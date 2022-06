Desde la vida de “la Malinche” hasta las reflexiones de Isabel Allende: cuatro libros de mujeres sobre lucha e independencia

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO

Las voces de las mujeres resuenan cada vez en el mundo de la literatura, tanto en sus personajes como en sus historias, un pequeño ejemplo, son escritoras como Isabel Allende, Daniela Rea Gómez o Abia Castillo, que expresan en sus libros sus ideas, a la vez que denuncian la desigualdad, la misma que se vive desde la época de la conquista, como expresa Pedro Fernández en su texto sobre “la Malinche”.

Mujeres del alma mía

“Me puse a reflexionar sobre lo que había sido mi trayectoria como mujer y como feminista, y en las mujeres que me ayudaron en ese proceso”, aseguró hace algunos meses Isabel Allende, en entrevista con Infobae, sobre su más reciente texto: “Mujeres del alma mía”.

“¿En qué consiste mi feminismo? No es lo que tenemos entre las piernas, sino entre las dos orejas. Es una postura filosófica y una sublevación contra la autoridad del hombre”, asegura la escritora chilena en este libro en el cual le ofrece a los lectores una llave para que adentrase ensus emociones y sus memorias buscando explicar cómo es su relación con el feminismo y con el hecho de ser mujer.

De igual forma, invita a disfrutar la vida con intensidad. “Sylvia Plath, activista y poeta, decía que su mayor tragedia era haber nacido mujer. En mi caso ha sido una bendición”, sostiene la autora. “Mientras más vivo, más contenta estoy de pertenecer a mi género, sobre todo porque di a luz a Paula y Nicolás; esa experiencia trascendental, que hasta ahora los hombres no tienen, definió mi existencia”.

En este recuerdo, Isabel Allende hace un viaje a la infancia para recordar a mujeres que pasaron por su vida como Panchita, Paula o la agente Carmen Balcells e incluso recordar a las escritoras que le ayudaron a inspirarse. “Quiero contar mi propia experiencia por si les sirve a otras, pero no me considero un modelo. No soy un modelo de nada”, destacó la autora en su conversación con Infobae.

Ya no somos las mismas

La periodista mexicana Daniela Rea Gómez hace una compilación de textos de reporteras, poetas, académicas, artistas, documentalistas, fotógrafas, escritoras e investigadoras cuya intención es contar la violencia desde el punto de vista de las mujeres. “La violencia tiene consecuencias que digamos que se van decantando, siempre llegan al cuerpo de las mujeres de una u otra forma y que traspasa generaciones, que se metan a nuestras casas y a nuestros cuerpos”, aseguró la autora en entrevista con Infobae.

El texto no solo incluye relatos que documentan historias personales, sino que también busca contar la historia de mujeres desplazadas, amenazadas, desaparecidas y asesinadas. “Para ellas es importante que sus experiencias tengan un lugar, que sean legitimadas como cualquiera de nosotras, que al igual que nuestras experiencias sean escuchadas, sean acogidas de una u otra forma. Yo pensaría más bien la necesidad de nosotras de escucharlas, de escuchar estas historias en el sentido de poderle dar un viraje a las formas en que nos habían contado este horror estos años”, agregó, quien en esta oportunidad ejerció de editora.

Alejandra E. Saavedra López, Celia Guerrero, Daliri Oropeza, Daniela Pastrana, Daniela Rea, Emanuela Borzacchiello, Erik Meza, Erika Lozano, son algunas de las autoras que dan voz a otras mujeres. “El libro no ha buscado ser una última palabra, sino justo convocar a que otras personas hagan las propias conversaciones que les hagan sentido. Otra cosa valiosa del proyecto es que hay muchas experiencias, muchas historias de periodistas, pero también maestras, poetas, creo que también sería interesante que no va ser desde un solo lugar donde encontremos respuestas y entendimiento”.

Soy Malintzin

El autor Pedro J. Fernández da una visión diferente de la historia de América, narrando, en forma de novela, la vida de una mujer, criticada y atacada, pero fundamental en la historia de la nueva España y la de México: La Malinche, también conocida como Malintzin o doña Marina

El mexicano Pedro J Fernández, especializado en novela histórica, aseguró durante la presentación del libro que el personaje lo atrapó de tal manera que se vio en la necesidad de plasmar su historia en un libro. “Los personajes me buscan, me llaman, hay veces que estoy escribiendo una semblanza, pero digo, me urge una novela porque tres páginas no me dan para contar esta vida”, aseguró el novelista.

Este choque de los dos mundos que se recuerdan por la gran batalla, que mostraron la gran violencia que hubo en el país y la relación que tuvo Hernán Cortés y el huey tlatoani Motecuh-zoma.

El autor da una nueva visión de este personaje que, algunos califican de traidora, incluso en las fuentes oficiales: la Real Academia Española define el malinchismo como “apego a lo extranjero con menosprecio a lo propio”; mientras que el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua lo reseña como “complejo de apego a lo extranjero”.

Sin embargo, en entrevista con el portal mexicano Sinembargo, Fernández da cuenta del punto de vista desde el cual quiso contar esta historia: “Se nos olvidó que Malintzin era prácticamente una niña, tenía 14, 15 años, cuando es regalada como esclava sexual a Hernán Cortes, y ella decide que eso no va a definir su destino y empieza a aprender el castellano, empieza a ayudar en estas sesiones de traducción entre Moctezuma, Jerónimo de Aguilar y Hernán Cortés. Se vuelve una figura muy, muy importante, y yo creo que una novela como la mía rescata esa humanidad, rescata esa niña”.

No me cerraran los labios

Hermilia Galindo Acosta, política, escritora, maestra, oradora, periodista y activista durante la época de la Revolución, es considerada la primera feminista mexicana y la primera mujer que se lanzó como candidata para diputada federal, cargo que finalmente consiguió en 1952. Toda su vida adulta y su carrera política estuvo marcada por la defensa de los derechos de las mujeres, fundó la revista “La mujer moderna”, con el fin de promover una agenda feminista en un contexto fuertemente discriminatorio y totalmente dominado por los hombres

Muripo en 1954, un año después de que el Congreso mexicano aprobara una de sus más grandes luchas, el derecho al voto para las mujeres

Sobre ella escribe la guionista y escritora Abia Castillo en “No me cerrarán los labios”, una novela basada en la investigación realizada por la doctora Rosa María Valles Ruiz, considerada la principal biógrafa de Galindo.

“Es muy interesante lo poco que conocemos de Hermila Galindo. Fue la gran sufragista de México a inicios del siglo XX. Luchó por que el voto femenino se incluyera en la Constitución de 1917 y se convirtió en la primera mujer que se lanzó a competir por una candidatura a una diputación federal, eso la hace un personaje bastante interesante y definitorio en la historia de México”, aseguró Castillo en entrevista con el portal Animal Político.





