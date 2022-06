Matías Kulfas: cómo es el libro donde critica a Cristina y que ya va por la cuarta edición

Matías Kulfas y su libro "Los tres kirchnerismos".

“Es un libro nestorista, que muestra cómo Cristina se gastó las joyas de la abuela”, dice ahora, off the record -el bendito off the record- un economista. Habla de Los tres kirchnerismos, el libro del recientemente renunciado ministro Matías Kulfas que ya tiene cuatro ediciones y, según fuentes del mundo editorial, volvió a venderse mucho en las últimas semanas.

Los tres kirchnerismos fue lanzado en 2016 y se reeditó en 2019 y describe la macroeconomía argentina entre 2003 y 2015. Pero, de entrada, en el prefacio, ya anuncia qué dirá: “La mirada que enfatiza los logros tiende a relativizar las dificultades existentes, que se manifestaron con mayor claridad durante el tercer período presidencial (el segundo de CFK), cuando el desempeño económico sufrió una clara desmejora, la economía tuvo un crecimiento muy bajo o prácticamente nulo, la creación de empleo privado disminuyó, la inversión se redujo considerablemente y las dificultades del sector externo terminaron por ocupar el centro de la escena”.

Chau. Matías Kulfas en la Casa Rosada. (Foto Luciano Gonzáles)

Kulfas, claro, nunca fue un outsider. Trabajó entre 2006 y 2015 como Subsecretario de Pequeña y Mediana Industria y Desarrollo Regional, Director del Banco Nación y Gerente General del Banco Central de la República Argentina.

El período se recorre con un tono en general aprobatorio . Por supuesto, a medida que pasan los años el autor remarca el surgimiento de crecientes inconsistencias en las políticas implementadas , un lugar común para una economía como la argentina.

Los comentarios críticos comienzan hacia 2007 y se enumeran explícitamente: la creciente preocupación por la inflación; la insólita respuesta de la intervención del INDEC; la creciente dependencia energética y su impacto sobre el sector externo; entre otros. Quizás la preocupación máxima en el libro sea la ausencia de un proyecto productivo-industrial más activo, lo que desde cierto pensamiento oficial se creía debía derivar de manera directa de las políticas basadas en un aumento permanente y sistemático del gasto, tanto público como privado.

Siguiendo la lógica de los desequilibrios crecientes, el tercer kirchnerismo es el señalado como responsable de estimular la profundización de estas tensiones . Rodea las conclusiones de esta etapa la hipótesis, muy razonable si se estudia la historia económica local, de que los modelos de crecimiento deben renovarse y aggiornarse si se desea extender su duración y evitar la maldición del ciclo económico.

Según Los tres kirchnerismos, hay quienes creen que las dificultades del segundo mandato de Cristina fueron atribuibles a causas externas: “Desde esta perspectiva, los problemas del tercer período kirchnerista se deberían casi exclusivamente al cambio en el contexto internacional, a la profundidad de la crisis en los países centrales y sus canales de transmisión a los periféricos, y a sectores internos que se opusieron de manera activa y abierta a las políticas gubernamentales”.

"Los tres kirchnerismos". El libro de Matías Kulfas.

Kulfas, desde el comienzo del libro, abre una perspectiva de análisis que contempla la historia: “Pensar que los problemas históricos de la Argentina que determinaron, por ejemplo, que la economía sufriera un proceso de estancamiento durante el último cuarto del siglo XX –etapa en la que, siguiendo a Bernardo Kosacoff, nuestro país se constituyó en el mayor laboratorio de regresividad distributiva de América Latina– pueden solucionarse gracias a una buena coyuntura internacional o a los aprendizajes de la grave crisis de 2001 y 2002 parece un tanto ilusorio, cuando no ingenuo”, dice.

Según avanza el libro, Kulfas critica el control de cambios, la política de compensar importaciones con exportaciones y la forma en que se desarmó el régimen de inversión privada en el campo energético: “El gobierno desarmó ese régimen, pero no logró reemplazarlo por otro, ni público ni mixto, que acompañara la creciente demanda de energía resultante del fuerte crecimiento económico del período y la mayor inclusión social. Realizó algunas inversiones que resultaron insuficientes y acentuaron la dependencia del gas natural, por cuanto estuvieron centradas en la generación termoeléctrica. Por su parte, la política tarifaria limitó la posibilidad de propiciar inversiones desde el sector privado y no promovió el consumo responsable y moderado”.

