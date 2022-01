Mortal Kombat tendrá una secuela y contará con uno de los responsables de Moon Knight

Mortal Kombat, la película del 2021 basada en la popular franquicia de videojuegos, va a tener una secuela. La primera entrega planteó una historia con un final abierto y era esperable que cuente con una segunda parte, pero ahora finalmente llegó una confirmación a través del sitio DEADLINE. El estudio a cargo, además, decidió sumar a Jeremy Slater como guionista.

Slater fue uno de los responsables de Moon Knight, la serie de Marvel que llegará a Disney+ próximamente. Por ahora no se sabe mucho más sobre cuál será el equipo total que tome las riendas para trabajar en esta continuación de la narrativa planteada en la que ahora será la primera entrega de una nueva saga cinematográfica.

La película fue parte del modelo de estrenos simultáneos en cine y en la plataforma de HBO Max que se implementó en el 2021. La última adaptación de la franquicia de videojuegos se erigió como el estreno más popular en la plataforma y encabezó el ranking que se elaboró en base a la cantidad de visualizaciones que cada película tuvo durante el primer fin de semana después de su lanzamiento en Estados Unidos. Así, logró superar a otros títulos destacados como Godzilla vs. Kong, The Suicide Squad, Space Jam: A New Legacy y Dune.

(Foto: Warner Bros)

En la previa del estreno de la primera película, Infobae entrevistó en exclusiva a Simon McQuoid, su director. En esa oportunidad, había explicado cómo había sido el proceso de desarrollo de la producción: “tratamos de ser lo más respetuosos posibles con el contenido para darle el tono y el sentimiento correcto. Para elevar este contenido que ya se conoce a una experiencia cinematográfica. Fue una conversación constante para lograr ese balance. Todo el proceso de hacer esta película fue sobre equilibrar entre los personajes, el conocimiento de los fans. Equilibrar todos esos factores para que funcionen ambos aspectos”.

En ese momento había agregado que la posibilidad de ver una secuela iba a depender de la recepción que tenga la primera entrega. Destacó que desde el primer momento la prioridad fue “que la primera película salga bien. Y si la primera salía bien, entonces después nos íbamos a preocupar por eso. Creo que hasta que la película no se lance a nivel mundial vamos a seguir pensando en eso y después vamos a ver cómo seguimos. No hablamos en detalle sobre secuelas”. Todavía no se sabe si estará al frente de esta continuación.

En otra entrevista, la actriz Jessica McNamee -que interpretó a Sonya- había marcado el escenario favorable que había para una segunda película: “Acabamos de rascar la superficie de lo que es posible en este mundo. Para nuestros personajes, como también para todo el universo, hay tantos personajes más para explorar. Pero sí, también rascamos la superficie de nuestros personajes. Hay tanto para hacer, hay tanto trasfondo en todos y cada uno de los personajes, así que estaría genial profundizar en todo eso”.

SEGUIR LEYENDO: