7 juegos de PlayStation 4 que se pueden actualizar para la nueva generación de consolas

Marvel's Spider-Man: Miles Morales se lanzó en simultáneo en PlayStation 4 y PlayStation 5 (Foto: Captura)

Todos los jugadores que adquirieron recientemente la última consola de PlayStation pueden encontrarse en la situación de contar con muchos juegos en la plataforma de la generación anterior. Sin embargo, algunos títulos cuentan con una alternativa que está definida por los propios productores: la actualización gratuita para poder jugarlos en PlayStation 5.

Esta es una selección de algunos de los videojuegos más destacados de los últimos años y que cuentan con esta función :

Horizon Forbidden West

La segunda entrega de la franquicia Horizon, la historia que presentó un planeta postapocalíptico en el que las máquinas dominan y los hombres volvieron a organizarse como tribus. Después de una primera parte que contó con una gran recepción, la continuación tenía la responsabilidad de sostener ese impacto y lo hizo a la perfección. Manteniendo muchos de los elementos que se destacaron en Horizon Zero Dawn, Forbidden West sumó más máquinas, enemigos y siguió ampliando la narrativa que los jugadores conocían, permitiendo conocer más sobre Aloy, pero también sobre las razones que llevaron a la Tierra a esa situación.

Kena: Bridge of Spirits

Kena: Bridge of Spirits es un exclusivo de la consola de Sony y fue el ganador a mejor juego independiente en la última edición de The Game Awards. El juego le propone a los jugadores tomar el rol de Kena, una guía espiritual que tiene que viajar a una aldea abandonada para encontrar un templo. Además, van a tener que buscar a unos espíritus llamados Rot que se encuentran en un bosque manteniendo el equilibrio de ese ecosistema.

Elden Ring

SCREENSHOT - El gran árbol mágico de "Elden Ring", un videojuego en el que los jugadores y las jugadoras tienen que descubrir en buena medida por sí mismos cómo avanzar. Foto: Bandai Namco/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Un firme candidato a quedarse con el premio a juego del año. El título a cargo de Hidetaka Miyazaki -y que contó con la mente de George R. R. Martin para el desarrollo temprano de su narrativa- fue un éxito desde el mismo momento de su lanzamiento. Más allá de los enormes números de ventas, el juego logró construir un verdadero fenómeno y una comunidad fiel que lo mantiene como uno de los temas más destacados en forma constante. Además, para muchos se posicionó como una puerta de entrada a un género que siempre se destacó por su enorme dificultad.

Resident Evil Village

La última entrega de la franquicia de Resident Evil fue una de las grandes protagonistas del 2021. Resident Evil Village no solo se convirtió en una continuidad más que interesante para la saga -con personajes que atrajeron una especial atención-, sino que además logró generar una atmósfera muy cercana a la que propuso RE4, uno de los títulos más icónicos de la serie. La cantidad de nominaciones que recibió durante el año pasado y el acompañamiento que logró de los jugadores reafirmaron que sus creadores tomaron el camino correcto.

Assassin’s Creed Valhalla

Eivor deberá destrozar enemigos y afianzar alianzas para que su asentamiento prospere y se expanda

Assassin‘s Creed Valhalla es el último título de la franquicia en el que decidieron trasladar a los jugadores a una narrativa protagonizada por vikingos y su camino para invadir y conquistar diferentes territorios en Inglaterra. En la piel de Eivor, no solo pueden recorrer el enorme mapa y cumplir un número interminable de misiones. Su última actualización -la más grande de la saga hasta ahora-, El amanecer de Ragnarok, amplió la presencia de la mitología nórdica y le dio a los usuarios la oportunidad de ponerse en el lugar del mismísimo Odín mientras trata de recuperar a su hijo secuestrado.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Uno de esos juegos nadie debería dejar pasar, pero que es una cita obligada especialmente para los fans del universo Marvel. En esta entrega, la última para el personaje comiquero, el protagonista es Miles Morales y el juego permite acompañarlo en su desarrollo como el héroe arácnido. “Sé testigo de cómo el nuevo héroe domina nuevos poderes increíbles y explosivos para convertirse en su propia versión de Spider-Man”, adelantan.

It Takes Two

De ser uno de los juegos más esperados del 2021 a llevarse el premio principal en diferentes premiaciones, ser uno de los favoritos de la comunidad y tener su propia adaptación a serie en camino. It takes two se centra en la historia de Cody y May, un matrimonio que decide separarse, pero que son convertidos en muñecos por deseo de su hija que quiere evitar esa separación. Con una jugabilidad cooperativa, los dos personajes tienen que superar diferentes desafíos juntos para volver a la normalidad. En este caso, la versión física cuenta con la actualización gratuita para PS5.

