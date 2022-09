“Entre la independencia y la pandemia”, un retrato de Colombia de 1810 a 2020

Hernando Gómez Buendía es director de Razón Pública y aplica en este libro un método riguroso para exponer las respuestas a interrogantes claves para conformar nuestra visión de país. Foto: Rey Naranjo

“Entre 1964 y 2016, la política en Colombia estuvo dominada de manera creciente por el conflicto armado entre las FARC y las fuerzas del Estado. A este período de cincuenta y dos años habría que sumarle los desarrollos y consecuencias del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que se firmó el 24 de noviembre de 2016, así como los hechos que llevaron a la fundación oficial de las FARC el 27 de mayo de 1964 y que los historiadores suelen remontar al período de La Violencia que estalló el 9 de abril de 1948 o a los conflictos campesinos y obreros de las décadas de 1920 y 1930. Además del Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en esta fase de la violencia colombiana participaron más de cuarenta organizaciones guerrilleras (en especial el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Ejército Popular de Liberación, EPL y el Movimiento 19 de abril, M-19), así como grupos paramilitares y narcotraficantes —e incluso, entre 1984 y 1993, la guerra contra el cartel de Medellín pasó a ocupar el centro de la agenda pública—.”

"Entre la independencia y la pandemia" es un libro de Hernando Gómez Buendía y publicado por la Fundación Razón Pública y Rey Naranjo Editores

En este libro del director de Razón Pública aplica un método riguroso que arroja luces novedosas e inquietantes sobre preguntas que a todos nos importan: ¿Cuál es y ha sido nuestro sitio en el mundo? ¿Cuál es la diferencia con los países vecinos? ¿Por qué las mujeres hicieron la mayor revolución en nuestra historia?¿Quiénes fueron los culpables de las guerras? ¿Se acabará, por fin, la violencia política?, entre muchos otros.

Hernando Gómez Buendía es director de Razón Pública, una entidad sin ánimo de lucro ni filiación política que fue creada en 2008 bajo el ideal de servir como punto de convergencia e instrumento de expresión en miras de crear una sociedad pacífica, democrática, legal, justa y productiva, con la finalidad de generar opinión y un mayor nivel de comprensión de las dinámicas políticas y de actualidad para comprender el desarrollo de una adecuada toma de decisiones como ciudadanos: “En los colegios, en las universidades y en los libros sobre la historia esta suele presentarse como una simple sucesión de acontecimientos, personajes y fechas del pasado que alimentan la memoria o la curiosidad del alumno. Pero la historia es mucho más que eso, la historia es la mejor explicación posible de lo que somos hoy por hoy y el origen de nuestros problemas y nuestras fortalezas, de la manera en cómo pensamos, cómo vemos el mundo, como nos relacionamos y por lo mismo, por la manera como nos preparamos para construir el futuro.”

“La diferencia, diría yo, la importancia de este libro es que toma con decisión este segundo enfoque y para eso emplea tres recursos del método: primero, toma esos mismos acontecimientos, desde la declaración de independencia, hasta el anuncio de las vacunas contra la Covid y los relata de una manera ordenada y coherente. Segundo, los principales actores y procesos, los militares, o los partidos políticos o los ciclos económicos, o los cambios culturales son comparados con los de otros países relevantes para entender cuál es lo peculiar y cuál es lo distintivo de nuestra historia. Y tercero, el libro emplea las distintas ciencias sociales, la economía, la ciencia política, la sociología, la demografía, la teoría del derecho o la epidemiología a la comprensión de esos procesos para precisar su alcance y sus implicaciones.” agregó el autor en la presentación de su libro para los lectores de Razón Pública. “Creo por eso que el libro será de utilidad para los especialistas, para los estudiantes y para todas las personas interesadas en el presente, en el pasado y en el futuro de Colombia. El libro es una invitación al diálogo razonado sobre los problemas que a todos nos importan que es el mandato fundacional de Razón Pública.”, señaló.

Este libro desentraña interrogantes como ¿Cómo nos ha afectado la geografía? ¿Cuál es la huella del catolicismo? ¿Por qué no hemos salido del subdesarrollo? ¿Cómo se explica el crecimiento sostenido de la economía?¿Cuál fue la historia real del proceso de La Habana? ¿Por qué el acuerdo con las FARC no importa?, pasando de las preguntas sobre las bases de Colombia hasta aquellas que explican ¿Cómo se han hecho las grandes fortunas? ¿Por qué los pobres no se rebelan? ¿Qué tan real ha sido nuestra democracia? ¿Para qué sirven, en serio, los políticos?, entre muchos otros.

Ficha

Título: Entre la independencia y la pandemia

Autor: Hernando Gómez Buendía

Temática: Historia, política, conflicto armado, ciencias sociales

Editorial: Fundación Razón Pública / Rey Naranjo





