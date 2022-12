Navidad y videojuegos: los eventos temáticos más importantes para disfrutar hoy en el mundo gamer

Llegó el momento de celebrar Navidad y no solo se puede hacer con mucha comida y reuniones familiares multitudinarias, sino que los festejos también tienen su lugar en algunos de los videojuegos más populares del mundo. Desde comienzos de diciembre, distintos títulos comenzaron eventos temáticos de invierno y Navidad para darles a los jugadores la posibilidad de conseguir ítems especiales para las Fiestas. La gran mayoría continúa su curso, con algunas iniciativas especiales durante el día de hoy, y continuarán hasta los primeros días de enero, para que todos puedan llegar a reclamar sus preciadas recompensas.

Uno de los títulos más destacados a la hora de celebrar Navidad sigue siendo Fortnite. El battle royale de Epic Games comenzó su periodo de dos semanas de regalos navideños y les da la oportunidad a los jugadores de conseguir numerosas recompensas gratuitas hasta los primeros días de enero. Lo único que deben hacer los usuarios es entrar en el título una vez por día para reclamar skins, picos, accesorios mochileros, nuevas canciones de menús, gestos y más. Adicionalmente, misiones semanales especiales se enfocan en regalos navideños y objetos temáticos en un mapa que, como pasaba en diciembre del año pasado, tiene una gran porción cubierta por nieve.

El evento navideño de Fortnite de este año incluye 17 regalos para sus jugadores (Foto: Twitter)

Además, aquellos que entren al juego desde el Epic Games Launcher en PC van a poder ingresar a la tienda de Fortnite para canjear un skin completamente gratuito. Como con las recompensas navideñas, lo único necesario es una cuenta de Epic y el juego instalado.

Apex Legends es otro videojuego que ha convertido en tradición sus celebraciones navideñas. El evento de este año se titula Wintertide y trae de vuelta el modo de juego Expreso Hibernal, donde tres equipos luchan por el control de un tren a toda velocidad. El modo de juego está acompañado de 24 nuevos objetos que se pueden adquirir con la moneda del juego o a través de los packs Apex de la temporada. Aquellos que logren desbloquear las distintas recompensas del evento podrán obtener un skin Prestigio de Wraith. Por supuesto, los demás personajes también se vistieron para la ocasión, pero sus skins invernales y navideños están disponibles en la tienda del juego y no forman parte de las recompensas de Wintertide.

Con numerosos títulos en su ecosistema, Call of Duty también se sumó a las celebraciones de la Navidad, aunque sin tantas novedades como en otros años. El año pasado, Warzone incorporó a Krampus, un personaje muy difícil de derrotar que podía aparecer en cualquier momento de la partida para hacer estragos. Este año, solamente vuelve el mapa Shipment a la acción con decoraciones navideñas y muchos muñecos de nieve. Los jugadores de Call of Duty Mobile pueden disfrutar de recompensas invernales en la última temporada de este año porque el título cuenta con renovaciones mensuales, lo que permite abrazar un poco más la temática navideña.

El skin navideño de Bastion se puede conseguir por una sola moneda en la tienda de Overwatch 2 (Foto: Blizzard)

Overwatch 2 trajo de vuelta muchos de los elementos que hicieron popular a su predecesor y el evento Winter Wonderland no podía faltar. Aparte de un skin de Bastion que cuesta una sola moneda, Overwatch 2 está celebrando la época navideña con el regreso de sus tres modos invernales – Mei’s Snowball Offensive, Mei’s Yeti Hunt y Freezethaw Elimination – y nuevos objetos temáticos entre los que se incluyen skins, accesorios para armas y mucho más. Los diferentes mapas del título también presentan decoraciones navideñas, pero fans que querían algún modo de juego nuevo tendrán que esperar a ver qué novedades presenta el título en 2023.

Por su parte, Rainbow Six Siege está celebrando una nueva edición de su evento Snow Brawl, que incluye un modo de juego de Captura la Bandera donde los players tiene como única arma unas despiadadas bolas de nieve. El evento llegó con una colección de objetos y skins temáticos exclusivos de la tienda y recompensas de todo tipo. Además, los jugadores que ingresen en Rainbow Six Siege en estos días van a recibir una bolsa navideña de regalo. Esta bolsa que se puede obtener una sola vez incluye un operador de los primeros siete años del juego. Aquellos jugadores que ya tengan la colección completa recibirán accesorios navideños y otros objetos temáticos en su reemplazo.

Todo parece indicar que la gran mayoría de los videojuegos como servicio no apostaron demasiado por esta temporada navideña, sino que prefirieron traer de vuelta modos de juego que ya vimos en años anteriores. GTA Online tomó un acercamiento similar, aunque no trajo de vuelta un solo evento, sino todos los que los jugadores pudieron disfrutar en años anteriores, con parodias al Grinch y a Duro de Matar incluidas. Ya sea derrotando hombres de nieve, sobreviviendo al ataque del Gooch o participando en el Weazel Plaza Shootout, los players pueden obtener todo tipo de recompensas que van desde dinero del juego hasta accesorios navideños.

