Massa: sus ideas económicas, el llamado urgente de Cristina y el llanto por el Papado de Bergoglio en los libros sobre su vida

Alberto Fernández nombró a Sergio Massa como superministro. Se ocupará de las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

De todas las cosas que Sergio Massa lleva hechas en la esfera pública una de ellas fue lanzar un libro digital que contara su vida y también su propuesta. El timing de la edición de ese libro explica su nombre. Se lanzó en mayo de 2015 y lo llamó El justo cambio. Ese mismo año pero algunos meses más tarde, el flamante titular del superministerio que se ocupará de las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura compitió por la Presidencia de la Nación: fue tercero, detrás de Mauricio Macri y Daniel Scioli. El justo cambio era una manera de decir, después de trece años de gobiernos kircheristas, que hacía falta algo distinto pero sin que el giro fuera de 180 grados , algo que Cambiemos, a través de Macri, arrancaba a proponer desde el nombre. El justo cambio era una manera de apretar el botoncito de “templado” en la caldera que regula la temperatura de la Argentina y una invitación a transitar “la ancha avenida del medio”.

No se trata del único libro en el que Massa es protagonista, aunque sí se trata del único que firmó él. Los periodistas Diego Genoud, Pablo de León y Juan Cruz Sanz también escribieron sobre el hombre de Tigre que acaba de abandonar la presidencia de la Cámara de Diputados para mudarse al Poder Ejecutivo de la Nación, que se inició en la política como militante de la juventud de la Unión del Centro Democrático (UCeDé) y que gravita en la función pública desde que se convirtió en integrante de la Cámara Baja bonaerense en 1999.

Infobae Leamos hizo una selección con algunos fragmentos de El justo cambio, Massa x Massa. Revelaciones del hombre que quiere cambiar el rumbo político argentino (de Juan Cruz Sanz), Massa. La biografía no autorizada (de Genoud) y El Salto del Tigre (de De León). En esas líneas, contado por él mismo o por otros, está el hombre del que ahora dependerán los ministerios de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo.

Tres ideas económicas de “El justo cambio”, por Sergio Massa (2015)

Muchos ciudadanos creen que la economía está lejos de su alcance; sin embargo, la economía de un país tiene puntos en común con la economía de una familia. Cuando gastamos más de lo que tenemos, cuando tomamos créditos a tasas muy altas, cuando perdemos la capacidad de producir y de generar trabajo, cuando vendemos nuestro patrimonio sin pensar en nuestros hijos, todas estas decisiones tienen su correlato en la economía nacional. El rol del Estado en la economía es determinante. Necesitamos que haya más iniciativa privada para generar empleo y oportunidades, pero también necesitamos un Estado que potencie el crecimiento del sector privado , lo apuntale cuando haga falta y genere las condiciones de estabilidad necesarias.

La economía se trata, entre otras cosas, de números. Pero no se puede olvidar que detrás de cada número, de cada estadística, hay personas, familias y proyectos.

(...)

Una economía desarrollada no le deja todo al mercado, ni tampoco todo al Estado.

Para tener una economía sana, el Estado tiene que estar presente y poder complementarse con el sector privado de modo que cada uno pueda cumplir su función social. Estado y mercado no deben ser veredas opuestas, sino ir de la mano. Para que haya una relación madura entre los dos sectores, es fundamental que haya un liderazgo político y empresarial abierto al diálogo, libre de prejuicios y mezquindades . Un país grande necesita que todos los sectores empujen para el mismo lado. Para eso tenemos que tener un Estado eficiente, capaz de aprovechar al máximo los recursos del país y de potenciar cada una de las cadenas de valor.

Queremos que el sector privado sea uno de los motores centrales que nos permita ser lo que podemos ser. Su potencia es nuestra potencia. Para eso necesitamos que las empresas vuelvan a acceder al crédito internacional a tasas bajas. Estoy convencido de que un país grande es un país que puede sentarse a negociar de igual a igual en las principales mesas del mundo.

(...)

