God of War, Horizon: Zero Dawn y Deathloop ya son juegos verificados en Steam Deck

A medida que se acerca el lanzamiento de Steam Deck -programado para el próximo 25 de febrero-, se siguen añadiendo juegos a la lista de verificados para la consola portátil de Valve. En este caso se sumaron grandes títulos como God of War, Horizon: Zero Dawn y Deathloop, por lo que la lista ya acumula más de 90 títulos .

Además de los ya mencionados, otros juegos que se sumaron a la lista de verificados son Sekiro: Shadows Die Twice, y Metal Gear Rising: Revengeance, por lo que la consola portátil ya cuenta con una buena biblioteca de títulos disponibles para aquellos que estén interesados en adquirirla. Otros grandes juegos como Dark Souls 3 o Death stranding ya se habían confirmado anteriormente, y la lista total de verificados llegó a 93 títulos.

Valve ideó un sistema de etiquetas para los juegos que se quieran probar en Steam Deck , el cual se divide en cuatro categorías: verificado, jugable, no compatible y desconocido. En el primer caso, se trata de los títulos que corren en la consola portátil sin problemas y sin la necesidad de realizar configuraciones especiales, ya que son compatibles con Proton y la resolución original de la consola.

Por otro lado, lostítulos que entren en la categoría de “jugables” son aquellos que corren en el sistema, pero que pueden presentar algunas fallas, por lo que hay que se deberán aplican algunos los ajustes para lograr un mejor rendimiento. En esta categoría se encuentran It Takes Two, Star Wars: Jedi Fallen Order, Titanfall 2, entre otros. Los “no compatibles” son aquellos que directamente no se podrán jugar en Steam Deck, como Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Dead by Daylight, Back 4 Blood y más. Por último, los que juegos desconocidos son aquellos que todavía no pasaron por la prueba de compatibilidad con la consola.

Otra de las novedades es que la desarrolladora publicó una actualización de Counter-Strike: Global Offensive -por amplia diferencia, el título más jugado en Steam- para que sea compatible con el control incluido en la consola, y así los amantes del shooter puedan probarlo ahí.

La consola tenía previsto en un principio su lanzamiento para diciembre de 2021, pero debido a la alta demanda por parte de los consumidores y la falta de componentes, se retrasó y su fecha final será el próximo 25 de febrero. Sin embargo, por ahora la consola solo se puede reservar desde Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido . El resto de los territorios deben esperar para que se confirme su llegada.

