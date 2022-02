Nathy Peluso presentó “EMERGENCIA”, inspirada en Horizon Forbidden West: “al fanático de los juegos le apasiona meterse en una peli”

La artista se unió con PlayStation para aportar su propia mirada al videojuego

El 18 de febrero Horizon Forbidden West llegará a todos los jugadores del mundo y la esperada secuela de la saga creada por Guerrilla Games finalmente va a desembarcar en las consolas. Pero PlayStation preparó un gran evento para destacar el lanzamiento del nuevo título y se unió con Nathy Peluso, que creó EMERGENCIA, su nueva canción basada en el videojuego . Desde Infobae Latin Power hablamos con la artista, que contó cómo fue el proceso de desarrollo y qué la motivó a sumarse al mundo del gaming.

“Me llamaron y vi el juego, me encantó. Me encantó la estética y toda la propuesta. Y también, obviamente, me capturó mucho que me dieron libertad para crear alrededor del juego y mi canción y de todos los visuales. Fue un lindo proceso y un orgullo”, repasó.

En la entrevista, la artista destacó que logró meterse en el imaginario del juego a través de su apartado visual, uno de sus aspectos más destacados. Antes de empezar a crear la canción, pudo ver diferentes trailers y avances que le permitieron conocer las “diferentes realidades” del titulo, pero marcó que le generó “una sensación bastante clara”, que fue lo que ella luego buscó expresar.

“ Elegí una perspectiva quizás no tan evidente de Aloy, la protagonista, y elegí ese momento en el que te das cuenta que quizás lo que te importa se está derrumbando. Cómo te hacés cargo para llevarlo adelante y cómo hay que hacerse cargo de la valentía, cómo se solucionan las cosas. Como buscar la fortaleza desde otro ángulo y no tanto desde el “soy poderosa y ya está”. Sino “si, soy humana, me pasan cosas” y eso significa un montón”, explicó.

La artista publicó un pequeño adelanto a través de sus redes sociales

Aunque Nathy no se considera una gamer (”yo de chiquita nunca tuve Play y no se muy bien jugar”), sí destaca que -por lo que pudo ver- Horizon Forbidden West es un “juegazo”. “Tengo mil ganas de jugar y aprender bien a jugar y poder meterme en la peli. Porque debe ser un flash poder manejarte en ese universo, ver a dónde vas, luchar contra todos esos monstruos metálicos gigantes . Estéticamente me da mucho placer visual”, contó.

Las colaboraciones entre los artistas y los videojuegos son cada vez más frecuentes y se dan de las formas más diversas: como un personaje jugable dentro de los títulos, integrando una playlist que se puede escuchar dentro de esos universos o, como en este caso, creando una nueva canción que se inspire directamente en su narrativa. De esta forma, los diferentes públicos que conviven en la industria del entretenimiento están cada vez más conectados y estos crossovers ayudan a ampliar las diferentes audiencias.

“Yo siento que me va a abrir una ventana hermosa para entrar a gente que quizás no consume mi música o que no me conoce. Porque al final, seamos sinceros, el mundo es infinito, hay millones de personas y siempre hay alguien que te va a conocer de una manera o de otra. Entonces que me conozcan de esta manera me interesa un montón. Porque hay todo un escenario, una industria, un público muy fanático de los juegos y a mi me parece que es gente que le apasiona lo visual, que le apasiona meterse en una peli. Yo le veo un aspecto muy cinematográfico, entonces me gusta conectar con ese tipo de público”, marcó Nathy.

No falta nada para que Horizon Forbidden West finalmente llegue a los jugadores, que esperan por la continuación de la gran propuesta que representó Zero Dawn. La nueva entrega subió la vara de la primera parte en sus diferentes aspectos y ahora todos los gamers lo van a poder confirmar de primer mano. Con Nathy Peluso, los seguidores de la franquicia (y los propios fans de la cantante) van a poder sumarle una nueva experiencia al lanzamiento.

“Ya simplemente ponerle la banda sonora significa pues un orgullo porque, bueno, se que lo va a escuchar un montón de gente y que va a acercar a gente que quizás no conocía el juego, como yo, a descubrir un imaginario re lindo, re completo. Todos los creativos que trabajan acá, detrás de esta pieza, es una maravilla. Y yo con mi mente y con mi arte he intentado presentar un poco mi perspectiva de este juego que, al final, espero que sea contagiosa también ”, cerró.

El video ya está disponible en Youtube y la canción se puede escuchar, además, en Spotify.

