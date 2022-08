Consejos financieros del bestseller que pasó de alquilar un pequeño departamento a ser dueño de una mansión

Juan Diego Gómez Gómez es autor de cuatro best sellers con consejos financieron para administrar mejor el dinero, aprender a invertir y salir de la pobreza.

“ ¿Qué ocurriría si nos encontramos mañana y te preguntara por los cinco mejores destinos que le darías a US$1 millón? ¿Tendrías clara la respuesta o qué decirme? Si en 20 segundos, que no es poco, no la encuentras, quizá, te debas exigir más. Y eso estará bien. Como tú, también lo hago”.

Este es uno de los disparadores que propone en su nuevo libro el colombiano Juan Diego Gómez Gómez, autor best seller y uno de los más consultados expertos en finanzas de América Latina. De cero a rico: la extraordinaria manera de conseguir dinero y ver la vida es un compendio de consejos para aprender a ahorrar, invertir y negociar con los que, según el autor, cualquier persona puede llegar a formar parte del 1% más acaudalado del mundo, sin importar su procedencia.

Según cuenta en su libro, a principios de los 2000 Gómez Gómez alquilaba un pequeño departamento mientras que, gracias a las inversiones que realizó durante la crisis que generó la pandemia, se compró una mansión de 700 m2. Para el autor, lo primero y más importante que hay que hacer es cambiar la manera de pensar. “‘Juan Diego, ¿por qué mejor no llamaste a este libro De pobre a rico?’ La respuesta es simple: porque nunca fui pobre, solo me faltó dinero, pero no mentalidad” .

Fiel a su estilo divertido, irreverente y contestatario, el autor no deja títere con cabeza: arremete contra los Estados y el exceso de impuestos, contra los bancos y las “estafas” de las cajas de ahorro , así como contra las personas conformistas, débiles y pesimistas. En contraposición, pone los ejemplos de algunos de sus ídolos, como Jeff Bezos, Andrew Carnegie o John D. Rockefeller, personas que, al igual que él, según dice, se hicieron desde cero.

¿Está bién no estar bien? ¿Cómo compro si no tengo dinero? ¿Cómo negociar mejor? ¿Cómo enriquecerse en momentos difíciles? ¿No sabes en qué invertir? ¿Cómo hacer que las cosas pasen? Si alguna de estas preguntas te atraviesa, De cero a rico es el libro ideal para vos.

“De cero a rico” (fragmento)





Cómo enriquecerse en momentos difíciles

Construimos una bella casa en plena pandemia, que posiblemente hayas visto en las redes sociales. Si me sigues en ellas, recordarás esta frase: “Las crisis son un cambio de millonarios” . Vendí mis inversiones en dólares cuando la covid-19 fue una brutal realidad, con un dólar por las nubes en ese momento (a $4000 por dólar en Colombia, por ejemplo), y sin saber, obviamente, si subiría más. Eso no importaba, puesto que ya vendía con gran utilidad. Nadie se ha quebrado vendiendo con ganancias, tenlo presente siempre .

El aumento en el precio del dólar fue una reacción del mercado a una condición sui generis, como una pandemia. Había nerviosismo y las personas compraron aquello que, en teoría, suponía un menor riesgo: dólares. Total, gané bien. Con ese dinero de la venta, compré acciones, a precios que estaban por el piso, cuando casi nadie quería comprar, porque el mundo se “acabaría”, presagiaban algunos. Abastecerse de papel higiénico, dizque porque ese preciado artículo se iba a agotar, les parecía mejor. Conservo el post que puse en redes sociales (17 de marzo de 2020): “Es hora de comprar acciones, no papel higiénico” . A los pocos días, habiendo invertido con agresividad en acciones, con los dólares que vendí, había ganado ya el 25 % de la inversión. A otros, teniendo dinero, les dio miedo invertir, lo que es respetable. Y la historia no paró ahí.

¿Qué hace la gente en una pandemia? Estar en la casa, con mucho tiempo libre, inquieta con sus ingresos y preocupada por la estabilidad de su empleo. Les dijimos a los seguidores en las redes sociales: “Que tu computador no sea el florero más costoso de tu casa, hay que ponerlo a producir, que dé ingresos” . El mismo eslogan que había utilizado veinte años atrás cuando empecé a invertir por internet y aparecía en televisión. ¡eureka! Los ingresos de Invertir Mejor, en plena pandemia, fueron los más altos hasta el momento para nosotros, y el combo trading, uno de sus productos estrella, rompía récords de ventas.

No estoy aquí para contarte los milagros, pues también la he embarrado antes, y no una sola vez. Estoy para sentencias útiles hacia tu futuro: a la próxima crisis dale la bienvenida. Es una gran oportunidad para hacer dinero y cumplir sueños .

Y no se trata de que esperes la siguiente pandemia, pues, quizá, ni estemos vivos. Si estás atento, encontrarás oportunidades donde otros solo ven problemas. Por ejemplo, siempre piensa qué haces con una noticia, financieramente hablando. Las noticias o los eventos, como lo fue en su momento la covid-19, están ahí para hacer algo con ellas.

Y es que no se trataba solo de ser solidario, valorar la salud y la familia, sino de que también era el momento de hacer dinero y anunciar cómo se hacía, y así lo hice. Cero remordimientos me quedan al respecto. Que unos tomaran nota y procedieran, y otros no, era decisión de cada cual.

Cómo hacer que las cosas pasen

“Puse un canal en YouTube, Juan Diego, esperemos que crezca”. Jamás digas eso. No esperes a que las cosas pasen, haz que pasen . Mira este ejemplo, que te será útil para un progreso rápido, y escribo en primera persona: El día que Dios entró al banco vio la luz en el momento en que empezaba la más atroz pandemia de los últimos cien años: la covid-19 o coronavirus. Antes de publicarse el libro, había decretado en las redes sociales que sería un best seller. Me gusta decretar, públicamente, lo que quiero que ocurra, pues, al hacerlo, me responsabilizo del resultado y me impongo presión .

