¿God of War salta a una nueva pantalla? Una serie que adapta el juego estaría en camino

Las adaptaciones basadas en videojuegos están pasando por un momento inmejorable. No solo por la cantidad de proyectos que están en desarrollo, sino también porque los resultados ponen la vara cada vez más alta, logrando atraer a nuevos públicos y conformando a los fans históricos.

Según informa Deadline, hay una nueva adaptación en camino y esta vez la inspiración sería God of War , la propuesta protagonizada por Kratos, el guerrero espartano que se enfrenta con los dioses griegos.

En el 2018 la saga dio un salto y llevó a los jugadores a una historia cruzada por la mitología nórdica, en una entrega que logró revivir la franquicia, pero también llevarla a nuevos horizontes. Desde su narrativa, la profundidad de los personajes, la jugabilidad y el apartado visual, la última entrega se ubicó entre los mejores juegos de la historia de la industria para muchos.

Ahora llegaría a una nueva pantalla, con su propia serie de televisión. Aunque no hay una confirmación oficial, desde el sitio que difundió la noticia destacaron que el proyecto ya tendría una plataforma elegida para llegar a los espectadores : Prime Video.

A cargo de la adaptación, siempre siguiendo lo que indicó el portal, estaría Mark Fergus y Hawk Ostby, productores ejecutivos de la serie The Expanse. Además, Rafe Judkins -de The Wheel of Time- sería el showrunner. A eso se le sumaría la participación de Sony Pictures Television y PlayStation Productions, que también están trabajando en la serie de The Last of Us, con Pedro Pascal y Bella Ramsey como protagonistas, entre otros proyectos.

Un punto interesante será el período del juego que toman para la adaptación, siendo la última entrega la que mayor potencial podría tener en cuanto a la narrativa. Aunque también podrían embarcarse en un recorrido por toda la historia del personaje y su evolución.

08-10-2021 God of War Ragnarök.. Los videojuegos actuales de PS4 o PS5 con más ventas consiguen entre 10 y 20 millones de copias vendidas, pero el director de Sony Interactive Entertainment (SIE, matriz de PlayStation), Jim Ryan, visualiza un futuro en que "cientos de millones de jugadores" puedan jugar a los títulos desarrollados por la compañía. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PLAYSTATION

Si se confirma la noticia, el 2022 se convertiría en un año cargado de contenido para la franquicia. En enero se lanzó una nueva versión de God of War (2018) para PC , que logró elevar todavía más la entrega original, aprovechando todo el potencial técnico de los nuevos dispositivos, además de alcanzar a una nueva audiencia gracias al fin de la exclusividad de PlayStation.

“La sensación que ofrece el port de PC es diferente, pero más que nada se percibe como una versión potenciada. God of War cubre la cuota de hard-core gamer al mismo tiempo que es capaz de brindar una de las mejores experiencias en cuanto a aventura, desarrollo visual y narrativa que Santa Mónica ha ofrecido hasta la fecha”, destacamos desde Infobae cuando probamos esta versión.

Este año, además, llegaría God of War: Ragnarök, la segunda parte de la saga nórdica, que va a tener nuevamente como protagonistas a Kratos y Atreus. Aunque no hay una fecha definida, el arribo sería en algún momento del 2022.

“ Kratos y Atreus deberán viajar a cada uno de los nueve reinos en busca de respuestas para prepararse para la vaticinada batalla que acabará con el mundo. A lo largo del camino, explorarán asombrosos paisajes mitológicos, reunirán aliados de los reinos y se enfrentarán a temibles enemigos con forma de monstruos y dioses nórdicos”, anticipan.

