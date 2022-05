Se anuncia el prestigioso Booker Prize, con Claudia Piñeiro como candidata a ganarlo

Claudia Piñeiro junto a "Elena sabe" y su versión en inglés

Al entrar a la página web del Booker Prize se lee, con letras grandes, “¡La cuenta regresiva está en marcha!” A las 17.45 (hora Argentina) se transmitirá en vivo la ceremonia de premiación por YouTube y Facebook. Son seis los títulos que forman parte de esta “short list” y que compiten por obtener este prestigioso galardón que distingue la mejor ficción traducida al inglés en los últimos dos años.

“La lista de finalistas abarca seis idiomas: coreano, noruego, japonés, español, hindi y polaco. Obras literarias tremendamente originales que cautivarán a los lectores, los libros preseleccionados de este año exploran el trauma, ya sea a nivel individual o social”, se lee en el sitio del premio.

Entre esos finalistas hay una argentina: Claudia Piñeiro con Elena sabe, publicada originalmente en 2006 pero editada en inglés por Charco Press y traducida por Frances Riddle como Elena Knows en junio de 2021. “Una historia única que entrelaza la ficción criminal con relatos íntimos de moralidad y una búsqueda de libertad individual”, dice el sitio web.

Este libro compite con Cursed Bunny de la surcoreana Bora Chung traducido por Antón Hur, A New Name: Septology VI-VII del noruego Jon Fosse con traducción de Damion Searls y Heaven de la japonesa Mieko Kawakami traducido por David Boyd y Sam Bett a dúo.

También con Tomb of Sand de la india Geetanjali Shree traducido por Daisy Rockwell y The Books of Jacob de la polaca ganadora del Premio Nobel de Literatura Olga Tokarczuk que fue traducido por Jennifer Croft.

“Estos seis títulos en seis idiomas exploran las fronteras y los límites de la experiencia humana, ya sea inquietante y surrealista, conmovedora y tierna, o exuberante y caprichosa. En sus diferencias, ofrecen destellos de la literatura alrededor del mundo, pero comparten una feroz e impresionante originalidad que es testimonio de la inventiva sin fin de la ficción”, expresó el presidente del jurado, el traductor Frank Wynne.

La llamada “lista corta” fue seleccionada por un jurado compuesto además por el autor y académico Merve Emre; la escritora y abogada Petina Gappah; la escritora, comediante y conductora Viv Groskop; y el traductor y autor Jeremy Tiang. Esta es la primera vez que un traductor preside este cuerpo. Fueron considerados 135 libros, y hubo récord de presentaciones recibidas.

Argentina compite con este enigma policial: la novela comienza con la aparición sin vida de una mujer, Rita, en la iglesia que frecuentaba. La investigación se cierra y su madre no renuncia a esclarecer el crimen. La traductora, que de ser premiada la novela compartiría el reconocimiento, es Frances Riddle, nacida en Houston, Texas, y residente en Buenos Aires. Entre los autores argentinos que tradujo están Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara, Martín Felipe Castagnet y Carla Maliandi.

En Elena sabe la autora muestra, en el trazo fino que va de los suburbios a la Capital, cómo operan el autoritarismo y la hipocresía de la sociedad. Obtuvo el Premio LiBeraturpreis 2010 a la mejor novela escrita por una mujer. “Elena sabe tiene un valor muy especial porque abunda en temas poco frecuentados por el género y en general por la literatura más densa, tenebrosa, sin otra ráfaga de humor que el cínico”, escribió Horacio Otheguy Riveira en Culturamas.

Luego del anuncio de que la novela estaba en la “lista larga” del Booker International 2022, Netflix anunció la puesta en marcha de la adaptación audiovisual, con una serie que tendrá como directora a Anahí Berneri y como productora a Vanessa Ragone.

Charco Press, el sello que llevó a Elena sabe a los lectores angloparlantes (la traducción contó con un subsidio del Programa Sur), es una referencia. El mismo año en que nació, 2016, publicó cinco novelas de autores argentinos. La cabeza lectora y editora detrás de Charco es Carolina Orloff, quien vive en el Reino Unido desde hace 20 años. “El hecho de que 3 de nuestros títulos hayan llegado a la lista larga en tan solo cinco años, y dos de ellos a la lista corta, todos de autoras argentinas, es indicio de que el lector anglosajón está cambiando, y también de que Charco Press vino para quedarse”, dijo entusiasmada Orloff.





