“Al sur del sur, mi Antártida”: la crónica sobre una temporada de 40 días en el continente blanco

Alberto Morales estuvo 40 días en la Antártida en 2005

El libro Al sur del sur, mi Antártida, del artista plástico Alberto Morales expone su obra y su experiencia en el continente blanco durante 40 días. “Este libro es el resultado de mi viaje y estadía en las bases argentinas en la Antártida durante 40 días en 2005, invitado por la Dirección Nacional del Antártico, como artista plástico, con el rango de investigador, para el Proyecto Cultural Antártico Argentino. Es el relato, el viaje y la aventura de un artista argentino en el continente blanco”, reseña Morales sobre su libro que fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura porteña en 2021. La obra plástica que forma parte de la publicación ya había sido declarada de Interés Cultural por la Cámara de Diputados de la Nación en 2018 y por la Legislatura en 2019.

Alberto Morales en la presentación de su libro en la Legislatura porteña acompañado por Julio Sapollnik, Mariano Memolli y los legisladores Santiago Roberto y Matías Barroetaveña.

Según las propias palabras del autor, su misión fue “interpretar a la Antártida como tema de trabajo: recoger imágenes y sensaciones del territorio, entrar en contacto directo con su naturaleza y con las personas que allí trabajan para poder reflejar una visión poética del territorio destinada a un público más amplio”.

“Pinto lo que ocurre con el alma humana en un territorio extremo en todo, y en un aislamiento en estado puro. Pintar el blanco sobre el blanco, la piedra y hielo, la luz, su extenso día en verano y su larga noche en invierno, la atmósfera, el viento, el frío y, lo más doloroso de su realidad actual, el impacto por el cambio climático”, explica Morales en la reseña de su libro, que cuenta con una selección de 111 imágenes entre obras realizadas y fotografías del viaje. El prólogo del mismo lo escribió el embajador de Argentina ante el Reino Unido, Javier Figueroa.

Infobae Cultura dialogó con el artista luego de la presentación de su obra.

—¿Cómo nació la idea del libro después de hacer la obra?

—Sentí que la obra cobraba otra dimensión y otro carácter a partir del relato. El público se emocionaba, el relato era una nueva obra. La gente entendía más de que se trataba. Antes notaba que a mucha gente le gustaba la obra, pero le faltaba el relato, que ahora viene a completar todo el proyecto. Porque nadie sabe de qué se trata la Antártida ni por qué la pinto. Los que van a la Antártida la odian o se enamoran. Los que se enamoran quieren volver siempre, y yo soy uno de ellos. El Proyecto Cultural Antártico Argentino siempre trató de difundir qué es la Antártida a otros públicos, porque generalmente estuvo reducida a la parte política, geopolítica, científica y militar. En mi obra muestro la visión poética de un territorio y el sentido de pertenencia de ese territorio. Yo tengo sentido de pertenencia por la Antártida. Ahí sentí la esencia de las cosas.

Alberto Morales pintando en la Antártida

—¿Cómo está compuesto el libro?

—El libro tiene tres partes. La primera es mi relato sobre mi experiencia de vida a nivel personal y como artista. Yo siento que en la Antártida crecí como persona espiritualmente y como artista. Yo no sabía que existía lo que quería pintar. Ya venía buscando algo parecido, pero no sabía que existía. La Antártida es un continente no figurativo, literalmente es otro planeta.

La segunda parte es la obra en sí y la tercera es un texto del licenciado en Historia de las Artes Julio Sapollnik hablando sobre mi obra. También participa Mariano Memolli, que trabajó durante 27 años en la Antártida y estuvo a cargo de la Dirección Nacional del Antártico. Él fue quien me propuso integrar el Proyecto Cultural Antártico Argentino. En el libro explica la importancia de la Antártida a nivel político y geopolítico.

—¿Qué sabía de la Antártida antes de viajar?

—No quise averiguar ni preguntar nada antes porque no quería viajar con preconceptos. Quería vivir en el momento lo que pasaba y resolver todo lo que ocurriera, dejarme llevar por la vivencia diaria.

—¿Cómo fue trabajar y el día a día allá?

—Una fábrica de pinturas participó como sponsor y me dieron dos cajas enormes con todas las paletas de colores. Cuando llegué allá con todos los colores dije “qué hago con todo esto, si acá todo es todo blanco, negro y gris”. Mi vida ahí fue caminar, recorrer, charlar con la gente, pintar, tomar fotografías. Me sorprendía constantemente porque el clima cambiaba cada dos horas. Recuerdo unas noches maravillosas y cielos celestes limpios. Pude trabajar bien porque fui en febrero a las bases del norte y la temperatura promedio en esa época era de cero grados, no era terrible. Tampoco sufrí el aislamiento porque yo estoy acostumbrado a estar en silencio y solo porque así es mi trabajo. Me costó más adaptarme cuando volví a Buenos Aires que cuando llegué allá.

—¿De qué se trata el montaje sonoro que realizó para acompañar la lectura?

—Entendí que para ofrecer una experiencia sensorial completa hacía falta una pieza con los sonidos de la Antártida. Me pusieron en contacto con Gabi Yaya, una compositora e investigadora cordobesa que se mostró interesada en ayudarme. En el montaje que hicimos se escucha el viento, los chorritos de agua de los deshielos, el crujir de los hielos, la caída de la nieve, los graznidos de los cormoranes, pingüinos, elefantes marinos, focas y mi voz con algunos fragmentos de notas y frases o palabra. También para hacerlo más argentino agregamos el bandoneón. La obra se titula Todos los Blancos Juntos. La idea es que el lector disfrute la experiencia del libro con los sonidos de la Antártida.

Al sur del sur, mi Antártida, diseñado por Amanda García, puede ser adquirido a través de la página web de Alberto Morales (www.albertomorales.com.ar) o por mensaje directo en su cuenta de Instagram (@albertomoralesantartida). El montaje sonoro se puede escuchar aquí.