Hoy faltan dólares. Los necesitamos para pagar deuda, pero también para invertir en bienes de capital y crecer. El problema no es que se vayan los dólares (la fuga), sino que no vuelvan porque no ven oportunidades de crecimiento en nuestro país. La mejor manera de tener dólares genuinos es exportando cada vez más nuestros poroductos. Pero si limitamos el ingreso de los insumos que necesitamos importar para poder producir impidiendo la compra de dólares, no podemos exportar. El cepo y las restricciones lo único que hacen es frenar la economía, enfriarla, trabarla . Y eso, más temprano que tarde, conduce a un único lugar posible: el ajuste.





“Massa. La biografía no autorizada”, por Diego Genoud (2015)

Durante esos meses, Massa evaluó posibilidades y coqueteó con todos los sectores. Se reunió con Scioli, habló con Macri y recibió a emisarios de Cristina, que lo visitaban con y sin la venia de su jefa . Algunos creen que fingió dudas para darle al kirchnerismo un mazazo que lo encontrara inerme y azorado, como sucedió. Otros opinan que caminó por una cornisa y buscó despejar cualquier obstáculo hasta encontrar un lugar propio. Pero estas disquisiciones ya perdieron sentido. Ese año, Massa jugó, ganó y logró un objetivo que compartían toda la oposición, gran parte del empresariado y un sector mayoritario de la sociedad: ponerle fecha de vencimiento al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a las fantasías reeleccionistas. Además, consiguió instalarse a los 41 años como el presidenciable precoz que se autoconstruyó, cuando pocos creían en él. Obligó a todos a mirarlo de otro modo.





“El Salto del Tigre”, por Pablo de León (2013)

El “Habemus papam” surgió de la temblorosa voz del cardenal protodiácono francés, Jean Louis Tauran, y el nombre de Jorge Mario Bergoglio fue consagrado ante una Plaza de San Pedro pletórica de alegría. Esa misma emoción brotó en la oficina del Intendente de Tigre.

Sergio Tomás sintió que el cuerpo se le desarmaba y comenzó a lagrimear sin poder contenerse . Ante la mirada de los jóvenes rafaelinos, sintió que algo había cambiado, como si ésa fuera una señal que le indicaba que era tiempo de asumir responsabilidades. “Tomar decisiones”, se dijo Massa, en voz baja , sin reparar en que estaba rodeado aún de visitantes. Se sobrepuso a la emoción que lo embargaba y observó a los concejales santafesinos, junto a sus militantes.

-Esto es una señal, chicos. Y hay que saber interpretarla-razonó con la vista todavía empañada.





“Massa x Massa”, por Juan Cruz Sanz (2013)

Cuando habla, Massa mira a los ojos y, según el tema, piensa cómo hilvanar las frases y mira un punto fijo en la pared. Va de frente y no usa eufemismos, aunque, si no quiere decirte algo, se las va a ingeniar para no decírtelo.

“El día que renunció Alberto yo estaba sentado, tomando mate, ojeando el diario, con la radio prendida. Algo que suelo hacer todos los días. A las nueve menos diez de la mañana, en Radio 10, aparece un último momento: ‘Renunció Alberto Fernández’. Todavía siento esa música especial que les ponen a las noticias de último momento. Yo no tenía idea. Veinte días antes, un empresario me había dicho algo que, en ese momento, ni consideré: ‘Vas a ser jefe de Gabinete’ . Le respondí que estaba loco. Lo tomé como un delirio. Cuando escuché la noticia en la radio, fue lo primero que me vino a la cabeza. A los dos minutos me suena el teléfono. Era Isidro Bounine, secretario privado de Cristina Kirchner. ‘Sergio, te paso con la presidenta’”.

(...)

-Necesitaría hablar urgente con vos - le dijo Cristina a Massa.

-¿Qué es urgente?

-Lo más pronto posible.

-Yo no cambié. Dame un tiempo para que me acomode.

- Arreglá y venite.

(...)

“Cuando reaccioné, llamé a Malena y volví a subir a la habitación. No me olvido más. Subí en calzoncillos y remera. La ventana que daba a la escalera apenas tenía un afiche roto, por el tema de las refacciones y la mudanza, que funcionaba como cortina. Un matrimonio justo pasó por la vereda y me miró. Podrían haber pensado: ‘Qué país poco serio, ese tipo de calzoncillos podría ser nuestro jefe de Gabinete’”.





