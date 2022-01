Steam Deck: cada vez más cerca del lanzamiento, ya se conocen los primeros juegos compatibles

15-11-2021 Steam Deck POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA VALVE

Steam Deck fue uno de los dispositivos más anticipados del año 2021, tanto que se suponía que iba a lanzarse a en diciembre, pero tuvo que retrasarse para 2022 debido a la falta de componentes que atraviesa toda la industria. La siguiente fecha elegida fue la segunda mitad de febrero y, mientras crecen las expectativas, a medida que se acerca la fecha se conocen más detalles respecto a los juegos que se podrán jugar en la nueva consola. El sitio SteamDB, que funciona como una base de datos de la plataforma de Valve, hizo pública una lista con los títulos que serán compatibles.

Con la idea de que la mayor cantidad de contenidos de su catálogo puedan correr en su dispositivo, Valve distribuyó kits de desarrollo a distintos equipos para que prueben sus juegos en Steam Deck y así saber cuáles funcionan sin problemas y cuáles presentan inconvenientes. La lista de juegos compatibles se hizo pública esta semana, se actualiza en vivo y por ahora contiene 42 títulos.

Los, hasta ahora, 42 juegos compatibles con Steam Deck son los siguientes: Portal 2, Hades, The Binding of Isaac: Rebirth, Celeste, Hollow Knight, Dishonored, Risk of Rain 2, Cuphead, Castle Crashers, Psychonauts 2, Webbed, Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition, Noita, DARK SOULS III, Gunfire Reborn, Mark of the Ninja: Remastered, Tetris Effect: Connected, Total War: WARHAMMER II, Death’s Door, Manifold Garden, Into The Breach, DEATH STRANDING, The Messenger.

A esos títulos confirmados se suman: APE OUT, Record of Lodoss War-Deedlit in Wonder Labyrinth-, Mad Max, Ghostrunner, FINAL FANTASY, Guacamelee! 2, Rogue Legacy 2, Super Mega Baseball 3, DARK SOULS II: Scholar of the First Sin, Circuit Superstars, Eastward, SCARLET NEXUS, Remnant: From the Ashes, Sable, Aliens: Fireteam Elite, HOT WHEELS UNLEASHED, Tunche, RAD y Twelve Minutes.

Es importante recordar que hay cuatro categorías distintas respecto a la compatibilidad con Steam Deck. Primero están los verificados, que son los juegos que corren sin problemas y están listados arriba. Luego se encuentran los que se consideran jugables, que si bien se pueden ejecutar en el sistema, presentan algunos inconvenientes, entre ellos se encuentra, por ejemplo, The Witcher 3.

Por otro lado, están los no compatibles, que no funcionan en Steam Deck. Actualmente, en la base de datos hay cinco títulos que no podrán reproducirse en la consola portátil: Persona 4 Golden, Job Simulator, theBlu, Arizona Sunshine y Budget Cuts.

La última categoría contiene a los juegos que aún no fueron probados por lo que no se sabe cómo funcionan en el dispositivo. Aún así, Valve ya marcó que el estatus de cada juego puede cambiar con el tiempo. A medida que se acerque el lanzamiento, que está programado para el próximo mes, se conocerás información sobre sus característica y los títulos que los jugadores podrán disfrutar en la consola portátil de Valve.