Ahora bien, al hacer el decreto ni siquiera sabía qué era una pandemia, te soy sincero, y cuando empezó, en una mezcla de ignorancia e irreverencia, no solo la subestimé, sino que me llegué a reír de quienes se ponían un tapabocas por el “tal virus de China”. Otra sería la realidad más adelante, y mi actitud frente al tema también. Lo cierto es que luego del 20 de febrero, día del lanzamiento del libro, me dijeron:

“Difícilmente podrá ser un best seller a corto plazo. Primero, porque la mayoría de las ventas de sus libros provienen de librerías, que estarán cerradas. Segundo, puesto que ya no podrá vender los libros en los eventos masivos que organiza, por una simple razón: no habrá eventos. Los aeropuertos también están cerrados”.

Lejos de desanimarme, esas palabras fueron un estímulo. Me puse una meta: “Que el nuevo libro sea un best seller en pandemia”, y así lo socialicé con mi equipo de trabajo para que me ayudara a convertir ese eslogan en realidad. Esa clase de retos le dan sentido a la vida e impregnan de épico un propósito, lo que no es poca cosa.

Y, para resumir, así fue: en marzo de 2021, me informan del Grupo Planeta que, dadas las ventas del libro en el continente, técnicamente ya se podía considerar un best seller.

La moraleja es simple: no hay excusas. Las excusas son para los perdedores, y de razones se llenan ellos para justificar incumplimientos . Yo decreté un best seller, sí o sí. No dije: “Este libro será un best seller, salvo que haya una pandemia”.

“Muchas palabras me han sido dadas, y algunas son sabias, otras falsas, pero solamente tres son santas: “Yo lo haré”, citaba Aynd Rand en su libro Anthem (Himno) en 1938.

No tengas temor a decretar lo que quieres. Y haz público tu decreto, a cuatro vientos, sin temor alguno. Cuando haces eso, no alardeas, solo te pones más presión para lograrlo. Y a mayor presión, mejor el diamante. Así piensa y así actúa el 1 %, que va de cero a rico. Frótate las manos. Ya mismo. Vas acumulando información que te llevará a buen puerto.

Además de haber escrito cuatro best sellers, Gómez Gómez da conferencias por todo el mundo junto a su compañía Invertir Mejor.

Tips poderosos a la hora de invertir

Diversificar en exceso es una forma de protegerse contra la ignorancia. Poner muchos huevos en pocas canastas que haya estudiado me ha sido más útil que la receta tradicional de no poner todos los huevos en la misma canasta. Más importante que estar muy diversificado, es estar bien focalizado. Una cosa es diversificar por convicción, esto es, escoger varias alternativas de inversión, puesto que se conocen las bondades de cada una, y otra bien diferente es diversificar por moda. El 10 % de un portafolio te puede pulverizar la ganancia del 90 % restante. Si ese 90 % subió un 10 % durante un periodo, pero el 10 % restante cayó un 90 %, la rentabilidad de tu portafolio es cero. ¿Qué te quiero decir?

Que una manzana podrida contagia a las demás. Especula más quien invierte en lo que no conoce que quien especula en lo que cree conocer. Si una inversión te da una rentabilidad alta en un lapso corto, puedes vender, y con lo que signifique alta para ti. Nadie se quiebra vendiendo con utilidad, recuérdalo. No pasa nada si te llaman especulador .

Otros no vendieron y perdieron la oportunidad. ¿Y eso no es especulación? Hay inversionistas que compraron una acción a US$100 y veinte años más tarde la acción valía US$10; no reconocieron su error a tiempo y dejaron de poner esos recursos en otra alternativa. Aun así, se hacen llamar inversionistas de largo plazo. ¿No es esa una especulación?

(...)

Y hablando de invertir, cómo volver alta una rentabilidad baja es, desde mi punto de vista, uno de los temas más útiles para alcanzar la libertad financiera. Nadie está exento de una mala inversión . Lo importante es darle la vuelta y convertirla en una buena.

¿No sabes en qué invertir?

“¿En qué estás invirtiendo, Juan Diego?”. “En Baidu, Alibaba, Coinbase Global y bbh, un fondo de biotecnología”, afirmé en su momento. “¿En qué, perdón?”. Repetí lo que dije solo para darme cuenta de que sí me habían oído. Simplemente, mi interlocutor no tenía la menor idea de lo que había dicho.

Le expliqué que se trataba de un par de compañías chinas, subvaluadas en ese momento, de una exchange de criptomonedas y de un fondo de acciones, conocido como etf, del sector de biotecnología.

Si somos muy básicos en nuestras inversiones, es probable que lo seamos con nuestros resultados . No es invertir en lo más sofisticado, por el mero hecho de aparentar. Pero, por favor, una cuenta de ahorros, con rendimientos que no superan la inflación, a estas alturas del siglo xxi, no es tu mejor carta de presentación.





Quién es Juan Diego Gómez Gómez

♦ Nació en Medellín, Colombia.

♦ Es administrador de Negocios de Eafit, tiene un postgrado en Finanzas en esa institución, estudios de Economía y Desarrollo Económico en London School of Economics, Birkbeck College en Londres y Negociación en Harvard.

♦ En 2004 fundó Invertir Mejor para masificar en América Latina las inversiones a través de Internet y promover la educación financiera.

♦ Escribió los libros Hábitos de ricos. Nuevas ideas para alcanzar la libertad financiera y Menos miedos, más riquezas, entre otros.