Finalmente el Posfacio, que actualiza el análisis para incorporar la era Macri, deja en claro la posición más general del autor. Kulfas tendrá algunas críticas para la etapa kirchnerista, pero está mucho más lejos de comulgar con el modelo impuesto durante el período 2015-2019 (y sus antecedentes análogos) .

Aquí, algunos párrafos en los que Kulfas habla del “tercer kirchnerismo” y sus problemas:

Sintonías finas y gruesas: el regreso al control de cambios

A fines de 2011, la macroeconomía argentina mostraba importantes desajustes. El tipo de cambio se había deslizado de manera muy suave en los años precedentes, mientras los costos internos crecían de manera acelerada. El tipo de cambio nominal aumentó sólo un 12,5% en un contexto en que la inflación anualizada se ubicaba en torno al 25%. Esta disímil evolución entre ambos índices determinó una caída del tipo de cambio real del 22,6% entre fines de 2009 y fines de 2011.

(....)

La industria argentina, que había crecido de manera virtuosa hasta 2008, mostraba señales de estancamiento en términos de creación de empleo y problemas de competitividad en algunas ramas, y no hubo nuevas políticas industriales para profundizar y fortalecer los logros anteriores y mejorar el saldo comercial del sector , observándose un peso cada vez más grande de las importaciones y un déficit externo muy abultado.

En este marco, reaparecieron las presiones sobre el mercado de cambios y hacia fines de 2011 se intensificaron las compras de dólares por parte de particulares y empresas.

Otros tiempos. Matías Kulfas jurando como ministro, en 2019. (Gustavo Gavotti)

Cristina Fernández hizo una lectura política de esta tendencia a la adquisición de dólares : la asoció a objetivos desestabilizadores destinados a condicionar su nuevo mandato –en el que prometía profundizar sus reformas– y la desligó por completo de los mencionados desajustes macroeconómicos. Como resultado de esta lectura, no se propuso corregir o morigerar los desequilibrios macroeconómicos ; antes bien, dispuso el inicio de un programa de restricciones en el mercado de cambios que culminó, ya entrado 2012, con la prohibición de la compra de dólares que no estuviera asociada estrictamente a operaciones comerciales y financieras con el exterior, sumada a la implementación de mayores controles y limitaciones sobre estos tipos de transacciones. Esta secuencia de restricciones recibió la denominación mediática de “cepo cambiario” y derivó en la constitución de un mercado paralelo (“dólar blue”) que comenzó a operar con una brecha considerable y creciente respecto del dólar oficial.

(...)

La Secretaría de Comercio se atribuyó la facultad de autorizar el ingreso de bienes importados de todos los sectores, procedencias y características. Se establecieron, así, negociaciones informales con los sectores importadores para estimular cierto equilibrio en el intercambio. Se invitó a sectores con necesidades de importaciones a compensar esas salidas de divisas con mayores exportaciones. Pero como en muchos casos esos sectores no tenían capacidad para generar exportaciones, ya fuera porque operaban en sectores no transables o porque las condiciones económicas no eran propicias para incrementar las exportaciones en el corto plazo, se les permitió realizar la compensación en forma asociada con firmas exportadoras.

Así, surgieron importadores de automóviles que exportaban vinos o limones y se generó un mercado secundario de compraventa de cuotas de exportación cuyo costo osciló entre el 5 y el 13%. (....)

Estas restricciones podrían haber tenido algún sentido en un marco de transición, ya se debiera a un desequilibrio específico, un shock externo o un plan de correcciones macroeconómicas graduales. Pero llegaron para quedarse. La existencia de una brecha cambiaria estimuló una mayor especulación financiera y desalentó la inversión privada, la cual se redujo considerablemente mientras que el sector público no tuvo ni los recursos, ni el financiamiento, ni la institucionalidad suficiente para compensarlo.

Subsidios

Como mencionamos, desde 2003 el gobierno había definido un esquema de congelamiento tarifario e implementado subsidios para no descompensar la caja de las compañías operadoras. Ese esquema había cobrado sentido a la salida de la crisis, pero no fue debidamente corregido y, con los años, el peso de los subsidios fue creciendo hasta alcanzar guarismos superiores al 3% del PIB. En muchos casos esos subsidios resultaron regresivos: incluyeron barrios de clase media y media alta, con eje en la ciudad de Buenos Aires, y empresas y bancos sin diferenciación y razonabilidad alguna.

