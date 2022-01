Steam se sumó a los festejos por el Año Nuevo Lunar: estos son los mejores descuentos

El 1 de febrero se va a festejar el Año Nuevo Lunar y Steam decidió ser parte de la celebración presentando precios promocionales para mucho de los títulos de su catálogo. Los descuentos, que en gran cantidad de casos superan el 50%, recorren una gran variedad de géneros y tipos de juegos, desde clásicos, hasta proyectos más recientes, con indies y grandes nombres populares en la lista.

Battlefield 2042 -que recientemente protagonizo rumores ante la posibilidad de que algunos de sus contenidos pasen a ser gratuitos- con un 42% de descuento, Cyberpunk 2077 con 50% y Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege con 60% son los tres títulos que encabezan la presentación de los precios promocionales, pero no son las únicas opciones con las que van a contar los jugadores de PC.

STAR WARS Jedi: Fallen Order, el juego en tercera persona de de Respawn Entertainment, se puede adquirir con un importante descuento del 63%. El título, que tuvo una gran recepción, contará con una segunda entrega -confirmada hace unos días como uno de los proyectos en desarrollo de la franquicia-, aunque no se sabe si la historia será una continuidad. El gran Hollow Knight ya es un juego muy accesible en cuanto a su precio, pero con un 50% de descuento es directamente imposible dejarlo pasar.

Star-Wars-Jedi-Fallen-Order (EFE)

DEATH STRANDING es otro de los protagonistas de las ofertas del Año Nuevo Lunar que dijo presente con un gran descuento del 70%. Esta semana se conoció que su versión Director’s Cut ya tiene fecha de lanzamiento programada para el 30 de marzo, por lo que esta es una gran oportunidad para adquirir el título inicial y después -por un valor mucho menor que el que tendrá el juego completo- comprar el upgrade que finalmente llegará a PC.

Además, hay promociones en algunas de las franquicias gamer más populares. Mortal Kombat ofrece descuentos de hasta el 80% en sus diferentes títulos, mientras que Residente Evil llegó hasta el 87% en el caso de Resident Evil Revelations 2, pero todas sus entregas tienen precios muy convenientes. El lote completo de Resident Evil Village y Resident Evil 7, por ejemplo, tiene una rebaja del 35%. Far Cry (hasta -80%), Batman (hasta -85%), Assassin’s Creed (hasta -85%) y The Witcher (hasta -85%), entre otras, son algunas de las sagas que también tienen títulos en promoción.

Algunos de los grandes favoritos del año pasado también forman parte de este catálogo de rebajas, con casos como los de It Takes Two -el Juego del Año en The Game Awards- que se puede adquirir con un descuento del 50%, o el de Psychonauts 2 que tiene un precio promocional reducido en un 40%. Tampoco faltan algunos de los más populares de los últimos años y, por ejemplo, The Sims 4 está rebajado en un 88%. La lista de títulos es muy amplia y cada usuario la puede recorrer en detalle para encontrar sus juegos favoritos.

