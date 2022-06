Los libros más leídos por los bogotanos durante el primer semestre de 2022

Foto: Cortesía.

Casi un mes después del cierre de la edición 2022 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, los ciudadanos de la capital han regresado a las librerías para abastecerse de su materia prima: los libros. Y así como compran comida, preocupándose por tener un poco de todo en la nevera, adquieren sus lecturas. Van de género en género, de época en época, de país en país, o simplemente se guían por el tamaño del libro, o su color, o la estética de su editorial, o el nombre sobre la cubierta.

Varios son los títulos que, con el correr de los meses, se mantienen entre los rankings de más vendidos, pero no siempre los títulos que más se compran son los que más se leen. En el caso de Bogotá, cada librería tiene un público determinado y no todo el tiempo lo que se vende en una es igual a lo que se vende en la otra. Para las que se encuentran en Chapinero, puede que la dinámica sea mucho más que independiente. Sus lectores, por lo general, no van buscando el bestseller. Para las que están hacia el centro o el norte de la ciudad, el funcionamiento es distinto.

Infobae realizó un sondeo entre las librerías de Bogotá, incluyendo las de cadena, y encontró una grandísima variedad en las lecturas escogidas por los bogotanos. Hay de todo, desde ensayo político, pasando por biografía y textos de coyuntura, hasta novela y poesía.

De acuerdo a los datos recopilados, comparando la información de al menos 15 librerías (La Librería de Ana, Tornamesa, Casa Tomada, Wilborada, Prólogo Libros, entre otras), el top 20 de los títulos más solicitados por los lectores, en lo referente a literatura, ensayo, política y coyuntura, son los siguientes:

Más allá de la familia presidencial, Felipe Zuleta Lleras

(Intermedio Editores)

(Cortesía: Intermedio Editores).

Un autorretrato literario, con acentos de gracia y pinceladas de sarcasmo, es desarrollado por el reconocido periodista Felipe Zuleta Lleras en este libro cuyas páginas no solo relatan detalles que, hasta el momento, han permanecido en aquel linaje Lleras; sobre todo, dejan a la vista a un ser humano tan honesto que no dudó en reconocerse y ser fiel a su propia esencia, a pesar de los desapegos que ello pudo significarle. Mediante un lenguaje sencillo y una trama testimonial de crisis financieras y familiares, de años en el exilio y otros tantos en el rigor de los prejuicios locales, Más allá de la familia presidencial es también un relato sociopolítico de los últimos sesenta años de una Colombia en la que, como asegura el autor, “¡ser marica es para hombres!”.





Como, Carlos Jaramillo

(Grupo Planeta)

(Cortesía, Grupo Planeta).

Un libro para todas las personas que quieran aprender a comer bien, porque comer por comer, solo para llenar el estómago, es el peor daño que le puede hacer a su salud. Cada bocado de comida que lleva a su boca será una información valiosa o peligrosa para su organismo, por eso, debería convertirse en un experto de su propia nutrición y así aprender a elegir bien, a conciencia y evitando todo aquello que pueda enfermarlo.





Una vida, muchas vidas, Gustavo Petro

(Grupo Planeta)

Cortesía: Grupo Planeta.

La vida de Gustavo Petro no es tan conocida a pesar de que su participación en la vida pública del país ha sido destacada como representante a la Cámara, Senador de la República y Alcalde de Bogotá. Poco se sabe de sus primeros años, cuando sus padres se conocieron en la Bogotá de finales de los años cincuenta y la parábola de una vida que comenzó en su natal Ciénaga de Oro, en el barrio Las Cruces, o en Zipaquirá, su municipio de crianza donde estudió en el mismo colegio de su escritor más admirado, Gabriel García Márquez.

Lector, estudioso, rebelde, miembro del M-19, uno de los políticos más conspicuos de la oposición en Colombia, sus valientes denuncias destaparon un puñado de escándalos entre los cuales se encuentran la terrible práctica de los falsos positivos, en la que murieron 6402 muchachos que fueron declarados botines de guerra siendo inocentes. En esta memoria se pone de presente el talante de un hombre a través de los hechos de su vida, siempre pasados por el análisis de la desigualdad de un país que quiere resistirse a vivir condenado a otros cien años de soledad.





El infinito en un junco, Irene Vallejo

(Penguin Random House, Grupo Editorial)

Foto: Archivo.

