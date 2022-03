Pokémon GO ya no se podrá descargar ni jugar en Rusia

22/10/2019 Logo oficial del juego para móviles Pokémon Go POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA POKÉMON GO

Niantic tomó una definición: juegos como Pokémon GO y Pikmin Bloom ya no se van a poder descargar ni jugar en Rusia, como respuesta ante el conflicto bélico contra Ucrania. De esta forma, siguen la misma decisión de otros actores importantes de la industria que también se posicionaron de manera similar.

“Apoyamos a la comunidad mundial en la esperanza de paz y una rápida resolución de la violencia y el sufrimiento en Ucrania. Los juegos de Niantic ya no están disponibles para descargar en Rusia y Bielorrusia, y el juego también se suspenderá en breve ”, explicaron a través de sus redes sociales.

No es la primera manifestación de Niantic al respecto. Hace algunos días señalaron que se sentían desconsolados y que tenían la obligación de hacer lo que estaba a su alcance para “apoyar al pueblo ucraniano”.

En ese sentido, decidieron donar 200 mil dólares a organizaciones humanitarias que están enfocando sus esfuerzos en ayudar a los refugiados de Ucrania, entre las que destacaron a United Help Ucrania, Razom Inc., Charitable Fund Voices of Children, International Rescue Committee, Norwegian Refugee Council, Sunflower of Peace, International Medical Corps y UNICEF.

“Todos tienen derecho a explorar y disfrutar de sus comunidades sin temer por su propia seguridad, y lo que está sucediendo en Ucrania es una tragedia. Personas inocentes están siendo atacadas y asesinadas, millones de personas están siendo desplazadas y muchas más vidas han sido trastornadas por esta violenta invasión”, habían expresado en el comunicado que difundieron. “Esperamos una resolución pacífica de esta guerra y violencia sin sentido, y nuestros pensamientos están con Ucrania y todos los afectados por este conflicto” , agregaron.

De esta forma, Niantic sigue el comportamiento de otras empresas de la industria que tomaron definiciones muy concretas para condenar la posición de Rusia. Nintendo y PlayStation anunciaron el cese de sus exportaciones de hardware y software, mientras que exponentes como FIFA 22 decidieron retirar a la selección y los equipos rusos de su catálogo.