La edición 2022 del evento Bone Chill incluye skins, accesorios cosméticos y el regreso de los muñecos de nieve (Foto: Behaviour Interactive)

Para los amantes del terror y las experiencias asimétricas, Dead by Deadlight trajo de vuelta su evento Bone Chill con algunas actualizaciones interesantes. Fuera de los cosméticos navideños, las nuevas armas temáticas y los sweaters con diseños horrorosos que se pueden desbloquear y comprar dentro del título, uno de los elementos más importantes del evento es el regreso de los hombres de nieve. Cada partida cuenta con ocho de estos muñecos repartidos por el mapa y ofrecen interesante camuflaje a los sobrevivientes. Sin embargo, por primera vez, los asesinos también pueden meterse en estos muñecos para armar una estrategia más sigilosa y muy apoyada en el elemento sorpresa.

Destiny 2 está celebrando las fiestas de la mano de sus ya clásicas galletas, que en 2022 suman ingredientes y personajes no jugables a la fiesta. Los jugadores tienen distintos objetivos y desafíos que cumplir, así como también un nuevo fusil de pulso con diseño invernal para disfrutar y bolas de nieve imbuidas en stasis que seguramente brindarán momentos graciosos para compartir en las fiestas. De cualquier manera, a poco de haber presentado el trailer de lo que se vendrá a inicios de 2023, está claro que este pequeño evento no es tan relevante.

Elegido como el Mejor Juego de Pelea del año en The Game Awards, MultiVersus también celebra su primer evento navideño desde hace algunas semanas. Titulado FestiVersus, se trata de uno de los eventos más largos de esta lista: mientras la mayoría termina el 4 o 7 de enero, MultiVersus continúa sus celebraciones hasta el 18. Esto es para darle tiempo a los players de jugar un total de 12 días para poder reclamar las diferentes recompensas temáticas, que van desde un Superman navideño a gestos, íconos de jugador, celebraciones y más. Estas novedades llegan en la segunda temporada del juego, que continúa sumando mapas, personajes y todo tipo de contenido con alta frecuencia.

Pokemon UNITE celebra otro año junto a los jugadores con numerosos cosméticos navideños (Foto: The Pokemon Company)

El mundo Pokemon tampoco se quedó afuera de las celebraciones y ya tiene eventos activados en sus distintos títulos. Por un lado, Pokemon UNITE ya comenzó con sus desafíos el pasado 15 de diciembre y extenderá el evento hasta el 16 de enero. Los jugadores que ingresen en el título tendrán diferentes misiones que superar para desbloquear skins, puntos y accesorios. En Pokemon GO también están apareciendo versiones de Eevee con gorros navideños y ya se pueden realizar misiones temáticas durante toda la semana, aunque las recompensas no tienen nada de temático. Como ocurre cada año desde 2016, también se pueden encontrar otros pokemon con accesorios navideños que fueron protagonistas en ediciones anteriores del evento invernal. En Pokemon Scarlet y Violet, además, los jugadores pueden obtener un regalo especial ingresando el código HAPPYH0L1DAYS en el menú de Mystery Gift.

Frosty Fest volvió a Rocket League con una muy interesante colaboración con la LoFi Girl. Players que superen misiones podrán obtener cosméticos temáticos de la popular y estudiosa chica de YouTube mientras escuchan algunas canciones ideales para relajarse. En Final Fantasy XIV, por otro lado, un nuevo NPC busca voluntarios para celebrar la navidad con recompensas nuevas y el regreso de objetos de temporadas anteriores. Títulos como Among Us también trajeron de vuelta accesorios de eventos navideños anteriores, mientras que otros, como Rogue Legacy 2, sumaron decoraciones navideñas en algunos de sus mapas.

The Elder Scrolls Online ofrece interesantes recompensas por celebrar Navidad y Año Nuevo con misiones dentro del título (Foto: Bethesda)

The Elder Scrolls Online está regalando a todos sus jugadores una mascota fuego fatuo de Galen gratuita que se puede obtener directamente en la Tienda de coronas. Además, aquellos que repartan billetes de evento a sus amigos van a tener acceso a cuatro cajas de coronas de la Sabiduría Pétrea con recompensas navideñas muy especiales. Aunque hay tiempo hasta el 3 de enero, puede que las cajas se habiliten más adelante, con fecha límite el 31 de enero de 2023. Adicionalmente, para celebrar el año nuevo, los jugadores también pueden realizar una serie de misiones a cargo de Breda con la posibilidad de obtener distintas recompensas, algunas de las cuales ya protagonizaron eventos de años anteriores.

Riot Games no abrazó tanto la Navidad como en otras ocasiones y sus títulos no presentan eventos demasiado cargados. Tanto en Valorant como en League of Legends se sumaron skins temáticos a la tienda, pero no se incorporaron modos de juego como sí sucedió en otros años. Por su parte, los jugadores de Animal Crossing: New Horizons pueden disfrutar hoy de una nueva edición del Día de los Juguetes, aunque sin ningún tipo de novedad respecto de años anteriores. Sí se incorporaron algunos objetos de Año Nuevo para fans y nuevos jugadores. Genshin Impact tampoco presentó evento navideño este año, aunque en su web se pueden realizar algunas actividades temáticas con pequeñas recompensas.

Ya es difícil para algunos títulos mantenerse relevantes con actualizaciones de contenido periódicas y constantes cambios a sus fórmulas, pero además deben generar interesantes activaciones navideñas para acompañar a sus jugadores en esta época tan particular. Algunos fueron por todo, con interesantes novedades y modos de juego, mientras que otros reciclaron ideas y mecánicas de años anteriores con la mente enfocada en lo que vendrá en 2023, un año que promete mucho en materia de experiencias nuevas y saltos generacionales.

