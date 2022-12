Para anotar: ¿cuáles son los videojuegos destacados que se estrenarán en 2023?

The Game Awards 2022 cerró oficialmente el año y la agenda gamer. Pero esto no quiere decir que no hay más planes para la industria: el ciclo 2023 ya se está preparando para comenzar y apenas empiece enero hay decenas de juegos con fecha de estreno oficiales.

The Game Awards 2022: todos los ganadores de los premios a lo mejor de los videojuegos Además, se presentaron adelantos de juegos muy esperados como Street Fighter 6 y Final Fantasy XVI VER NOTA

Mientras que varios juegos dejaron la ventana abierta sin fijar un día claro, también existen títulos como Assassin’s Creed Mirage, Alan Wake 2 y Starfield que adelantaron que se están preparando para principios del año que viene, pero sin comprometerse a una fecha particular.

¿Qué juegos se estrenan en enero 2023?

The Game Awards: cómo ver la entrega de premios gamer más esperada En el evento, además, se van a presentar adelantos de más de 30 nuevos juegos VER NOTA

-Dead Space Remake - 27 de enero

-Dragon Ball Z: Kakarot (PS5, Xbox Series X/S) - 13 de enero de 2023

The Game Awards 2022: un show más corto y más de 30 anticipos de nuevos videojuegos Geoff Keighley, responsable de llevar adelante la ceremonia, reveló algunos detalles de la próxima edición VER NOTA

-One Piece Odyssey (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S) - 13 de enero de 2023

-A Space for the Unbound (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S) - 19 de enero de 2023

-Colossal Cave Adventure (PC, PS5, Switch, VR) - 19 de enero de 2023

-Persona 3 Portable (PC, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S) - 19 de enero de 2023

-Persona 4 Golden (PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S) - 19 de enero de 2023

-Fire Emblem Engage (Switch) - 20 de enero de 2023

-Monster Hunter Rise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 20 de enero de 2023

-Forspoken (PC, PS5) - 24 de enero de 2023

-Risen (PS4, Switch, Xbox One) - 24 de enero de 2023

-Dead Space (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 27 de enero de 2023

-Age of Empires 2: Definitive Edition (Xbox) - 31 de enero de 2023

-Season: A Letter to the Future (PC, PS4, PS5) - 31 de enero de 2023

-SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (PC, PS4, Switch, Xbox One) - 31 de enero de 2023

Un nuevo gameplay de Forspoken

¿Qué juegos se estrenan en febrero 2023?

-Deliver Us Mars (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 2 de febrero de 2023

-Clash: Artifacts of Chaos (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 9 de febrero de 2023

-Hogwarts Legacy (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S) - 10 de febrero de 2023

-Wanted: Dead (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 14 de febrero de 2023

-Theatrhythm Final Bar (PS4, PS5, Switch) - 16 de febrero de 2023

-The Settlers: New Allies (PC) - 17 de febrero de 2023

-Tales of Symphonia Remastered (PS4, Switch, Xbox One) - 17 de febrero de 2023

-Wild Hearts (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 17 de febrero de 2023

-Akka Arrh (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S) - 21 de febrero de 2023

-Atomic Heart (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) - 21 de febrero de 2023

-Like a Dragon: Ishin (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 21 de febrero de 2023

-The Dark Pictures: Switchback (PSVR2) - 22 de febrero de 2023

-Horizon: Call of the Mountain (PSVR2) - 22 de febrero de 2023

-Moss (PSVR2) - 22 de febrero de 2023

-Moss: Book 2 (PSVR2) - 22 de febrero de 2023

-Company of Heroes 3 (PC) - 23 de febrero de 2023

-Blood Bowl 3 (PC, PS4, PS5, Switch, XOne, Xbox Series X/S) - 23 de febrero de 2023

-Digimon World: Next Order (PC, Switch) - 23 de febrero de 2023

-Sons of the Forest (PC) - 23 de febrero de 2023

-Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Switch) - 24 de febrero de 2023

-Octopath Traveler 2 (PC, PS4, PS5, Switch) - 24 de febrero de 2023

-Scars Above (PC y consolas) - 27 de febrero de 2023

-Darkest Dungeon 2 (PC) - Febrero de 2023

-Figment 2 (PC, Switch) - Febrero de 2023

-Sherlock Holmes: The Awakened (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S) - Febrero de 2023

Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

¿Qué juegos se estrenan en marzo 2023?

-Wo Long: Fallen Dynasty (PC, PS4, PS5, xbox One, Xbox Series X/S) - 3 de marzo de 2023

-Do Not Feed the Monkeys 2099 (PC) - 9 de marzo de 2023

-Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S) - 9 de marzo de 2023

-Skull and Bones (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 9 de marzo de 2023

-Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Switch) - 17 de marzo de 2023

-The Legend of Heroes: Trails to Azure (PC, PS4, Switch) - 17 de marzo de 2023

-Star Wars: Jedi Survivor (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 17 de marzo de 2023

-Resident Evil 4 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S) - 24 de marzo de 2023

-Crime Boss: Rockay City (PC) - 28 de marzo de 2023

-Amnesia: The Bunker (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - Marzo de 2023

-R-Type Final 3 Evolved (PS5) - Marzo de 2023

El anuncio llegó en el marco del último State of Play

Seguir leyendo: