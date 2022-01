La tienda de PlayStation 5 mostró títulos de PS3: ¿es una pista de la nueva retrocompatibilidad?

Los títulos de PS3 disponibles en la PlayStation Store en PS5

Sin ningún anuncio oficial por ahora, la tienda de PlayStation Now de PS5 comenzó a mostrar juegos de sus anteriores consolas, particularmente de PlayStation 3. Muchos usuarios de redes sociales reportaron que vieron ofertas de juegos como Bejeweled, Prince of Persia: The Forgotten Sands y The Two Thrones y Dead or Alive 5 en su versión para la consola de Sony de 2006 y pronto se despertaron las sospechas que esto podría llegar a ser algo más que un error dentro de la interfaz.

Es importante aclarar que, a pesar de su aparición en las portadas de los usuarios de PlayStation 5, los usuarios no han podido acceder a la compra de estos juegos inclusive con precios publicados. El mundo del gaming comenzó a especular por su significado, que cobró especial importancia luego de la noticia de la nueva patente registrada por Mark Cerny (creador de la consola) que permitiría ejecutar juegos de las generaciones anteriores en la última versión de la plataforma. De esta manera, crecieron las expectativas de que finalmente exista la retrocompatibilidad entre todas las históricas consolas del ecosistema de Sony .

La intriga crece al relacionarse con el proyecto Spartacus, el nombre en clave del supuesto servicio de suscripción que busca competir con el sistema Game Pass de Microsoft. Según un reporte de Bloomberg, e l proyecto fusionaría los sistemas de PlayStation Plus y PlayStation Now e incluiría una librería de viejos títulos de PS3, PS2, PS1 e inclusive algunos para PSP. Este servicio representaría una de las maneras que Sony tendría de seguir promoviendo la importancia de su consola de novena generación, mientras impulsa la producción de PS4 debido a la crisis por la falta de componentes.

SEGUIR LEYENDO: