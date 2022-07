“¡Sed auténticos!” o las lecciones que extrae un periodista colombiano de las formas de comunicación del Papa Francisco

El Papa Francisco sonríe durante una entrevista exclusiva con Reuters, en el Vaticano, el 2 de julio de 2022. REUTERS/Remo Casilli

“Entender la comunicación de Jorge Mario Bergoglio supone acercarse al misterio de una comunicación inclusiva, llena de valores, abierta a la diversidad y a la creación de una comunidad”, escribe el autor en la introducción, que analiza “la comunicación no verbal e interpersonal del Papa a través del testimonio de personas que lo han conocido a lo largo de su vida -creyentes, ateos, colaboradores, amigos, figuras institucionales o simples testigos…”

Sin lugar a dudas Francisco llegó a la escena pública mundial para marcar una diferencia, no solo por tratarse del primer Sumo Pontífice latinoamericano, también por su carácter austero, contracultural y contemporáneo. Dispuso un nuevo tiempo para la fe católica y marcó un nuevo código de comunicación, no solo con los devotos en todo el mundo, también con la opinión pública que no comparte los lineamientos de la Santa Sede, revelando una cara cercana de la fe que representa.

Portada de "¡Sed auténticos!” del periodista vaticano colombiano Ary Waldir Ramos Díaz, publicado por Edizioni Lavoro (2021)

¿Qué significa para Francisco comunicar y cómo lo hace? ¿Qué pueden aprender los comunicadores sociales de su ejemplo en el ejercicio de su profesión? Estas y otras preguntas están resueltas en este libro del periodista vaticano colombiano Ary Waldir Ramos Díaz, publicado por Edizioni Lavoro, un sello editorial italiano que llevó a cabo la presentación en octubre del 2021 en la sede de Radio Vaticano.

Ramos es periodista vaticanista, escritor, doctor en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Gregoriana donde en donde también se desempeña como docente, tiene una especialización en educación, comunicación y nuevas tecnologías; dentro de sus producciones literarias también se encuentra ´Comunidad de aprendizaje online´ como medio de capacitación de agentes sociales y pastorales con la Editorial del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM.

Pope Francis greets people as he attends the Mass for the Congolese community in Rome at St. Peter's Basilica, at the Vatican, July 3, 2022. Vatican Media/­Divisione Produzione Fotografica/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Después de estos ocho años de Pontificado, la autenticidad del Papa Francisco es probablemente la característica más evidente, un elemento que lo diferencia de sus predecesores que también ejerce como comunicador y es presentado en este libro como un modelo de comunicación y alcance “Con el Papa Francisco para mejorar nuestras relaciones y comunicación”, reza el subtítulo; desde sus primeras apariciones públicas sus diálogos de doble vía se evidencian en sus palabras, disposición y cercanía con la gente, tanto como sus palabras y su lenguaje no verbal

Tal y como sucedería en un lanzamiento de literatura secular, el encuentro en el que se presentó públicamente este libro contó con un encuentro moderado por el subdirector editorial de Vatican Media, Alessandro Gisotti y con la asistencia del cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo; Jesús Colina, vicepresidente de la cadena católica Aleteia; Eva Fernández, corresponsal para Italia y el Vaticano de Radio Cope.

Este libro marca una especial atención en algunas palabras parte del vocabulario habitual más destacado del líder religioso y que repite con frecuencia como “misericordia”, “discernimiento”, “iniciar procesos en lugar de ocupar espacios”, “ternura”, “diálogo”, “servicio”, “escucha”, “el tiempo es superior al espacio”, incluso, “esperanza”, entre muchas otras; este libro incluye también un análisis de algunos gestos del Papa Francisco que resultan icónicos y muy característicos para sus seguidores y estudiosos.

El Papa Francisco mira durante una entrevista exclusiva con Reuters, en el Vaticano, el 2 de julio de 2022. REUTERS/Remo Casilli

¿Quién no recuerda la imagen de Francisco lavando los pies a los presos el Jueves Santo? Este no fue un momento de relaciones públicas, por lo menos no únicamente, aunque estas escenas proporcionan relevancia noticiosa a un personaje, la verdad es que para Francisco esto hace parte del sello de su personalidad, tenemos otra referencia de ello, por ejemplo cuando se acerca a las personas comunes y más necesitadas brindando caricias fraternas en los rostros de los niños y ancianos, víctimas de la trata o discapacitados; o también cuando se arrodilló ante los líderes de Sudán del Sur para suplicarles que trabajen por la paz en su país; también causan una especial impresión cuando aparece subiendo la escalerilla de un avión con su inseparable bolsa negra en la mano o bajando de un simple automóvil alejado de los protocolos y antesalas al llegar a algún lugar donde es esperado en medio de grandes convocatorias y expectativa.

El Papa Francisco ha mostrado ser un hombre dueño de sus actos, consecuente con sus valores y su personalidad, busca comunicar y reconoce que la comunicación debe ir dirigida a la mente y al corazón del pueblo, y que esto no sucede únicamente por inercia, todo es el resultado de una conexión directa con las emociones, de expresarlas tanto como de despertarlas. ¿Cuál es el objetivo de este libro? Según lo explica el autor, su objetivo es ayudar al lector a iniciar un camino hacia el emprendimiento con el ejemplo del Papa Francisco, “un camino de crecimiento personal y social. Un camino para derribar los muros de la indiferencia, el cinismo, el pesimismo y mejorar las relaciones interpersonales. En primer lugar, el Papa considera que la comunicación es una conversación con la persona que tiene delante, aunque tenga una multitud delante”.