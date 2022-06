PlayStation podría haber revelado la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarök

(Foto: PlayStation)

Después de lo que fue la revelación accidentada del remake de The Last of Us, parece que PlayStation confirmó en forma indirecta un dato muy esperado por la comunidad de los videojuegos: la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok.

La filtración fue publicada por PlayStation Game Size, una cuenta de twitter no oficial que sigue los relevos back end (es decir, el código detrás de la interfaz de los usuarios) dentro del sistema de Sony. Allí reportó que el estudio desarrollador cambió la imagen de placeholder en su base de datos y mostró una que marcó el 31 de diciembre como fecha final .

Esta información reemplazó a la figura anterior, el cual anunciaba que God of War Ragnarok tendría fecha final para el 30 de septiembre. Aunque ningún representante afirmó o negó el comentario, la cuenta señala que es muy probable que el estreno si tenga fecha para el cuarto cuatrimestre del año .

En tanto los rumores de que el título podría ser retrasado se mantienen, el periodista especializado Jason Schreier le quito peso a esa idea: “Es difícil demostrar definitivamente que es negativo (el rumor sobre su retraso), pero una fuente de primera mano me dijo que no escuchó nada que pasar la fecha para el 2023 . Lo mismo me ha confirmado alguien que lo sabría de segunda mano”, contó en el mítico foro de videojuegos ResetEra.

Durante esta semana se ha confirmado que el proceso de grabación de voces está aún en producción y que recién se ha terminado de grabar las líneas de voz de Thor, presente en God of War Ragnarok. Con el pasar de los meses, la incertidumbre por la falta de noticias crece y siguen alimentándose los rumores, aunque los fans del juego tratan de no perder las esperanzas.

