnah en uno de los galardones que más expectativa despierta.

Aunque no hay certeza de los nominados, se vocean nombres como los del francés Michel Houllebecq, el británico Salman Rushdie, el keniano Ngugi Wa Thiongo, las canadienses Anne Carson y Margaret Atwood y la rusa Liudmila Ulítskaya.

Infobae consultó con cinco autores peruanos que nombraron a quienes ellos consideran deben ganar este reconocimiento de la Academia Sueca.

Christian Reto, autor de ‘Jesús, el político’ y ‘Matalisuras’

Milan Kundera

Es un autor capital que merece el Nobel desde hace tiempo. Su obra es vasta, pero solo con leer y releer ‘La Insoportable Levedad del Ser’ y ‘La inmortalidad’ nos damos cuenta de su calidad. En su obra se toma tiempo de analizar de forma metafísica la relación entre el autor y los personajes que crea. Este juego narrativo donde los personajes adquieren autonomía y no se ponen al servicio del autor, hace que Kundera establezca un diálogo único con el lector.

Margaret Atwood

Esta es una autora muy interesante que ha sabido defender un género a veces tan desdeñado como lo es la ciencia ficción. Su postura, que comparto, hace que el sci fi tome distancia de lo fantástico y que más bien se apegue a la especulación sobre algún conflicto social. Bajo ese tenor ha construido ‘El Cuento de la Criada’ o ‘Oryx y Crake’. Esa posición la tenía Orwell o Bradbury, pero en Atwood se vuelve filosofía, y eso basta para darle el premio.

Canadian poet, novelist, literary critic, essayist, teacher, environmental activist, and inventor Margaret Atwood, Alba, Cuneo, Italy, October 2021. (Photo by Leonardo Cendamo/Getty Images)

Javier Marías

No sé si la Academia Sueca se atreva a dar un Nobel póstumo, pero si se premia a Javier Marías también se estaría premiando a nuestro idioma. Y es que este autor ha sabido explotar el español con una técnica que podría ser una suerte de monólogo interior estilizado, pero desesperado también. Después de él, despeinar y travesurear con el idioma es una tarea complicada.

Alexis Iparraguirre, autor de ‘El inventario de las naves’

El Nobel lo puede ganar cualquiera porque no es un asunto de calidad. La premisa es que para llegar a las listas finales del Nobel la alta cualidad está asegurada y entre propuestas creativas muy distintas no existe ningún punto de comparación. Más bien, es un asunto de representación: qué escritura, qué postura estética, política o ideológica quiere ese año subrayar la Academia Sueca por considerarla valiosa, meritoria, necesaria.

En general, tienen a su disposición a los grandes nombres de la literatura internacional; luego, escritores muy locales que tienen vínculos con sus respectivas academias de letras y artes, los que los nominan; y ahora cabe incluir a los letristas y cantautores de cierta cultura e influencia generacional, por el premio del 2016 a Bob Dylan.

Si tuviera que elegir entre los escritores internacionales estarían Salman Rushdie, Michel Houellebecq y Haruki Murakami. No solo por resultar nombres frecuentes, sino porque entre ellos hay un perfil depurado de escritor: libros voluminosos, construcción de mundos propios con sus muchas capas y conflictos, rechazo a convencionalismos políticos (los de las sociedades tradicionales, establishment de falsas virtudes y del buen gusto, sean de izquierda o derecha).

El escritor británico Salman Rushdie "comenzó la recuperación", dijo su agente el domingo, dos días después de ser apuñalado en un acto literario en el estado de Nueva York.

Rushdie y Houellebecq son, sobre todo, moralistas y muy amantes de su libertad, así que en un año en que ha habido tanto debate sobre la libertad de expresión son buenas opciones. Y ahora en Rushdie esa dimensión ha alcanzado prácticamente la de un héroe cívico luego de que casi lo matan.

Pero también podrían dar un paso más en esta dirección y escoger a alguien que sea así y, además, mujer. Ahora, si se escoge entre los escritores locales ahí todos padecemos el problema de los mercados y las traducciones, así que esa zona es tiniebla, a menos que seas miembro de la Academia Sueca.

Si me preguntas quién me gustaría que obtenga el Nobel de Literatura este jueves, desde luego, querría que ganara un latinoamericano. Y si tengo que elegir, quisiera que fuera el argentino César Aira: es tan rabiosamente distinto como escritura y como figura de autor, en un continente lleno de escritores que quieren ser estadistas y próceres, que da alegría que escriba con tanto reconocimiento en los círculos culturales latinoamericanos. Es diferente: sus historias no tienen argumento, algunas parecen humoradas o absurdos. Ha escrito decenas de narraciones de no más de 30 páginas que llama sus “novelitas” y que tienen esa eficacia concreta del arte de vanguardia: las repeticiones y los temas dicen más que alguna historia posible.

(Daniel Mordzinski)

Roxana Crisólogo, poeta, autora de ‘Kauneus (la belleza)’

Mi candidata favorita no está en las listas de apuestas para el premio Nobel de Literatura. Es la magnífica escritora rusa de raíces ucranianas, Liudmila Ulitskaya, disidente en la época de la Unión Soviética y crítica del gobierno de Vladimir Putin. Su obra se caracteriza por un poderoso aliento narrativo para retratar las complejas relaciones entre el bien y el mal que sus personajes transitan y a través de las cuales se puede leer entre líneas la historia de Rusia del siglo pasado: el régimen soviético y su desmoronamiento.

