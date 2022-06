PlayStation Plus confirmó sus tres juegos gratuitos de junio

En solo unos días -desde el 13 de junio- PlayStation Plus va a evolucionar y el sistema de suscripción va a pasar a un modelo de tres niveles, en el que los jugadores podrán elegir a qué tipo de beneficios quieren acceder. Con tres montos escalonados, el nuevo PS Plus ya se lanzó en algunos mercados y pronto va a estar disponible para todo el mundo.

PlayStation presentó los tres títulos que los suscriptores podrán descargar gratis a partir del 7 de junio . Estos juegos -una vez que se implemente el cambio- van a estar disponibles en todos los niveles, que reunirán los mismos beneficios que los miembros de PlayStation Plus tienen actualmente.

Con la posibilidad de sumarlos gratuitamente a sus bibliotecas hasta el 4 de julio, God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker y Nickelodeon All-Star Brawl son los protagonistas de este mes .

God of War - PS4

Kratos, que vive como un hombre alejado de las sombras de los dioses, debe adaptarse a tierras desconocidas, amenazas inesperadas y una segunda oportunidad de ser padre. Junto con su hijo Atreus, se aventurará en las brutales tierras nórdicas y luchará para realizar una búsqueda muy personal. Esta impactante reinvención de God of War toma todos los aspectos clásicos de la emblemática serie: épicas luchas de jefes, combates intensos y una impresionante escala, y los combina con una increíble y emotiva trama que redefine el mundo de Kratos.

El título, además, está a la espera de su continuación, que también va a representar un cierre para la saga nórdica: God of War Ragnarök. Sin una fecha de lanzamiento firme por ahora, el juego se espera para este año y promete “algo genial” para su comunidad.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker - PS4

La franquicia de Naruto va 4 contra 4 con este juego en equipo en el que pelean 8 ninjas de manera simultánea. Los jugadores cooperan como un equipo de cuatro para competir contra otros equipos online. En cuanto a los gráficos, Shinobi Striker también se desarrolló desde cero con un estilo gráfico completamente nuevo. Lideara tu equipo y lucha online para ver quiénes son los mejores ninjas.

Nickelodeon All-Star Brawl - PS4 y PS5

Lucha con tus personajes favoritos de Nickelodeon en intensas batallas de plataformas. Con un potente elenco de héroes del universo Nickelodeon, enfréntate a las estrellas de SpongeBob Squarepants, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Loud House, Danny Phantom, Aaahh!!! Real Monsters, The Wild Thornberrys, Hey Arnold!, Rugrats, y muchos más para determinar quién domina definitivamente en la animación. Cada personaje tiene un estilo de juego individual con movimientos y ataques únicos inspirados en sus personalidades, lo que permite una acción interminable para la legión de fans de Nickelodeon.

Además, los suscriptores tienen tiempo hasta el 6 de junio para descargar los tres juegos que formaron parte de la oferta de PlayStation Plus: FIFA 22, Tribes of Midgard y Curse of the Dead Gods.