En esta obra exquisita sobre los orígenes del libro, Irene Vallejo recorre la historia del asombroso artefacto que nació hace cinco milenios, cuando los egipcios descubrieron el potencial de un junco al que llamaron «papiro». Con gran sensibilidad y soltura narrativa, la autora se remonta a los campos de batalla de Alejandro, los palacios de Cleopatra, las primeras librerías y los talleres de copia manuscrita, pero también visita las hogueras donde ardieron códices prohibidos, la biblioteca de Sarajevo y el laberinto subterráneo de Oxford en el año 2000. Los tiempos se funden en la aventura colectiva de quienes solo han concebido la vida en compañía de la palabra escrita. Y este ensayo acaba prolongando el diálogo infinito del que tan magistralmente nos habla.





Almendra, Won-pyung Sohn

(Grupo Oceano)

(Foto: Lucía Silveira).

Yunjae nació con alexitimia, una enfermedad que le impide reconocer y expresar emociones, y que está asociada a un crecimiento inferior de la amígdala cerebral, generalmente del tamaño de una almendra. Su madre soltera y su abuela hacen todo lo posible por ayudarlo a relacionarse con los demás, si bien en la escuela se enfrenta a la intimidación y al rechazo de sus compañeros por su comportamiento indolente. Pero un día ocurre la tragedia: en la tarde de su decimosexto cumpleaños, la madre y la abuela de Yunjae son víctimas de un violento ataque callejero que termina con su abuela muerta y su madre postrada en cama en estado vegetativo.

Yunjae tendrá entonces que vivir solo y encargarse de la librería de libros usados de su familia. Es entonces cuando sucede el inesperado encuentro con Gon, un chico volátil, propenso al mal humor y a las peleas, que ha sufrido una infancia traumática. Ambos son polos opuestos, pero el rechazo que sufren —cada uno por diferentes razones— por una sociedad que no los entiende, hace que pasen de ser enemigos, a cultivar una peculiar amistad.

¿Podrá la relación con Gon, el encuentro con una chica llamada Dora que sólo sueña con correr, y su intervención en una situación de vida o muerte, despertar todas las emociones que Yunjae no había experimentado antes?





Violeta, Isabel Allende

(Penguin Random House, Grupo Editorial)

Foto: Archivo.

Violeta viene al mundo un tormentoso día de 1920, siendo la primera niña de una familia de cinco bulliciosos hermanos. Desde el principio su vida estará marcada por acontecimientos extraordinarios, pues todavía se sienten las ondas expansivas de la Gran Guerra cuando la gripe española llega a las orillas de su país sudamericano natal, casi en el momento exacto de su nacimiento. Gracias a la clarividencia del padre, la familia saldrá indemne de esta crisis para darse de bruces con una nueva, cuando la Gran Depresión altera la elegante vida urbana que Violeta ha conocido hasta ahora. Su familia lo perderá todo y se verá obligada a retirarse a una región salvaje y remota del país. Allí Violeta alcanzará la mayoría de edad y tendrá su primer pretendiente...

En una carta dirigida a una persona a la que ama por encima de todas las demás, Violeta rememora devastadores desengaños amorosos y romances apasionados, momentos de pobreza y también de prosperidad, pérdidas terribles e inmensas alegrías. Moldearán su vida algunos de los grandes sucesos de la historia: la lucha por los derechos de la mujer, el auge y caída de tiranos y, en última instancia, no una, sino dos pandemias. Vista con los ojos de una mujer poseedora de una pasión, una determinación y un sentido del humor inolvidables que la sostienen a lo largo de una vida turbulenta, Isabel Allende nos regala, una vez más, una historia épica furiosamente inspiradora y profundamente emotiva.





Magdalena, Wade Davis

(Grupo Planeta)

Cortesía: Grupo Planeta.

El río Magdalena es la principal razón por la que Colombia existe como nación. Es el surco de vidaque permitió a los colombianos establecerse en un territorio que es de las geografías más complejasde todo el planeta. En la cuenca del Magdalena viven cuatro de cada cinco habitantes del país y es la fuente del ochenta por ciento de la riqueza económica de la nación.

El Magdalena es al mismotiempo corredor de comercio y fuente de cultura es el manantial del que nacen la música, la literatura, la poesía y las plegarias de Colombia. En los tiempos más oscuros fue convertido encementerio, una corriente amorfa de muertos. Sin embargo, siempre regresa como un río de vida.