Anne Carson, es otra formidable poeta cuya obra monumental ‘La belleza del marido’ es lo mejor que se ha escrito en poesía en las últimas décadas.

Llama la atención que entre los voceados para ganar el Nobel no figuren autores ni autoras latinoamericanas.

Manuel Nieves, activista LGBTI y autor de ‘El último color’

Todos los años mantengo la emoción, como buen lector, que mis predicciones sobre quién ganará el Premio Nobel de Literatura, sean certeras. Ahora estoy en mi oficina de ingeniero de Sistemas, profesión rentable que muchas veces me aleja de mi verdadera pasión: la escritura. Pero esto no me hace ajeno a tener siempre un libro cerca de mí. Tímidamente, entre algunos pendientes, está ‘Riesgos de los viajes en el tiempo’ de Joyce Carol Oates (Nueva York 1938), en el que explora la novela distópica, con la historia de una joven en cuya clausura de la preparatoria da un discurso que incomoda al gobierno y es castigada enviándola 60 años atrás.

Resúmenes aparte, Carol Oates es una de mis preferidas para ganar el máximo galardón literario, me conquistó con ‘La hija del sepulturero’, una novela impecable, donde la protagonista, también mujer, arrastra melancolía en cada palabra donde su historia es descrita.

U.S. author Joyce Carol Oates poses at the Hotel de Crillon in Paris, France, on November 7, 2005, after being awarded with the '2005 Prix Femina of the foreign novel' literary prize for her novel 'Les Chutes'. Photo by Bruno Klein/ABACAPRESS.COMNo Use CS World rights Emilie 2005.

Para quienes aún no la ubican, existe una adaptación al cine de su libro ‘Blonde’ acerca de la vida de Marilyn Monroe, que se acaba de estrenar en Netflix.

Considero que su obra va más allá de lo elemental y literario, cumple una función cuestionadora sobre las emociones, sobre la guerra, no romantiza la migración con historias fáciles y vendedoras (la migración judía a Estados Unidos, por ejemplo), y también porque directamente muestra puntos de vistas femeninos diferentes.

El otro candidato y espero no sea eterno, es el japonés Haruki Murakami. Acabo de analizar su cuento ‘Drive my car’, que fue también llevado al cine y pertenece a su libro ‘Hombres sin mujeres’. Nacido en Kioto, es un prolífico escritor que maneja muy bien sus historias y las acompaña con música. Es una constante encontrar el jazz y a los Beatles. Mi acercamiento a este gran escritor fue con ‘Tokio Blues’, ‘Los años de peregrinación del chico sin color’, ‘Baila, baila, baila’, ‘Primera persona del singular’, entre otros.

Desde su punto de vista (con humor y surreal) retrata al mundo y los plasma en sus obras, como en ‘Tokio Underground’, una obra periodística sobre el atentado en el Metro de Tokio con gas sarín. Siendo el escritor más conocido, vendido y traducido de Japón, pone en vitrina a otros escritores. Llevando su legado a una composición entretejida en medio de acontecimientos reales y propios (’De qué hablo cuando hablo de escribir’) para cobijar a quienes nos gusta la soledad, el desamor y la fantasía de vernos en un mundo cada vez menos nuestro.

Jorge Alejandro Ccoyllurpuma, poeta y autor de ‘T’ikray’

Literatura comunal de algún pueblo originario

Considero que la premiación del 2016 a un músico como Bob Dylan abrió la posibilidad de que la Academia Sueca pueda avalar otros tipos de literatura, más allá de la que usa el papel como su principal medio de difusión. Los pueblos indígenas guardan en sus palabras el conocimiento que puede ser clave para la humanidad frente a las catástrofes que se avecinan producto de la abusiva relación que, bajo las lógicas del mercado, hemos creado con la Madre Tierra. Por ello, considero que llegará el día en que, en medio de crisis sociales y climáticas, las academias europeas entiendan por fin el valor de las literaturas orales indígenas del mundo entero.

Cesar Aira

Este escritor argentino es, sin duda, uno de los pilares de la literatura latinoamericana actual. No solo sorprende su poca frugalidad a la hora de publicar, con más de 100 libros, sino también su exquisita técnica que le sirve para crear relatos claros, pero llenos de efectos visuales. Sin embargo, habiendo sido Abdulrazak Gurnah de Tanzania el último ganador del premio, el hecho de ser latinoamericano puede jugarle en contra ya que los ganadores del Sur Global aparecen salpicados en medio de un mar de escritores de los países más ricos.

Haruki Murakami

Este famoso escritor japonés es un eterno candidato al Premio Nobel, pero espero que algún día logre obtener ese reconocimiento. A través de sus novelas —que suelen ser de largo aliento, pero de lectura veloz— retrata con fidelidad las particularidades de la cultura japonesa y su cosmovisión. No importa si sus personajes son japoneses occidentalizados o admiradores de la cultura occidental, Murakami es capaz de mostrarnos el mundo, con detalle y respeto, desde una nueva perspectiva intercultural.

