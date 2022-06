Fue viral en TikTok, Amazon hará una serie y ahora se publica en español: cómo es el best-seller “Los seis de Atlas”, que leen adolescentes y jóvenes

Olivie Blake empezó con un texto editado a través de la auto-publicación.

El caso de Olivie Blake (seudónimo de Alexene Farol Follmuth) es muy curioso. Como tantos otros autores, la escritora que vive en Los Ángeles decidió dejar sus estudios universitarios para dedicarse de lleno a la escritura . En el año 2020 autopublicó en Kindle Digital Publishing (Amazon) el primer libro de una trilogía llamado Los seis de Atlas, novela que durante el 2021 se volvió viral en TikTok con más de 11 millones de menciones . Así fue como la autora recibió un sinfín de ofertas de diversas editoriales.

Finalmente, aceptó la publicación del libro con Tor Books, un sello de Macmillan Publishing Group. A principios de este año salió en inglés una versión de Los seis de Atlas revisada y con ilustraciones. Pero eso no es todo: Amazon adaptará la historia en una serie en conjunto con la productora británica Brightstar fundada por Tanya Seghatchaian (The Crown) y el productor John Woodward (Cold War).

Olivie Blake, en Los seis de Atlas, nos relata cómo la vida de Libby, Nico, Reina, Tristan, Parisa y Callum toma un rumbo desconocido, tentador y peligroso a partir de la visita del misterioso Atlas Blakely. El hombre les hace una propuesta que no pueden rechazar: no solo destacan los grandes poderes mágicos que tienen cada uno de los protagonistas , sino que además, les ofrece la oportunidad de pasar todo un año expandiendo su conocimiento mágico en la biblioteca de Alejandría, oculta y codiciada por igual, por aquellos que no pueden acceder a sus ilimitados conocimientos .

Sin embargo, no todos podrán continuar sus estudios luego de ese primer año. Uno de los seis participantes dejará de formar parte de la Sociedad Alejandrina… Aunque aún no saben cómo es el proceso de selección. Lo averiguarán con el correr del tiempo, como también aprenderán que no todos podrán ser poseedores de los mismos conocimientos.

Aquí comienza un juego que expondrá las complejas y muy diversas personalidades de los protagonistas. Cada uno de ellos tiene un pasado complicado, que repercute inevitablemente en sus personalidades y en la toma de decisiones a la hora de investigar, capacitarse y proyectar el futuro como miembros de la Sociedad de forma permanente. El conocimiento es muerte. Los roles que tendrán los participantes de este juego intelectual y oscuro provocarán alianzas, traiciones, desconfianza y un estado de alerta permanente . La supervivencia es elemental para acceder a los secretos más profundos guardados en la biblioteca. Por lo que hay que tener mucho cuidado, así como los protagonistas de esta historia no saben en quién confiar, el lector tampoco puede.

La segunda entrega se publicará en inglés en octubre.

En mayo, Leonel Teti, editor a cargo de los sellos editoriales Puck, Umbriel y Tendencias de Ediciones Urano, hizo una presentación de novedades para libreros argentinos en donde remarcó que hay que tener cuidado con los libros de Umbriel. Por más que muchos de sus títulos sean para jóvenes lectores, cuando toma la decisión de incorporar un libro a Umbriel y no a Puck es porque se encuentran algunos tintes más adultos. Y en Los seis de Atlas, sí que los hay. En esta historia encontramos magia oscura, al estilo dark academy, ilusionismo, agujeros de gusanos, y también algunas escenas eróticas, de sexo y un pseudo-poliamor .

Los seis de Atlas es un libro que recomiendo para mayores de 16 años. No es de lectura rápida para aquellos acostumbrados a narraciones sencillas y ágiles, tiene muchos detalles, algunos tópicos complejos (física, mentalismo, ilusionismo) y un gran desarrollo de cada uno de los personajes . Contiene ciertas escenas que encasillan a la historia también como dentro del género thriller, además del fantástico.

La incertidumbre acompaña al lector desde el principio hasta las últimas páginas. No decepciona ni pierde el ritmo en ningún momento, sino que deja al lector con ganas de más. Es un libro muy recomendado para aquellos que quieren avanzar en la lectura de libros fantásticos pero con tintes realistas , oscuros, sin perder el desarrollo de lo que los hace humanos a los personajes. Aquí no se encuentran hadas, ni magos con varitas, acá los personajes se encuentran jugando un juego de ajedrez, sin ser conscientes que ellos son tan solo las piezas del juego.

Para la segunda parte de la trilogía hay que esperar un poco. Este mes la primera entrega llegó a librerías de Argentina. La segunda parte, The Atlas Paradox (La paradoja de Atlas), estará llegando en inglés a finales de octubre de este año y aún no tenemos fecha de su publicación en español.

Quién es Olivie Blake

♦ Olivie Blake es el seudónimo de Alexen Farol Follmuth.

♦ La autora, que vive en Los Ángeles, escribió novelas, guiones de películas y novelas gráficas.

♦ Los seis de Atlas es un best-seller internacional: será adaptado a una serie producida por Amazon.