Durante los peores años de violencia, el Magdalena nunca abandonó a su gente. Siempre fluyó. Quizás ahora, como sugiere este libro resultado de cinco años de viajes desde el nacimiento del río en el Macizo Colombiano hasta su desembocadura en Bocas de Ceniza sea el momento de retribuir sus esfuerzos y dejar que se depure de todo lo que ha mancillado sus aguas. Magdalena. Historias de Colombia descubre los paisajes y riqueza natural del río, su cuenca y sus gentes.

Este libro es una larga declaración de amor a Colombia, una tierra “de colores y cariño” como la ha descrito su autor, un mensaje de que necesitamos volver a mirar al Río Grande de la Magdalena como eje de la reconciliación que requiere el país. Colombia es un regalo del río y el Magdalena es la historia de Colombia.





Qué hacer con estos pedazos, Piedad Bonnett

(Penguin Random House, Grupo Editorial)

Foto: Revista Semana.

Un retrato descarnado de la vida matrimonial, la vejez y las relaciones familiares.

A sus sesenta y cuatro años, Emilia se enfrenta a la remodelación de su cocina. Su marido lo ha decidido por su cuenta, sin hacerle demasiadas consultas, y ella, que sólo quiere estar sumergida en sus libros y en su escritura, se siente incapaz de oponer resistencia. En medio de un ambiente doméstico asfixiante, que aparenta tranquilidad pero está cargado de pequeños gestos de violencia, se desenvuelven los días de esta mujer que no sólo encara la vejez que amenaza a su padre, sino también la suya propia, mientras hace un balance de su vida y de sus ambiguas relaciones íntimas.

Con una prosa rotunda que recuerda su poesía, y empujada por una autenticidad feroz, Piedad Bonnett construye una semblanza de la plácida y peligrosa insatisfacción, y de mujeres arrinconadas por muy distintos tipos maltrato, desde los mínimos e imperceptibles, hasta los más evidentes y letales





Antes de diciembre, Joana Marcús

(Penguin Random House, Grupo Editorial)

Cortesía: Penguin Random House.

Para Jenna Brown, su primer año en la Universidad suponía alejarse de su familia y sus amigos y enfrentarse al mundo por primera vez en su vida. Su novio le había dejado claras sus intenciones: a partir de ese momento, tenían una relación a distancia y abierta. Ambos podían hacer lo que quisieran porque sabían que se querían el uno al otro. Así que no pasaba nada si no dejaba de acercarse al mejor amigo del novio de su compañera de habitación, ¿no? De todos modos, ¿qué importaba si estaba con él en ausencia de su novio? Todo volvería a la normalidad en diciembre. ¿Cambiaría algo? Tenía hasta entonces para descubrirlo.





El club de las 5 de la mañana, Robin Sharma

(Penguin Random House, Grupo Editorial)

Cortesía: Penguin Random House.

El Club de las 5 de la mañana es la innovadora e increíble historia de dos personas que desean mejorar la productividad, la prosperidad y la serenidad en esta época de distracciones digitales y de abrumadora complejidad, y conocen a un magnate extraño pero fantástico. Este extravagante y brillante millonario los acompaña en un viaje maravilloso por todo el mundo que mejorará espectacularmente sus negocios, renovará su efectividad y despertará su felicidad así como el sentimiento de libertad personal.

“Esta obra, que presenta un manifiesto para el virtuosismo y nos enseña a vivir la vida de forma plena además de técnicas para alcanzar la productividad de los genios, te cambiará la vida. Para siempre”.





Entre otros títulos, en cuanto a editoriales independientes colombianas se refiere, destacan:

Galápagos, Fátima Vélez (Laguna Libros)

(Cortesía, Laguna Libros).





Esta herida llena de peces, Lorena Salazar Masso (Angosta Editores)

Foto: Casa Tragaluz.





Panza de burro, Andrea Abreu (Rey Naranjo Editores)

Foto: Casa Santo & Seña.





Lengua rosa afuera, gata ciega, María Paz Guerrero (Himpar Editores)

Imagen del último libro publicado de María Paz Guerrero (Foto: Santiago Díaz Benavides).





En poder del enemigo, Armando Caicedo (Palabra Libre)

Foto: Goodreads.





SEGUIR LEYENDO: